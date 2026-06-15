बेसन में छिपा है खूबसूरती का सीक्रेट! जानें कब-क्या मिलाकर लगाने से होता है फायदा

Besan Face pack Combination: बेसन स्किनकेयर में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि अगर इसका पूरा फायदा चाहिए तो ये पता होना जरूरी है कि कब कौन सी चीज मिलाकर लगाना सही होता है। आइए आज इसी बारे में विस्तार से जानते हैं।

स्किनकेयर में बेसन का इस्तेमाल दादी-नानी के जमाने से किया जा रहा है। फेस वॉश की तरह या कभी फेसपैक की तरह, बेसन के कई इस्तेमाल हैं। आज भी लोग बेसन में तरह-तरह की चीजें मिक्स कर के लगाते हैं, लेकिन कई बार उन्हें वो फायदा नहीं मिलता जो चाहिए होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर हम अपनी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से सही इंग्रेडिएंट का चुनाव नहीं करते। आप टैनिंग रिमूव करना चाहते हैं, ग्लोइंग स्किन आपका कंसर्न है या फिर एक्ने-पिंपल से परेशान हैं; उस हिसाब से आपको बेसन की फेसपैक तैयार करनी चाहिए। बिना सोचे-समझे कुछ भी मिक्स करने से आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। तो चलिए आज जानते हैं बेसन में कब क्या मिक्स कर के लगाना ठीक रहेगा। आप अपनी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से अपने लिए सही इंग्रेडिएंट चुन सकते हैं।

बेसन में क्या मिलाकर लगाना चाहिए? दाग-धब्बे और पिग्मेंटेशन के लिए दही अगर आपके चेहरे पर कालापन, झाइयां या दाग-धब्बों के निशान हैं, तो बेसन में दही मिलाकर पेस्ट बनाएं। दही में मौजूद नेचुरल लैक्टिक एसिड पिगमेंटेशन को धीरे-धीरे कम करने का काम करता है। साथ ही इसके नियमित इस्तेमाल से आपकी स्किन टोन भी ब्राइट होने लगती है।

झुर्रियों के लिए बेसन और हल्दी का पेस्ट अगर आपके चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो गई हैं, तो बेसन में चुटकी भर हल्दी मिलाकर इसका पेस्ट अप्लाई करें। दरअसल हल्दी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो फाइन लाइन्स को कम करने में मदद करती है।

ग्लोइंग स्किन के लिए बेसन और कच्चा दूध अगर आप घर बैठे ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, तो बेसन के साथ कच्चा दूध मिलाकर लगाना शुरू कर सकते हैं। दरअसल कच्चा दूध त्वचा की नेचुरली क्लींजिंग करने का काम करता है। ये आपकी डल स्किन को इंस्टेंट फ्रेश और ग्लोइंग दिखाने में काफी मदद करता है।

टैनिंग रिमूव करने के लिए बेसन और नींबू का रस धूप की वजह से अगर आपको टैनिंग हो गई है और त्वचा का निखार गायब हो गया है, तो बेसन की फेसपैक में नींबू के रस की कुछ बूंदे मिक्स कर के लगा लें। नींबू एक नेचुरल ब्राइटनिंग एजेंट है, जो टैनिंग को कम करता है और इंस्टेंट निखार देता है। हालांकि बहुत ज्यादा नींबू ना मिलाएं वरना स्किन इरिटेट हो सकती है।

पिंपल और एक्ने के लिए ये मिलाकर पेस्ट बनाएं एक्ने-पिंपल से परेशान हैं तो बेसन में शहद और नींबू की कुछ बूंदे मिलाकर पैक तैयार करें। दरअसल शहद एंटी-बैक्टिरियल होता है, जो एक्ने को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा नींबू में भी एंटी-बैक्टिरियल गुण मौजूद होते हैं, साथ ही ये एक्ने-पिंपल के दाग-धब्बों को भी हल्का करने का काम करता है।

कितनी देर लगाकर रखनी चाहिए ये बेसन पैक? स्किन केयर एक्सपर्ट्स की मानें तो कोई भी फेसपैक आपको बहुत ज्यादा देर तक लगाकर नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ 10-15 मिनट के लिए इसे चेहरे पर लगा रहने दें, फिर हल्के हाथों से स्क्रब करते हुए फेस को वॉश कर लें। इसके बाद कोई भी अच्छा मॉइश्चराइजर अप्लाई कर लें।

हफ्ते में कितनी बार लगाएं बेसन की फेसपैक? अपनी स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से आप कोई भी बेसन की फेसपैक लगा रहे हैं, तो उसे हफ्ते में दो से तीन बार लगातार इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा फेसपैक लगाने से स्किन का नेचुरल ऑयल निकल सकता है और स्किन ड्राई और इरिटेट हो सकती है।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।