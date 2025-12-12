हेयर ग्रोथ के लिए बेकिंग सोडा कितना असरदार? जानें सही इस्तेमाल कैसे करें
बेकिंग सोडा से बालों की ग्रोथ बढ़ाने का ट्रेंड तेजी से वायरल है। माना जाता है कि यह स्कैल्प की डीप क्लीनिंग कर ग्रोथ को बढ़ावा देता है। लेकिन इसका सही उपयोग और संभावित नुकसान जानना बेहद जरूरी है।
सोशल मीडिया पर ‘बेकिंग सोडा हेयर ग्रोथ रेमेडी’ काफी वायरल हो चुकी है जिसमें दावा किया जाता है कि बेकिंग सोडा बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने में मदद करता है। लोग इसे स्कैल्प की डीप क्लीनिंग, डैंड्रफ हटाने और ऑयल बिल्ड-अप कम करने का प्रभावी उपाय बता रहे हैं। बेकिंग सोडा एक हल्का एक्सफोलिएंट होता है जो स्कैल्प पर जमा गंदगी को हटाने और हेयर फॉलिकल्स को अनक्लॉग करने का काम करता है, जिससे बालों की सेहत बेहतर होती है। हालांकि, हर घरेलू उपाय की तरह इसे भी सही मात्रा, सही तरीके और अपने हेयर टाइप के अनुसार उपयोग करना जरूरी है। गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह स्कैल्प को ड्राई या इरिटेट भी कर सकता है। इसलिए यदि आप इस वायरल ट्रेंड को आजमाना चाहती हैं तो इसके फायदे, सावधानियां और इस्तेमाल के सही तरीकों को जानना बेहद जरूरी है।
बेकिंग सोडा स्कैल्प क्लीनिंग कैसे करता है?
यह एक प्राकृतिक क्लीनिंग एजेंट है जो स्कैल्प पर जमा ऑयल, प्रोडक्ट बिल्ड-अप और गंदगी को हटाता है। स्कैल्प को साफ रखने से हेयर फॉलिकल्स खुले रहते हैं और ग्रोथ तेज होती है।
बेकिंग सोडा हेयर वॉश कैसे करें?
1 चम्मच बेकिंग सोडा में 2–3 चम्मच पानी मिलाकर पेस्ट बनाएं और इससे स्कैल्प पर हल्के हाथों से 1–2 मिनट तक मसाज करें। गुनगुने पानी से धोने के बाद हल्का माइल्ड शैंपू करें। हफ्ते में 1 बार से ज्यादा इस्तेमाल ना करें।
कौन लोग बेकिंग सोडा से बचें?
बहुत ड्राई, कर्ली या सेंसिटिव स्कैल्प वाले लोग इसका नियमित उपयोग ना करें। स्कैल्प पर कट, रैशेज या एलर्जी होने पर इससे दूरी रखें।
बेकिंग सोडा के साइड इफेक्ट्स
- स्कैल्प ड्रायनेस और रूखापन बढ़ना: बेकिंग सोडा का pH 9 के आसपास होता है, जबकि स्कैल्प का प्राकृतिक pH लगभग 5.5 होता है। यह अंतर स्कैल्प की प्राकृतिक ऑयल लेयर को हटाकर ड्रायनेस, फ्लेकीनेस और इरिटेशन बढ़ा सकता है। इस वजह से कई लोगों में खुजली और रूखापन भी देखा जाता है।
- हेयर शाफ्ट डैमेज का खतरा: बार-बार बेकिंग सोडा उपयोग करने से बालों की बाहरी लेयर (क्यूटिकल) कमजोर हो जाती है। इससे बाल टूटने, स्प्लिट एंड्स, और अत्यधिक फ्रिज़ का सामना करना पड़ता है। लंबे समय तक उपयोग से बाल बेजान दिखने लगते हैं।
- स्कैल्प इरिटेशन और जलन: सेंसेटिव स्कैल्प वाले लोगों में हल्की जलन, लालपन और रैशेज हो सकते हैं। बेकिंग सोडा की क्षारीय प्रकृति त्वचा को इरिटेट कर सकती है, जिससे असहजता बढ़ती है।
- बार-बार इस्तेमाल से pH इंबैलेंस: स्कैल्प का pH बिगड़ने पर डैंड्रफ, रैडनेस और फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इसे बहुत सीमित मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए।
