क्या आप लगा लेती हैं एक्सपायरी लिपस्टिक? ब्यूटी एक्सपर्ट ने गिनाए इसके खतरनाक नुकसान
लिपस्टिक चेहरे की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है लेकिन एक्सपायर्ड हो चुकी लिपस्टिक लगाने से आपको कई नुकसान हो सकते हैं। ब्यूटी एक्सपर्ट ने खराब लिपस्टिक लगाने के साइड इफेक्ट्स बताए हैं।
मेकअप प्रोडक्ट्स कई ऐसे होते हैं, जो जल्दी खत्म नहीं होते और लंबे समय तक चलते रहते हैं। इनमें कई ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं, जो इन्हें खराब होने से बचाते हैं। लेकिन लिपस्टिक के पैकेट पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जिसे अक्सर महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं। लिपस्टिक समय के साथ एक्सपायर हो जाती है और फिर इसे लगाने से त्वचा और होठों पर काफी नुकसान होता है। ब्यूटी एक्सपर्ट डॉ. अजय राणा ने एक्सपायर लिपस्टिक लगाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। चलिए आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताते हैं।
एक्सपायर्ड लिपस्टिक
जब भी कोई लिपस्टिक खराब हो जाती है, तो उसमें मौजूद केमिकल बैक्टीरिया बनने से सुरक्षा देना बंद कर देता है। ऐसे में इसमें एंटरोकोकस फेकेलिस नामक एक घातक बैक्टीरिया पनपने लगता है, जो कई स्किन संबंधी बीमारियां पैदा कर सकता है। अक्सर महिलाएं सोचती हैं, कि एक्सपायर लिपस्टिक लगाने से कुछ नहीं होता और सालों साल एक लिपस्टिक यूज करती रहती हैं लेकिन ये खतरनाक है। चलिए इससे होने वाले नुकसान बताते हैं।
1- होठों के आस-पास दर्द
लिपस्टिक एक्सपायर हो चुकी है और आप लगा रही हैं, तो आपके होठों के किनारे दर्द या खुजली की समस्या होगी। ऐसे में आपके होठों के किनारे महीने दाने भी निकल सकते हैं। इससे लिप एलर्जी कहते हैं, जो लिपस्टिक से होती है।
2- कैंसर का खतरा
डॉक्टर के मुताबिक, लिपस्टिक में लैनोलिन, सीसा और कैडमियम जैसे तत्व मिले होते हैं, जो होठों के लिए नुकसानदायक है। फिर लिपस्टिक लगाकर पानी पीने से ये आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं। ऐसे में इन हानिकारक तत्वों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है।
3- काले होंठ
अगर आप लंबे समय से एक्सपायर्ड लिपस्टिक लगा रही हैं, तो होंठ भी काले हो जाते हैं। जी हां, अक्सर महिलाओं को लिप्स ब्लैक हो जाते हैं वह खराब या ज्यादा केमिकल युक्त लिपस्टिक लगाने से भी होता है।
4- स्किन एलर्जी
होठों के अलावा स्किन के लिए भी खराब हो चुकी लिपस्टिक खतरनाक है। इससे त्वचा पर दाने, रैशेस, खुजली, रेडनेस की समस्या बनी रहेगी। एक्सपायर लिपस्टिक लगाने से कई घातक प्रभाव पड़ सकते हैं।
