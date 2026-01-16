ग्लास स्किन चाहिए? फ्रिज में जमा लें ये 4 तरह की आइस क्यूब्स, डॉ शिल्पा ने बताया सीक्रेट!

संक्षेप: डायटिशियन शिल्पा अरोड़ा कहती हैं अगर आपको चमकती हुई ग्लास स्किन चाहिए तो घर पर ये 4 तरह के आइस क्यूब्स बना सकती हैं। ये आपके पोर्स को टाइट करने, ग्लो बूस्ट करने, इन्फ्लेमेशन को कम करने और स्किन को नेचुरली रेडिएंट बनाने में मदद करते हैं।

ग्लोइंग स्किन हर किसी को चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं कि इसके लिए आप हर बार महंगे-महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स ही लें। कई बार सस्ती होम रेमेडीज भी काफी मैजिकल साबित हो जाती हैं। ग्लोइंग स्किन के लिए आपने आइस क्यूब्स के इस्तेमाल के बारे में तो सुना ही होगा? आइस क्यूब्स से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, पफीनेस कम होती है और स्किन पहले से ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग बनती है। डायटिशियन शिल्पा अरोड़ा कहती हैं अगर आपको चमकती हुई ग्लास स्किन चाहिए तो घर पर ये 4 तरह के आइस क्यूब्स बना सकती हैं। ये आपके पोर्स को टाइट करने, ग्लो बूस्ट करने, इन्फ्लेमेशन को कम करने और स्किन को नेचुरली रेडिएंट बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 4 तरह के आइस क्यूब्स को बनाना कैसे है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बीटरूट आइस क्यूब्स बीटरूट आइस क्यूब्स बनाने के लिए चुकंदर के रस को आइस ट्रे में डालकर जमा लें। न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि इन आइस क्यूब्स से फेस पर मसाज करेंगी तो एक पिंक ग्लो चेहरे पर आता है। बीटरूट पिग्मेंटेशन, अनइवेन स्किन टोन और डार्क स्पॉट्स को हल्का करने में भी मदद करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे चेहरे की स्किन काफी ग्लोइंग बनती है।

स्टार्च आइस क्यूब्स चावल उबालकर उसका पानी लें और आइस ट्रे में डालकर जमा लें। स्टार्च आइस क्यूब्स बनकर रेडी हैं। इन्हें फेस पर मसाज करने से स्मूद और मिल्की कॉम्प्लेक्शन मिलता है। आपके फेस पर ओपन पोर्स की समस्या है, तो ये आइस क्यूब्स उन्हें भी टाइट बनाने में मदद करती हैं।

एलोवेरा आइस क्यूब्स फ्रेश और प्योर एलोवेरा जेल लें और उसे आइस ट्रे में डालकर जमा लें। एलोवेरा आइस क्यूब्स बनकर रेडी हैं। जिन्हें भी एक्ने और इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, ये आइस क्यूब्स उनकी स्किन के लिए बेस्ट हैं। ये स्किन को सूद कर के उसे सेटल करने में मदद करती हैं।