शैंपू के तुरंत बाद इन चीजों से बाल धो लिया तो सिल्की और सॉफ्ट दिखेंगे हेयर

How to make hair silky and shiny at home: शैंपू के बाद बाल रूखे और बेजान दिखते हैं तो टेंशन ना लें। घर में रखी इन चीजों को शैंपू के बाद बाल धोने में इस्तेमाल करें। कुछ ही दिनों बाल बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूद हो जाएंगे। साथ ही सिल्की नजर आने लगेंगे।

शैंपू करने के बाद बाल कई बार ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। उनकी सॉफ्टनेस और सिल्कीनेस वापस लाने के लिए केमिकल वाले कंडीशनर का यूज करना पड़ता है। जिसकी वजह से बाल भी टूटने लगते हैं। बालों को टूटने-झड़ने से बचाने के साथ अगर उन्हें सिल्की और सॉफ्ट बनाए रखना चाहते हैं तो घर और किचन में रखी इन चीजों से बालों को धो लें। ये आफ्टर हेयरवॉश नुस्खा बालों को टूटने, झड़ने से बचाने के साथ ही सिल्की और सॉफ्ट भी बनाएगा।

एप्पल साइडर विनेगर एप्पल साइडर के एक कप को दो कप पानी में मिलाकर शैंपू के बाद बालों को अगर धोया जाए तो इससे स्कैल्प का पीएच लेवल सही होता है। साथ ही डैंड्रफ और खुजली की समस्या दूर होती है। वहीं धूल-मिट्टी, पॉल्यूशन की वजह से खराब हो रहे टेक्सचर को सही करने में मदद मिलती है। जिससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। वहीं बालों को नेचुरल शाइन देने में भी ये मदद करता है।

ग्रीन टी ग्रीन टी के कई सारे फायदे हैं। ये स्किन के साथ ही बालों पर भी असर दिखाता है। दो से तीन कप पानी में ग्रीन टी डालकर उबाल लें और फिर छान लें। छानने के बाद इस पानी से शैंपू करने के बाद बालों को धोएं। ऐसा करने से बालों में शाइन आएगी और बार-बार उलझ जाने की समस्या दूर होगी। साथ ही हेयरफॉल भी कम होगा।

चावल का पानी चावल का पानी बालों को मजबूती देने के साथ ही उन्हें सिल्की और शाइनी भी बनाता है। कोरियन हेयर का ये सीक्रेट है। चावल को 24 घंटे के लिए भिगो दें। फिर इस पानी को अगले दिन छानकर शैंपू के बाद बालों पर लगाएं। फिर साफ पानी से धो लें। ऐसा करने से बाल सिल्की और शाइनी बनते हैं।

गुड़हल के फूल से बना पानी गुड़हल के फूल को तीन से चार लेकर एक लीटर पानी में उबाल लें। जब ये पानी अच्छे से उबल जाए तो छानकर ठंडा कर लें। गुड़हल के फूल की वजह से पानी चिपचिपा और गाढ़ा हो जाएगा। शैंपू के बाद इस पानी से बालों को धोएं। बाल सिल्की बनेंगे और शाइन करेंगे।