आंखों के नीचे रोजाना घी लगाना शुरू करें, 30 दिन में क्या होगा फायदा?

घी में नेचुरल फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जिसे स्किन पर लगाने के भी ढेर सारे फायदे बताए गए हैं। अगर आंखों के नीचे की स्किन पर रिंकल्स एंड फाइन लाइंस नजर आ रहीं तो घी लगाना फायदेमंद हो सकता है, रोजाना लगाने से क्या होगा असर?

मार्केट में कई तरह की आई क्रीम और अंडर आई मास्क मिल जाते हैं। लेकिन, फिर भी काफी सारे लोग इन दिनों घर के नुस्खे और ट्रेडिशनल रेमेडी को फॉलो करने पर फोकस कर रहे हैं। और घी इन दिनों घी को यूज करने का चलन काफी ज्यादा हो गया है। स्किन को सॉफ्ट एंड नरिश करने के लिए घी लगाना सदियों पुरानी प्रथा है और दादी-नानी इसे फॉलो करती चली आ रहीं। घी में हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते है, जो स्किन को अंदर तक पोषण देते हैं। आंखों के नीचे की सॉफ्ट और सेंसेटिव स्किन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। आयुर्वेद में भी घी को स्किन पर लगाने के फायदे बताए गए हैं।

आंखों की नीचे की स्किन होती है सेंसेटिव चेहरे के बाकी हिस्से के अलावा आंखों के नीचे की स्किन काफी सॉफ्ट और पतली होती है। अंडर आई स्किन में ऑयल ग्लैंड्स भी नही होते हैं जिसकी वजह से यहां पर सबसे पहले रिंकल्स, ड्राईनेस होती है। जिससे स्किन डल पड़ना, पिग्मेंटेड होना एक कॉमन समस्या बन जाती है। खासतौर पर जब सर्दियां आ रही हों तो हवा में पलूशन, ड्राईनेस बढ़ जाती है। वहीं नींद का इफेक्ट भी अंडर आई स्किन पर होता है। ऐसे में घी जैसे नेचुरल हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल स्किन को रिहाइड्रेट करने के लिए किया जा सकता है। जो एक नेचुरल मॉइश्चराइजर का काम करेगा और स्किन बैरियर को हार्श केमिकल से प्रोटेक्ट करेगा।

आंखों के नीचे रोजाना घी लगाने से इतने सारे फायदे हो सकते हैं घी में ऐसे फैट होते हैं जो विटामिन ए, डी, ई और के को शरीर में अब्जार्ब करने में मदद करते हैं। और, स्किन को रिपेयर करने के लिए इन सारे विटामिन की जरूरत होती है।

विटामिन ए जहां स्किन सेल्स को रिजनरेट करने में मदद करता है तो वहीं विटामिन ई में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। घी में मौजूद हेल्दी फैट स्किन को डीप नरिश करता है और सॉफ्ट बनाता है। फाइन लाइंस और रिंकल्स को रोकेगा फाइन लाइंस और रिंकल्स का बड़ा कारण स्किन की ड्राईनेस होती है। आंखों के नीचे ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती इसीलिए यहां पर जल्दी से झुर्रियां पड़ने लगती है। रोजाना घी लगाने से स्किन को नेचुरल मॉइश्चर मिलेगा। रोजाना रात को सोने से पहले अंडर आई में घी लगाना मदद कर सकता है। घी को लगाते रहने से प्रीमेच्योर एजिंग इफेक्ट जो झुर्रियां दिखती हैं वो कम होती है।

डार्क सर्कल पर भी होगा असर अगर आंखों के नीचे घी लगाना एक रिचुल्स की तरह फॉलो करती हैं तो लंबे टाइम में ये डार्क सर्कल को भी हल्का करेगा। घी ब्लड फ्लो बढ़ाने में मदद करेगा और डार्क सर्कल को समय के साथ हल्का करेगा।

पफी आईज और आंखों के नीचे सूजन थकान की वजह से काफी सारे लोगों को आंखों के नीचे सूजन दिखने लगती है। ये थकान नींद पूरी ना होने या फिर लगातार स्क्रीन की वजह से होती है। घी को जब आंखों के नीचे लगाते हैं तो ये स्किन को रिलैक्स करती है। हल्की मसाज करने से लिम्फटिक ड्रेनेज सिस्टम काम करता है और ब्लड फ्लो बढ़ता है।

केमिकल वाले प्रोडक्ट से सेफ होगा घी अगर आपका घी शुद्ध और घर का बना है तो ये मार्केट के केमिकल वाले प्रोडक्ट से ज्यादा सेफ है और साथ ही स्किन पर नुकसान का खतरा भी कम होता है।