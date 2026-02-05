Hindustan Hindi News
valentine day special girls know detail about right way to use color corrector palette to hide pigmentation dark circle
पिग्मेंटेशन से लेकर डार्क सर्कल छुपाने के लिए कलर करेक्टर का जान लें सही यूज, चेहरा दिखेगा फ्लॉलेस

संक्षेप:

Right way to use color corrector palette: वैलेंटाइन डे पर रेडी होने वाली हैं और चेहरे के दाग-धब्बे छिपाने हैं तो कलर करेक्टर पैलेट का सही इस्तेमाल करना सीख लें। 

Feb 05, 2026 07:46 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
मेकअप करने की सही ट्रिक पता हो तो चेहरे को आसानी से फ्लॉलेस दिखाया जा सकता है। वैलेंटाइन वीक शुरू होने वाला है। ऐसे में सजधज कर अपने ब्वॉयफ्रेंड को इंप्रेस करना है तो कलर करेक्टर पैलेट का इस्तेमाल करना सीख लें। क्योंकि डार्क सर्कल, पिग्मेंटेशन, डार्कनेस अराउंड माउथ जैसी समस्या है और इसे मेकअप के जरिए छिपाना है तो केवल कंसीलर काम नहीं आएगा। ऑरेंज, यलो, ब्राउन जैसे कई कलर के पैलेट वाले कलर करेक्टर को यूज करने का सही तरीका मेकअप आर्टिस्ट से सीख लें।

ऑरेंज करेक्टर

अगर आंख के नीचे ब्राउन शेड से जुड़े घेरे हैं तो उसे दूर करने के लिए ऑरेंज कलर के करेक्टर को यूज करें। इसके साथ मीडियम ब्राउन शेड के कंसीलर का यूज करें। इन दोनों के मिक्सचर को मिलाकर लगाने से अंडर आई डार्क सर्कल को हाइड किया जा सकता है।

हाई प्रॉब्लम वाली स्किन

ऐसी स्किन जिस पर धब्बे, डार्क सर्कल और माउथ के अराउंड ज्यादा डार्कनेस है तो ऐसी स्किन के लिए पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन शेड वाले कलर करेक्टर का इस्तेमाल करें।

ब्राउन कलर करेक्टर

अगर आप सांवली स्किन टोन यानी वार्म अंडर टोन की हैं तो चेहरे पर दिख रहे धब्बे को हटाने के लिए डार्क ब्राउन शेड के कंसीलर का इस्तेमाल करें।

चेहरे की रेडनेस छिपाने के लिए

वार्म अंडर टोन की हैं और चेहरे पर रेडनेस दिख रही है तो उसे छिपाने के लिए ग्रीन शेड वाले कलर करेक्टर का इस्तेमाल करें।

पर्पल कलर करेक्टर का यूज

स्किन पर पीलापन दिख रहा है या फिर डार्क स्किन पर हल्के रंग के धब्बे से दिख रहे हैं तो उसे छिपाने के लिए पर्पल कलर करेक्टर का इस्तेमाल करें।

गहरे काले धब्बों को छिपाने के लिए

चेहरे पर अगर गहरे काले रंग के धब्बे हैं और उन्हें आप हल्का करना या छिपाना चाहती हैं तो हमेशा यलो शेड वाले कलर करेक्टर का इस्तेमाल करें। काफी सारी लेडीज के अंडर आई सर्किल में बैंगनी सा शेड दिखता है। इसे छिपाने के लिए भी यलो कलर करेक्टर का इस्तेमाल करना सही होता है।

