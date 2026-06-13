Vampire Facial: ग्लोइंग स्किन के लिए चेहरे पर लगाया जाता है अपना ही खून! लें सही जानकारी
Vampire Facial Kya hai: चेहरे पर चमक लाने और बढ़ती उम्र के असर को कम करने के लिए लोग कई तरह के ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं। इन्हीं में एक नाम है वैम्पायर फेशियल, जो इन दिनों काफी चर्चा में है। यहां लें इससे जुड़ी जरूरी जानकारी।
अगर कोई आपसे कहे कि चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए आपके ही खून का इस्तेमाल किया जाएगा, तो शायद आपको यह बात थोड़ी अजीब लगे। लेकिन इन दिनों वैम्पायर फेशियल नाम का एक ब्यूटी ट्रीटमेंट काफी चर्चा में है। कई लोग इसे दमकती और जवान दिखने वाली त्वचा का राज मानते हैं। इसका नाम भले ही डरावना लगे, लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है।
इस प्रक्रिया में आपके शरीर से थोड़ा-सा खून लिया जाता है और उसी के एक खास हिस्से को चेहरे पर लगाया जाता है। माना जाता है कि इससे त्वचा को खुद को ठीक करने और नई चमक पाने में मदद मिल सकती है। यही वजह है कि ये ट्रीटमेंट तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है।
वैम्पायर फेशियल के बारे में...
नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि यह कोई बहुत कठिन या दर्दनाक प्रक्रिया होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वैम्पायर फेशियल को प्लेटलेट-रिच प्लाज्मा (PRP) फेशियल भी कहा जाता है। इसमें पहले थोड़ा-सा खून लिया जाता है, फिर खून से प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स को अलग करके चेहरे पर बारीक सुइयों से छोटे-छोटे छेद बनाकर त्वचा पर लगाया जाता है।
आखिर लोग इसे क्यों करवा रहे हैं?
- आजकल हर कोई साफ, चमकदार और जवान दिखने वाली त्वचा चाहता है। इसी वजह से लोग ऐसे उपचारों की तलाश में रहते हैं जो त्वचा को अंदर से बेहतर बना सकें।
- कई लोगों का मानना है कि वैम्पायर फेशियल त्वचा में नई जान लाने, चेहरे को ताजा दिखाने और उम्र के असर को कम करने में मदद कर सकता है।
यह कैसे काम करता है?
स्टेप 1: थोड़ा-सा खून लिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी सामान्य जांच के लिए खून लिया जाता है।
स्टेप 2: खास हिस्सा अलग किया जाता है, खून को एक मशीन में घुमाकर उसका पोषक तत्वों से भरपूर हिस्सा अलग किया जाता है।
स्टेप 3: चेहरे पर लगाया जाता है, चेहरे पर बहुत बारीक सुइयों की मदद से छोटे-छोटे रास्ते बनाए जाते हैं ताकि यह त्वचा के अंदर तक पहुंच सके।
इसके फायदे क्या हैं?
- चेहरे पर चमक कई लोग उपचार के बाद त्वचा को ज्यादा ताजा और दमकता हुआ महसूस करते हैं।
- फाइन लाइंस कम दिखती हैं उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर जो हल्की रेखाएं नजर आती हैं, उन्हें कम करने में मदद मिल सकती है।
- दाग-धब्बे कम दिखते हैं कुछ लोगों में पुराने मुंहासों के निशान हल्के पड़ सकते हैं।
क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं?
- चेहरे पर हल्की लालिमा
- एक-दो दिन तक सूजन
- हल्की जलन
- त्वचा में संवेदनशीलता
- सही तरीके से ना करवाने पर इंफेक्शन का खतरा
नोट: अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील है या आपको किसी तरह की त्वचा संबंधी समस्या है, तो पहले स्किन एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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