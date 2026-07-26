Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मधुबाला की चमकती-बेदाग त्वचा का खुल गया राज! रात को सोने से पहले रोजाना करती थीं ये काम

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अभिनेत्री मधुबाला भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी अदाकारी और हुस्न की आज भी लोग तारीफ करते हैं। आज हम आपको आपको एक्ट्रेस की खूबसूरती का राज बताने जा रहे हैं।

Actress madhubala skin care routine
मधुबाला स्किन रोजाना रात को लगाती थीं ये चीज

भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला को माना जाता है और आज भी उनकी सुंदरता की लोग तारीफ करते हैं। मधुबाला की दमदार एक्टिंग के साथ उनकी खूबसूरती के चर्चे भी खूब होते थे और यही कारण था कि लोग उनके दीवाने हुआ करते थे। मधुबाला सजने-संवरने के लिए कभी पार्लर जाना पसंद नहीं करती थीं, जबकि उस समय ब्यूटी पार्लर में तैयार होना काफी हाई क्लास माना जाता था। मधुबाला का मानना था कि अपनी त्वचा का ख्याल रखना है तो घरेलू चीजों के जरिए रखो न कि केमिकल युक्त चीजों से। उस समय भी लड़कियां एक्ट्रेस की सुंदरता का राज पूछा करती थीं और आज भी लोग वहीं खोजते हैं। अगर आप भी मधुबाला की तरह गोरी, मुलायम त्वचा पाना चाहते हैं, तो उनकी तरह स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना होगा।

मधुबाला का स्किन केयर रूटीन क्या था

मधुबाला का स्किन केयर काफी सिंपल था और उसे वह बिना किसी नागा के फॉलो करती थीं। आजकल कई तरह के क्रीम, टोनर, फेस वॉश आ चुके हैं और लोग पूरा दिन स्किन केयर के लिए समय निकालते रहते हैं लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सिंपल स्किन केयर से ही लोग अपनी त्वचा का ख्याल रखते थे। मधुबाला सुबह उठकर गुनगुने पानी से चेहरा धोती थीं और क्रीम लगाती थीं। हफ्ते में करीब 2 बार फेस पैक लगाती थीं, जो घर का बना होता था।

फेस पैक कैसे बनाती थीं?

मधुबाला हफ्ते में करीब दो बार बेसन और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बनाकर लगाती थीं। मुल्तानी मिट्टी त्वचा से तेल सोखती है और स्किन पोर्स को कसती है। बेसन त्वचा को एक्सफोलिएट कर डेड स्किन और टैनिंग को दूर करता है। दोनों को मिलाकर लगाने से त्वचा पर निखार आता है और कील-मुंहासे कम होते हैं। इन दोनों का फेस पैक लगाकर मधुबाला का चेहरा खिला-खिला रहता था।

रात में लगाती थीं ये चीज

मधुबाला ने स्किन केयर रूटीन में एक आदत को हमेशा फॉलो किया और उसे वह रोजाना रात को सोने से पहले करती थीं। एक्ट्रेस आधा कप कच्चा दूध निकाल लेती थीं और उसे रुई की मदद से चेहरे पर लगाती थीं। इसे लगाने के बाद एक्ट्रेस दूध को सूखने के लिए छोड़ देती और फिर हल्के गुनगुने पानी से फेस क्लीन करने के बाद सोती थी। कच्चे दूध से चेहरे पर ग्लो आता है और स्किन सॉफ्ट बनी रहती है। साथ ही ये क्लीनिंग एजेंट माना जाता है, जो त्वचा को गहराई से साफ करता है। कच्चा दूध किसी भी स्किन टाइप पर नुकसान नहीं करता है।

ये भी पढ़ें:डाई का झंझट नहीं! सिर्फ 2 मिनट में काले करें सफेद बाल, घरेलू नुस्खा नोट कर लें

हेल्दी डाइट और कम मेकअप

मधुबाला का मानना था कि स्किन की देखभाल करनी है, तो खुद का ख्याल रखो और कभी पार्लर मत जाना। वह अपने खान-पान का ख्याल रखती थीं और सही समय पर सोती थीं। इसके अलावा वह नेचुरल ग्लो रखना पसंद करती थीं, उन्हें ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं था। फिल्मों में भी आपने हमेशा उन्हें कम मेकअप में ही देखा होगा।

ये भी पढ़ें:एलोवेरा जेल और नीम से बनाएं केमिकल फ्री साबुन, रोजाना के यूज के लिए परफेक्ट
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Skin Care Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।