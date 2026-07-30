अरब ब्यूटी सीक्रेट: 3 चीजों से बनाएं ये नेचुरल ब्लीच, दूध सा निखरने लगेगा चेहरा!
आजकल एक नेचुरल अरब ब्लीच काफी वायरल हो रही है। सिर्फ 3 चीजों से बनी ये रेमेडी काफी ज्यादा इफेक्टिव है और पहली ही बार में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपको भी अरब महिलाओं जैसी बेदाग निखार वाली स्किन चाहिए, तो इसे जरूर ट्राई करें।
अरब महिलाएं अपनी खूबसूरती और सादगी के लिए जानी जाती हैं। उनकी ग्लोइंग और बेदाग निखार वाली त्वचा हमेशा ही लोगों को आकर्षित करती रही है। सबसे खास बात है कि उनकी खूबसूरती किसी मेकअप प्रोडक्ट से नहीं आती, बल्कि वहां सदियों से नेचुरल रेमेडीज का चलन रहा है। घरेलू चीजों से बने मास्क, पैक और ऑयल अरब की महिलाओं को वो निखार देते हैं, जो हर महिला चाहती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक अरब स्किनकेयर नुस्खा वायरल रहा, जिसमें 3 चीजों से फेसपैक तैयार की जाती है। इस पैक को नेचुरल अरब ब्लीच कहा जाता है, क्योंकि ये स्किन को इंस्टेंट ग्लो देने का काम करती है। नियमित इस्तेमाल के साथ ये ब्लीच फेस को ब्राइट और ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकती है। आइए इसके बारे में जानते हैं-
सिर्फ 3 चीजों से बनती है ये वायरल अरब ब्लीच
अरब महिलाओं की तरह आपको भी ब्राइट और ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अच्छे खानपान के साथ नेचुरल रेमेडीज को अपने रूटीन में शामिल करें। ऐसे में केमिकल ब्लीच की जगह आप ये वायरल अरब ब्लीच ट्राई कर सकती हैं, जो सिर्फ 3 चीजों से बनकर तैयार होती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा चावल का आटा, मिल्क पाउडर (सूखा दूध) और गाढ़ी दही लेनी है। अगर आपकी स्किन काफी ड्राई है, तो आप पेस्ट बनाने के लिए कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
इस तरह तैयार करें नेचुरल अरब ब्लीच
वायरल अरब ब्लीच बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लें। इसमें एक चम्मच के करीब चावल का आटा लें और बराबर मात्रा में मिल्क पाउडर एड कर दें। अब थोड़ी गाढ़ी सी दही मिलाकर एक स्मूद सा पेस्ट तैयार कर लें। पैक बनकर तैयार है। इसे आपको साफ चेहरे पर अप्लाई कर लेना है, फिर 10-15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है।
ब्लीच हटाने से पहले करें ये काम
ब्लीच सूखने के बाद इसे तुरंत पानी से वॉश ना करें। पहले हल्के हाथों से मसाज करते हुए स्क्रब करें। फिर सादे पानी से वॉश करें। स्क्रब करने से डेड स्किन रिमूव होती है, चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो आता है। चेहरा धोने के बाद कोई भी अच्छा मॉइश्चराइजर या फेस ऑयल अप्लाई कर लें, ताकि स्किन ओवर ड्राई ना हो।
इस वायरल ब्लीच के क्या फायदे हैं?
अगर आपकी चेहरे पर काफी टैनिंग हो गई है या स्किन डल नजर आ रही है, तो ये ब्लीच आपको इंस्टेंट ब्राइटनेस देने का काम करती है। हालांकि पहली बार बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन लगातार इस्तेमाल के साथ आपका चेहरा ज्यादा ब्राइट, ग्लोइंग, सॉफ्ट और हाइड्रेटेड नजर आता है। स्किन को हेल्दी बनाए रखने और डेड स्किन को रिमूव करने में भी ये एक अच्छा नेचुरल विकल्प हो सकता है।
किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
वैसे तो ये ब्लीच पूरी तरह नेचुरल है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल से पहले एक बार पैच टेस्ट करना जरूरी है। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी, रेडनेस, खुजली या छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल ना करें। साथ ही ओवरयूज से भी बचें। हफ्ते में एक से दो बार इसका इस्तेमाल करना काफी होता है। ज्यादा इस्तेमाल से स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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