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Hair Oiling Tips: बालों में तेल लगाना हर किसी के लिए जरूरी नहीं! जानें किसे करना चाहिए परहेज

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Is Oiling Important for Hair: आजकल कई लोग बालों में तेल लगाना पसंद नहीं करते। लेकिन क्या तेल ना लगाने से बालों पर कोई असर पड़ता है? आइए जानते हैं कि इस आदत का आपके बालों की सेहत पर क्या प्रभाव हो सकता है।

Hair Oiling Tips: बालों में तेल लगाना हर किसी के लिए जरूरी नहीं! जानें किसे करना चाहिए परहेज

बचपन में शायद ही कोई ऐसा हो, जिसने छुट्टी वाले दिन बालों में तेल ना लगवाया हो। लेकिन समय बदलने के साथ लोगों की आदतें भी बदल गई हैं। आजकल कई लोग चिपचिपे बालों से बचने या समय की कमी के कारण तेल लगाना छोड़ देते हैं। वहीं, कुछ लोग मानते हैं कि तेल लगाने से बाल ज्यादा झड़ते हैं।

ऐसे में एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है- क्या सच में बालों में तेल लगाना जरूरी है? और अगर हम लंबे समय तक तेल ना लगाएं, तो क्या होगा? इसका जवाब हर व्यक्ति के बालों और सिर की त्वचा पर निर्भर करता है। आइए जानते हैं कि तेल लगाने के क्या फायदे हैं, तेल ना लगाने से क्या असर पड़ सकता है और किन परिस्थितियों में बालों में तेल लगाने से बचना चाहिए।

अगर बालों में तेल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा?

सच यह है कि तेल ना लगाना कोई बीमारी नहीं है। कई लोग बिना तेल लगाए भी स्वस्थ बाल रखते हैं। लेकिन अगर आपके बाल बहुत रूखे हैं तो तेल ना लगाने से कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं।

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  1. रूखे और बेजान बाल: तेल बालों में नमी बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपके बाल पहले से ही रूखे हैं, तो लंबे समय तक तेल ना लगाने से वो और ज्यादा सूखे दिख सकते हैं।
  2. बाल का उलझना और टूटना: रूखे बाल जल्दी उलझते हैं और कंघी करते समय टूटते हैं। तेल बालों को पोषण देकर उन्हें मुलायम बनाता जिससे उनका झड़ना कम हो सकता है।
  3. सिर की त्वचा में सूखापन: कुछ लोगों के सिर की त्वचा बहुत सूखी होती है। ऐसे में तेल ना लगाने से खुजली या परत जैसी समस्या बढ़ सकती है।

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हर किसी को तेल लगाना जरूरी नहीं!

तेल लगाना कोई नियम नहीं है, लेकिन यह बालों की देखभाल का एक पुराना तरीका जरूर है। यह बात जानना जरूरी है कि तेल हर व्यक्ति के लिए एक जैसा काम नहीं करता।

किन परिस्थितियों में बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए?

  1. ऑयली स्कैल्प: जिन लोगों की सिर की त्वचा पहले से बहुत ऑयली होती है, उनमें ज्यादा तेल लगाने से परेशानी बढ़ सकती है।
  2. फंगल इंफेक्शन: ऐसी स्थिति में तेल लगाने से समस्या बढ़ सकती है। पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है।
  3. अगर बहुत ज्यादा रूसी है: कुछ प्रकार की रूसी में तेल लगाने से स्थिति बिगड़ सकती है।
  4. सिर पर दाने या जलन: सिर पर दाने, लालिमा या जलन होने पर तेल लगाने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
  5. कोई ट्रीटमेंट लिया है तो: ज्यादातर हेयर ट्रीटमेंट्स के बाद ऑयल ना लगाने को कहा जाता है, ऐसे में सही जानकारी और समझ के साथ तेल लगाएं।

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नोट: यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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