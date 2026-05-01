धूप में काली हो गई है स्किन? 4 चीजों से बनाएं नेचुरल ब्लीच, 30 दिनों में निखर जाएगी रंगत!
DIY Natural Bleach: क्या आपके चेहरे की रंगत भी धूप में डल हो गई है? तो केमिकल्स नहीं नेचुरल चीजों ट्राई कर के देखें। ब्यूटी क्रिएटर लाबन्या ने एक DIY ब्लीच शेयर की है, तो सिर्फ 30 दिनों में आपकी स्किन को निखार देगी।
अगर आपको भी लगता है कि ग्लोइंग स्किन के लिए महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स लेना जरूरी है, तो आज का ये स्किन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ये सोच जरूर बदल देगा। इंस्टाग्राम पर ब्यूटी क्रिएटर लाबन्या दास का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी स्किन टोन में फर्क साफ नजर आ रहा है। कमाल की बात ये है कि इसके पीछे घरेलू नुस्खों का हाथ है। लाबन्या शेयर करती हैं कि वो एक नेचुरल होममेड ब्लीच बनाकर अप्लाई करती हैं, जिससे सिर्फ एक महीने में ही उनकी स्किन टोन में काफी अच्छा-खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उनकी टैनिंग रिमूव हो गई है और स्किन पहले से ज्यादा ग्लोइंग, ब्राइट और हेल्दी नजर आ रही है। ये होम मेड ब्लीच आप भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें आपकी रसोई में ही मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं इसे बनाना कैसे है।
किन चीजों से बना है ये नेचुरल ब्लीच?
लाबन्या की तरह अगर आपको भी अपनी स्किन टोन को ब्राइट और इवेन करना है, तो ये होम मेड ब्लीच आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। इसे बनाने के लिए आपको चावल का आटा, संतरे के छिलकों का पाउडर, दही और आलू के रस का इस्तेमाल करना है। इनमें से ज्यादातर चीजें तो आपकी रसोई में मौजूद होंगी ही, बाकी आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगी।
कैसे बनाएं
इस नेचुरल ब्लीच को बनाने के लिए एक बाउल में 1 चम्मच चावल का आटा लें और उसमें आधा चम्मच ऑरेंज पील पाउडर मिलाएं। अब इसमें एक चम्मच दही और थोड़ा सा आलू का रस मिलकर एक स्मूद सा पेस्ट बना लें। आलू का रस बनाते हुए उसका छिलका रिमूव ना करें, छिलके सहित ही कद्दूकस कर लें, फिर रस निकाल लें।
कब और कैसे इस्तेमाल करना है
ये ब्लीच पूरी तरह नेचुरल है इसलिए आप रोजाना या एक दिन छोड़कर इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें, ताकि मेकअप या ऑयल-डर्ट सब रिमूव हो जाए। इसके बाद ब्लीच को चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें और इसे 20-30 मिनट के लिए यूं ही लगा रहने दें। इसके बाद साफ पानी से धो लें और कोई भी अच्छा मॉइश्चराइजर अप्लाई कर लें।
इस नेचुरल ब्लीच के फायदे क्या-क्या हैं?
सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इस ब्लीच में सारी नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल हुआ है। इसमें चावल का आटा है, जो स्किन की हल्की स्क्रबिंग करता है और डेड स्किन हटाने में मदद करता है। ऑरेंज पील पाउडर में मौजूद विटामिन सी स्किन को ब्राइट करने और दाग-धब्बे दूर करने में सहायक होता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन को साफ और सॉफ्ट बनाता है, वहीं आलू का रस कालेपन और डार्क स्पॉट्स को हल्का करने में मददगार है।
ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
भले ही कोई भी रेमेडी पूरी तरह नेचुरल हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर स्किन टाइप को सूट होगी। इसलिए इस्तेमाल से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है, तो ऑरेंज पील पाउडर की मात्रा थोड़ी कम रखें, इरीटेशन नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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