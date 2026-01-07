दवा के पत्ते से सेकंड में लगाएं परफेक्ट 'विंग्ड आईलाइनर' फॉलो करें ये वायरल हैक
एक लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उसने आईलाइनर लगाने का ऐसा हैक शेयर किया , जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं। इस वायरल वीडियो में लड़की ने विंग्ड आईलाइनर लगाने के लिए किसी महंगे टूल या ब्रश का नहीं बल्कि दवा के एक खाली पत्ते का यूज किया है।
फैशन चाहे कपड़ों का हो या किसी मेकअप ट्रेंड का, आखिरकार एक समय बाद लौटकर वापस जरूर आता है। 'विंग्ड आईलाइनर' भी ऐसे ही वायरल ब्यूटी ट्रेंड में से एक है। हालांकि विंग्ड आईलाइनर दिखने में जितना क्लासी और ग्लैमरस लगता है, हर किसी के लिए इसे दोनों आंखों पर एक जैसा सटीक लगाना आसान काम नहीं है। कई लड़कियों के लिए तो ये कई घंटे खराब करने वाला सिरदर्द होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लड़कियां शिकायत करती हैं कि उनसे एक आंख पर तो परफेक्ट विंग बन जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लगाते समय उनका हाथ कांपने से पूरा लुक खराब हो जाता है।
अगर आप भी घंटों की मेहनत के बाद हार मान चुकी हैं तो विंग को सही शेप देने के लिए अगली बार हाथों की नहीं बल्कि दवा के खाली पत्ते की मदद जरूर लीजिएगा। जी हां, बिना किसी महंगे टूल या प्रोफेशनल स्किल के आप बड़ी आसानी से बस ये वायरल ब्यूटी हैक को फॉलो करके कुछ सेकंड में परफ्केट पार्लर जैसा परफेक्ट 'कैट-आई' लुक पा सकती हैं। बता दें, हाल ही में एक लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उसने आईलाइनर लगाने का ऐसा हैक शेयर किया , जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं। इस वायरल वीडियो में लड़की ने विंग्ड आईलाइनर लगाने के लिए किसी महंगे टूल या ब्रश का नहीं बल्कि दवा के एक खाली पत्ते का यूज किया है।
विंग्ड आईलाइनर लगाने का वायरल हैक स्टेप-बाय-स्टेप
सोशल मीडिया पर वायरल इस हैक में लड़की ने आईलाइनर लगाने के लिए घर पर पड़े एक खाली दवा के पत्ते का यूज किया है। जिसे उसने सबसे पहले किनारे से विंग्स की शेप में कैंची से काटा। इसके बाद टैबलेट के कटे हुए पत्ते को ईयरबड स्टिक के साथ चिपका दिया। इसके बाद इस स्टैम्प शेप के दवा के पत्ते वाले हिस्से पर ब्लैक आईलाइनर से अच्छे से रंग भर दिया। अब इसे आंख के कोने पर विंग्स के शेप में हल्के से लगाते हुए कुछ देर दबाकर रखा। जैसे ही आप स्टैम्प को हटाएंगे तो देखेंगे कि दोनों आंखों पर एक जैसा परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर बन गया है। सोशल मीडिया यूजर्स इस हैक को बिगिनर्स के लिए खासतौर पर बहुत फायदेमंद बता रहे हैं।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।