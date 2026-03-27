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वायरल हैक: गुड़ से बनी ये वैक्स सच में हटा देगी चेहरे के बाल, पार्लर के कई रुपए बचेंगे!

Mar 27, 2026 01:24 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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DIY Face Wax: गुड़ से बनी ये वैक्स काफी इफेक्टिव है और चेहरे से सिर्फ बालों को ही नहीं रिमूव करती, बल्कि साथ में डेड स्किन भी हटाती है। ग्लोइंग, हेयर फ्री स्किन के लिए आप ये कमाल की रेमेडी ट्राई कर सकती हैं।

वायरल हैक: गुड़ से बनी ये वैक्स सच में हटा देगी चेहरे के बाल, पार्लर के कई रुपए बचेंगे!

फेस पर थोड़े बहुत बाल तो सभी के होते हैं। खासतौर से अपर लिप (होंठो के ऊपर), नाक के आसपास और गालों पर अनचाहे बाल होना कॉमन है। इन्हें रिमूव करने के लिए आप पार्लर जा कर थ्रेडिंग करा सकती हैं, वैक्स और शेव करना भी एक ऑप्शन है। हालांकि बार-बार पार्लर नहीं जाना चाहतीं या आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसेटिव है, तो ये तरीके उतने इफेक्टिव नहीं लगते। ऐसे में घरेलू रेमेडीज काफी काम आती हैं। जी हां, आपकी रसोई में ही कुछ ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिनके आप नेचुरल वैक्स तैयार कर सकती हैं। गुड़ से बनी ये वैक्स काफी इफेक्टिव है और चेहरे से सिर्फ बालों को ही नहीं रिमूव करती, बल्कि साथ में डेड स्किन भी हटाती है। ग्लोइंग, हेयर फ्री स्किन के लिए आप ये कमाल की रेमेडी ट्राई कर सकती हैं।

गुड़ से फेस वैक्स कैसे बनाएं?

फेशियल हेयर रिमूव करने से ले कर डेड स्किन हटाने में ये गुड़ से बनी फेस पैक काफी इफेक्टिव है। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ गुड़ का टुकड़ा, एक नींबू, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नारियल तेल। सबसे पहले एक बर्तन में गुड़ को पिघला लें। गुड़ हल्का पिघल जाए तो इसमें एक नींबू का रस और थोड़ी सी हल्दी मिला दें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें फिर गुड़ को अच्छी तरह पिघल जाने दें।

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पट्टी की मदद से नहीं गंदे होंगे हाथ

अब किसी प्लेट में या रसोई की स्लैब पर थोड़ा सा नारियल तेल लगाकर चिकना कर लें। गुड़ की वैक्स वाले मिक्सचर को इसपर डालें और अच्छी तरह से तेल के साथ मिक्स करें। ऐसा करने से वैक्स जरूरत से ज्यादा चिपकेगी नहीं। अब आपको एक चोट पर बांधने वाली पट्टी का इस्तेमाल करना है। इसमें गुड़ वाली वैक्स को डालें और एक पोटली सी बनाकर बांध लें। ऐसा करने का फायदा ये है कि आपके हाथ बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे और पूरा फेस अच्छे से वैक्स हो जाएगा।

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इस्तेमाल करने का तरीका क्या है?

सबसे पहले अपने फेस को अच्छी तरह क्लीन कर लें। आप चाहें तो फेस पर हल्का सा पाउडर भी लगा सकती हैं, इससे वैक्स करना स्मूद हो जाता है। अब वैक्स वाली पोटली को अपने फेशियल हेयर वाली जगह पर हल्का प्रेस करें और फिर स्ट्रिप की तरह खींचकर रिमूव करें। प्रॉसेस कुछ कुछ वैसा ही है जैसा आप नॉर्मल वैक्स स्ट्रिप्स यूज करते हुए फॉलो करती हैं।

फायदे और जरूरी सावधानियां

घर की बनी नेचुरल गुड़ वाली वैक्स स्किन को केमिकल जितना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। अगर इस तरह से आप वैक्स करती हैं तो फेशियल हेयर के साथ-साथ डेड स्किन और ब्लैकहेड, वाइटहेड भी रिमूव हो जाते हैं। स्किन काफी फ्रेश, स्मूद और ग्लोइंग नजर आती है। हालांकि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसेटिव है तो बिना पैच टेस्ट के इसे पूरे फेस पर इस्तेमाल ना करें। इसमें नींबू है जो त्वचा को इरिटेट कर सकता है। चेहरे पर कहीं पिंपल या कट हो तो वहां भी वैक्स यूज ना करें।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

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