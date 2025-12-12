हेयर ग्रोथ के लिए बेकिंग सोडा कितना असरदार? जानें सही इस्तेमाल कैसे करें

सोशल मीडिया पर ‘बेकिंग सोडा हेयर ग्रोथ रेमेडी’ काफी वायरल हो चुकी है जिसमें दावा किया जाता है कि बेकिंग सोडा बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने में मदद करता है। लोग इसे स्कैल्प की डीप क्लीनिंग, डैंड्रफ हटाने और ऑयल बिल्ड-अप कम करने का प्रभावी उपाय बता रहे हैं। बेकिंग सोडा एक हल्का एक्सफोलिएंट होता है जो स्कैल्प पर जमा गंदगी को हटाने और हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करने का काम करता है, जिससे बालों की सेहत बेहतर होती है। हालांकि, हर घरेलू उपाय की तरह इसे भी सही मात्रा, सही तरीके और अपने हेयर टाइप के अनुसार उपयोग करना जरूरी है। गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह स्कैल्प को ड्राई या इरिटेट भी कर सकता है। इसलिए यदि आप इस वायरल ट्रेंड को आजमाना चाहती हैं तो इसके फायदे, सावधानियां और इस्तेमाल के सही तरीकों को जानना बेहद जरूरी है।