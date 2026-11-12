लड़कियों को हाथ-पैर के बाल शेव करने चाहिए या वैक्सिंग? एक्सपर्ट से जानें बेस्ट तरीका
हाथ-पैर के बाल रिमूव करने के लिए महिलाएं आमतौर पर शेविंग और वैक्सिंग जैसे तरीके अपनाती हैं। इन दोनों तरीकों में से कौन सा बेस्ट है और किसके ज्यादा नुकसान हैं। आइए विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं।
हाथ-पैरों के बाल हटाने के लिए महिलाएं कई तरह के तरीके अपनाती हैं। इनमें वैक्सिंग और शेविंग सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। कुछ महिलाओं को शेविंग करना ज्यादा सुविधाजनक और आसान लगता है, वहीं कुछ महिलाएं वैक्सिंग पसंद करती हैं क्योंकि इसके बाद बाल लंबे टाइम तक नहीं आते। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका त्वचा के लिए जायद बेहतर है। शेविंग से बाल हटाना आसान होता है, लेकिन क्या इससे बाल ज्यादा मोटे और घने उगते हैं? क्या वैक्सिंग स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है? ऐसे तमाम तरह के सवाल महिलाओं के मन में रहते हैं। अगर आप भी कन्फ्यूज हैं कि अपने हाथों-पैरों के बाल हटाने के लिए वैक्सिंग चुनें या शेविंग, तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक कौन सा तरीका बेहतर रहेगा।
वैक्सिंग और शेविंग के बीच क्या अंतर है?
वैक्सिंग में वैक्स की मदद से बालों को जड़ से निकाला जाता है। वहीं शेविंग में रेजर से त्वचा की सतह के ऊपर मौजूद बालों को हटाया जाता है। यही वजह है कि वैक्सिंग के बाद काफी टाइम तक बाल दोबारा ग्रो नहीं होते हैं। इन दोनों ही तरीकों के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। आइए समझते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट है।
हाथ-पैरों के बाल हटाने के लिए शेविंग के फायदे
शेविंग एक आसान और सुविधाजनक तरीका है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम भी ना हो, तो भी हाथ-पैरों के बाल हटाने के लिए शेविंग की जा सकती है। इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और वैक्सिंग की तरह स्किन के जलने और इरिटेट होना का रिस्क भी कम होता है। कई महिलाएं शेविंग इसलिए नहीं करतीं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बालों की ग्रोथ घनी हो जाती है और बाल मोटे आते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
शेविंग के नुकसान क्या हैं?
शेविंग का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि इसका असर ज्यादा दिनों तक नहीं रहता। चूंकि इसमें बालों का जड़ से नहीं निकाला नहीं जाता, इसलिए कुछ ही दिनों में बाल दोबारा नजर आने लगते हैं। इसके अलावा गलत तरीके से रेजर चलाने पर स्किन में कट लगने और इंग्रोन हेयर की समस्या हो सकती है।
शेविंग करते हुए ये बातें ध्यान रखें
- पुराने और जंग लगे रेजर का इस्तेमाल ना करें।
- शेविंग से पहले शेविंग जेल या क्रीम लगाएं ताकि फ्रिक्शन कम हो।
- बालों की ग्रोथ की दिशा में शेव करें।
- शेविंग के बाद फ्रेगरेंस-फ्री मॉइश्चराइजर लगाएं।
वैक्सिंग करने के क्या फायदे हैं?
वैक्सिंग में त्वचा के बाल जड़ से निकाले जाते हैं, इसलिए त्वचा लंबे समय तक हेयर फ्री रहती है। अगर आप बिजी रहती हैं और बार-बार हेयर रिमूवल के झंझट से बचना चाहती हैं, तो वैक्सिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इससे स्किन भी ज्यादा स्मूद नजर आती है।
वैक्सिंग करने के नुकसान क्या हैं?
वैक्सिंग काफी दर्दनाक हो सकती है। अगर वैक्सिंग ठीक से ना की जाए तो स्किन पर रेडनेस, जलन, सूजन और छोटे-छोटे दानों की समस्या हो सकती है। बहुत गर्म वैक्स इस्तेमाल करने से त्वचा जल भी सकती है। खासकर अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो वैक्सिंग से बचना चाहिए। इससे हाइपरपिगमेंटेशन की समस्या हो सकती है।
वैक्सिंग से जुड़ी से बातें ध्यान रखें
- वैक्स का टेंपरेचर जांच लें, ताकि त्वचा जले नहीं।
- अगर त्वचा सेंसेटिव है तो वैक्स कराने से बचें।
- वैक्सिंग के बाद गर्म पानी और एक्सफोलिएशन से बचें।
- अगर आपको वैक्सिंग नहीं आती है, तो किसी प्रोफेशनल की मदद लेना ज्यादा बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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