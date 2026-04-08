Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कमर तक लंबे-घने बाल चाहिए? शैंपू में ये 2 चीजें मिलाकर लगाएं, हेयरफॉल भी होगा कंट्रोल!

Apr 08, 2026 05:22 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share

Viral Shampoo Hack for Hair Growth: इंस्ट्राग्राम पर दामिनी यादव ने एक बड़ा ही सिंपल शैंपू हैक शेयर किया है, जो बालों की ग्रोथ और हेयरफॉल में काफी इफेक्टिव तरीके से काम करता है। बेस्ट बात है कि सारी चीजें आपकी रसोई में ही मौजूद हैं। 

कमर तक लंबे-घने बाल चाहिए? शैंपू में ये 2 चीजें मिलाकर लगाएं, हेयरफॉल भी होगा कंट्रोल!

लंबे-घने बाल भला किसे नहीं पसंद। लेकिन आजकल तो महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद भी हेयरफॉल की समस्या आम हो गई है। कुछ भी कर लो ना बालों का झड़ना रुकता है, ना ही ग्रोथ होती है। अब इसके लिए इंटरनेट पर घरेलू नुस्खों की कमी नहीं है, लेकिन इनमें काफी टाइम लगता है, जो जाहिर है आज के बिजी लाइफस्टाइल में तो किसी के पास नहीं है। ऐसे में वही रेमेडीज ठीक लगती हैं, जो इफेक्टिव तो हों ही और साथ में टाइम सेविंग भी। ऐसे ही एक रेमेडी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंस्ट्राग्राम पर दामिनी यादव ने एक बड़ा ही सिंपल शैंपू हैक शेयर किया है, जो बालों की ग्रोथ और हेयरफॉल में काफी इफेक्टिव तरीके से काम करता है। बेस्ट बात है कि सारी चीजें आपकी रसोई में ही मौजूद हैं, तो चलिए फटाफट जानते हैं ये हेयर ग्रोथ सीक्रेट क्या है।

हेयर ग्रोथ और हेयरफॉल के लिए फॉलो करें ये शैंपू हैक

अगर आपके बाल काफी ज्यादा झड़ रहे हैं या फिर ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो ये शैंपू हैक आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इससे महज 2-3 हफ्तों में ही काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके लिए आपको बस प्याज, अदरक का टुकड़ा और अपने रेगुलर शैंपू की जरूरत होगी। सबसे पहले प्याज और अदरक को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इन्हें मिक्सर में डालकर एक पेस्ट सा बना लें।

ये भी पढ़ें:ना डाई, ना मेंहदी! शैंपू से 1 घंटा पहले लगा लो ये चीज, नेचुरली काले होंगे बाल
ये भी पढ़ें:नहाने के बाद भी आती है पसीने की बदबू? ₹10 की फिटकरी से बना लें देसी डियोड्रेंट

अब एक छलनी या सूती कपड़े की मदद से प्याज और अदरक के रस को अच्छी तरह से छान लें। एक बोतल या कटोरी में अपना रेगुलर शैंपू डालें और साथ में ये रस भी एड करें। दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें और जब भी बालों को वॉश करना हो, इस मिक्सचर से करें। बड़ा ही सिंपल सा काम है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन हां, आपके बालों की हालत पूरी तरह जरूर बदल जाएगी।

कितना इफेक्टिव है ये अदरक और प्याज वाला नुस्खा?

ये अदरक और प्याज वाला नुस्खा काफी टाइम सेविंग और इफेक्टिव है। इसके पीछे की साइंस समझें तो प्याज में सल्फर होता है, जो बालों की जड़ों को मजबूती देता है। इससे हेयरफॉल में मदद मिलती है। वहीं, अदरक स्कैल्प को डीप क्लीन करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में फायदेमंद माना जाता है। हफ्ते में अगर 1-2 बार आप इनका रस शैंपू में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे फर्क साफ नजर आने लगेगा।

ये भी पढ़ें:14 दिनों में चाहिए ग्लोइंग स्किन? एक शीशी में बनाकर रख लें ये नाइट सिरम
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Hair Care Hair Care Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।