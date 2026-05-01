बार-बार परफ्यूम-डियो खरीदना छोड़ें, जानें कहां लगाने से लंबा टिकेगी महक
Body Points For long lasting Perfume Spray: परफ्यूम या डियो की महक शरीर से आती रहे और सामने वाला पार्टी में या ऑफिस में इंप्रेस हो जाए। इसके लिए बार-बार परफ्यूम बदल कर खरीदने की बजाय शरीर पर लगाने के सही प्वाइंट जान लें। जहां पर लंबा टिकेगी महक।
गर्मी में डियो-परफ्यूम की खपत बढ़ जाती है। कारण है पसीने की दुर्गंध, क्योंकि परफ्यूम की महक टिकती ही न हीं और आप उसे बार-बार अप्लाई करते रहते हैं। खासतौर पर ये समस्या मर्दों को ज्यादा परेशान करती है। अगर आपका महंगा परफ्यूम भी टिकता नहीं है और जल्दी से उड़ जाता है। तो बार-बार अलग परफ्यूम पर पैसे बहाना बंद कर दें। इसकी बजाय आप सही जगह पर इसे लगाएं। तो वहीं फ्रेगरेंस जो बॉडी पर टिकती नहीं थी पूरे दिन रहेगी और आपको लगातार 5-6 घंटे तक परफ्यूम को दोबारा स्प्रे करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। और, अगर लांगलास्टिंग स्प्रे होगा तो पूरे दिन आपके बॉडी को भीना-भीना महकाता रहेगा। जिससे सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा।
बॉडी पर महक क्यों नहीं टिकती
बॉडी पर किसी भी डियो या परफ्यूम की महक के लंबी देर तक ना टिकने के ज्यादातर दो कारण होते हैं।
पहला तो शरीर से निकल रहे पसीने की तेज दुर्गंध जो अक्सर अच्छी महक को ओवरपावर कर लेती है। इसके लिए जरूरी है कि आप गर्मियों के मौसम में ज्यादा से ज्यादा हाइजीन मेंटेन करें। नहाने के पानी में फिटकरी डालकर नहाएं और बॉडी को ओडोरफ्री रखें।
दूसरा कारण है परफ्यूम को गलत जगह अप्लाई करना। जब भी डियो, इत्र या परफ्यूम लगाना हो तो उसे बॉडी के सही हिस्से पर लगाना चाहिए। ऐसी जगह जहां पर लोगों को वो फ्रेगरेंस आसानी से आ सके। अंडरआर्म्स में डियो या परफ्यूम लगाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जानना जरूरी है कि कौन से हिस्से पर लगाने से महक लंबी देर तक टिकेगी।
शरीर के इन हिस्सों पर परफ्यूम या डियो लगाएं
परफ्यूम या डियो अगर डायरेक्ट स्किन पर डाल रहे हैं तो हमेशा हाथ की कलाईयों के पास, गर्दन के आसपास डालें। इन जगहों पर ब्लड वेसल्स काफी नजदीक होती हैं और फैट की मात्रा कम होती है। जिससे ये काफी देर तक स्किन पर बने रहते हैं और महकते रहते हैं।
बॉडी के इन हिस्सों पर डालने से दूसरे हो जाएंगे इंप्रेस
वहीं अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले को आपके परफ्यूम या डियो की फ्रेगरेंस आए तो इन जगहों पर डालने से ये लांग लास्टिंग होंगे और आपका इंप्रेशन भी अच्छा जमेगा।
कलाईयों पर
गर्दन के आसपास
कंधे पर
बैक पर
जब कोई भी इंसान आपसे मिलता है तो हाथ मिलाते वक्त या गले मिलते वक्त आपके करीब आता है और इन जगहों पर लगा परफ्यूम परफेक्ट तरीके स्मेल करता है। जिससे आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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