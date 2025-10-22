Hindustan Hindi News
उड़े दिल बेफिक्रे गर्ल वाणी कपूर से जानें उनके घने और मजबूत बालों का राज

संक्षेप: बेफिक्रे' की अदाकारा वाणी कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में उनकी ग्लोइंग त्वचा और शाइनी बालों के बारे में पूछे जाने पर अपनी ब्यूटी रूटीन के कुछ राज़ बताए हैं, और इन्हें अपनाने की सलाह दी है।

Wed, 22 Oct 2025 01:56 PMAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा वाणी कपूर ने बेफिक्रे, रेड 2 जैसे हिट फिल्मों में काम किया है। वाणी की त्वचा जितनी मुलायम और चमकदार है, उनके बाल भी उतने ही रेशमी, मुलायम और शाइनी हैं। वाणी के बाल उनके प्राकृतिक आकर्षण को और भी बढ़ा देते हैं। हालांकि, यह अवधारणा आम है कि एक्ट्रेस को ऐसी त्वचा और बाल पाने के लिए एक्सपर्ट की फौज की जरूरत होती है। हालांकि, त्वचा एवं बालों पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक्सपर से सलाह लें, और सही देखभाल करना शुरू करें। फर्क कुछ हफ्तों में नजर आना शुरू हो जाएगा। वाणी ने बीते दिनों एक इंटरव्यू में अपनी ब्यूटी रूटीन के पीछे के कुछ राज़ बताए हैं, और इन्हें अपनाने की सलाह दी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में।

'बेफिक्रे' की अदाकारा एक रैंप वॉक करने नई दिल्ली आई थीं। इवेंट के दौरान वाणी ने HT लाइफस्टाइल के साथ बातचीत में अपनी त्वचा एवं बालों कि देखभाल के कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताए हैं। आज हम उनकी ब्यूटी सीक्रेट्स को आपके साथ शेयर करेंगे।

यहां जानें वाणी से पूछे गए कुछ प्रश्न और उनका उत्तर:

Q 1: आपकी दमकती और चमकदार त्वचा सहित घने और सिल्की बालों का राज क्या है?

वाणी कपूर: त्वचा की देखभाल की बात करें तो इसके लिए मैं जितना हो सके उतना कम स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करती हूं। मैं न्यूनतम त्वचा देखभाल दिनचर्या का पालन करने में विश्वास रखती हूं। मैं अपनी त्वचा पर बहुत सारे उत्पादों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखती। बालों के लिए कुछ साधारण देखभाल के उपाय हैं, जो मैं सालों से इस्तेमाल करती आ रही हूं।

Q 2: बाल और त्वचा की देखभाल के लिए ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके बैग में हमेशा होते हैं?

वाणी कपूर: "मेरे बैग में हमेशा एक लीव-ऑन स्प्रे और लिप बाम होता है। मैं इनके बिना बाहर नहीं जाती। कोई भी लिपस्टिक या लिप कलर लगाने से पहले मैं हमेशा अपने होंठों पर हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग लिप बाम लगाती हूं। इस प्रकार होठों की मॉइश्चर और नमी बरकरार रहती है। बालों के लिए भी, लीव-ऑन स्प्रे कमाल का काम करता है, इसे लगाते ही बालों में फौरन चमक जुड़ जाता है और बाल उलझते नहीं हैं।

Q 3: आपने बालों पर अब तक का सबसे बोल्ड हेयर कलर कौन सा लगाया है? और क्या आप इसे दोहराना चाहेंगी?

वाणी कपूर: "अब तक के सबसे बोल्ड हेयर कलर की बात करें तो, बेफिक्रे की शूटिंग के दौरान मैंने क्रिमसन रेड कलर लगाया था।" इसे दोबारा लगाने कि बात पर वाणी ने हंसते हुए कहां, "शायद नहीं, जब तक कि कहानी की मांग न हो।"

Q 4: कौन सा ऐसा हेयर केयर प्रोडक्ट है जिसे कम आंका जाता है, लेकिन वे बालों के लिए जरूरी है?

वाणी कपूर: "मुझे लगता है कि आजकल बालों में तेल लगाने को लेकर लोगों के अलग-अलग राय हैं, और धीरे-धीरे लोगों ने इसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। हालांकि, ज़्यादातर हेयर स्टाइलिस्ट हेयर ऑयल लगाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनका मानना है कि इससे आपके स्कैल्प का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाता है। लेकिन मैं हेयर ऑयलिंग पर पूरा भरोसा करती हूं। मैं हर दो हफ़्ते में एक बार बाल एवं स्कैल्प पर अच्छी तरह ऑयल मसाज करती हूं। इसे रात को लगाकर अगले दिन शैंपू कर लेती हूं। मेरा मानना है कि एक अच्छा हेयर ऑयल न सिर्फ़ आपके स्कैल्प को पोषण देता है, बल्कि बालों को जड़ से मजबूत और उनमें नमी एवं चमक भी जोड़ता है।"

Q 5: बतौर एक्ट्रेस क्या आप DIY हेयर केयर मास्क पसंद करती हैं?

वाणी कपूर: "बिल्कुल मुझे DIY हेयर मास्क बहुत पसंद हैं। मैं किचन में रखी प्रोटीन युक्त ज्यादातर चीजों को हेयर मास्क की तरह इस्तेमाल करती हूं। कच्चे अंडे से लेकर एवोकाडो से हेयर मास्क बनाया जा सकता है। जिससे बालों को प्रोटीन सहित अन्य पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, और बाल मजबूत एवं मुलायम और शाइनी नजर आते हैं।"

Q 6: क्या आप अपने फैंस को कोई खास स्किन केयर से जुड़े सुझाव देना चाहेंगी?

वाणी कपूर: "व्यस्त दिनचर्या के कारण, मैं कई बार मेकअप लगाकर सो जाती थी। मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी सबसे बड़ी स्किनकेयर मिस्टेक है। मेकअप लगाकर सोने से त्वचा पर एक्ने, पिंपल, रैशेज हो सकते हैं। इसलिए, सोने से पहले हमेशा किसी अच्छे क्लींजर या मेकअप रिमूवर से अपना मेकअप साफ़ करना बहुत जरूरी है।"

Q 7: सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ गया है, आजकल लोग अपने पसंदीदा सुपरस्टार्स के टिप्स और ट्रेड्स को बिना सोचे समझे अपनाना शुरू कर देते हैं। उनके लिए कोई सलाह?

वाणी कपूर: इस प्रश्न के उत्तर में वाणी ने कहां "लोगों को यह समझना चाहिए कि हमारे पास स्टाइलिस्ट और एक्सपर्ट हैं, जो हमारे बाल और त्वचा पर काम करते हैं। इसलिए, कभी भी किसी भी चीज़ को आंख बंद कर के फॉलो न करें। सबकी नेचुरल स्किन अलग होती है, इसलिए देखभाल का तरीका भी अलग हो सकता। महत्वपूर्ण बात, चाहे त्वचा हो या बाल, इनकी स्थिति आपके आहार और सेल्फ केयर पर निर्भर करती है। मजबूत घने बाल और चमकदार त्वचा के लिए प्रोटीन और फाइबर युक्त आहार लें। अपनी नींद पर ध्यान दें और शरीर को पर्याप्त आराम दें।"

