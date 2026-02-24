Hindustan Hindi News
Skin Care: डेड स्किन हटाकर लाए नेचुरल निखार, उरद दाल फेस पैक के फायदे

Feb 24, 2026 02:19 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स के बजाय अगर आप नेचुरल और असरदार उपाय चाहती हैं, तो उरद दाल और संतरे के छिलके से बना यह फेस पैक त्वचा को साफ, ब्राइट और फ्रेश बनाने में मदद कर सकता है।

आज के समय में धूल, पसीना, प्रदूषण और केमिकल-भरे प्रोडक्ट्स की वजह से त्वचा अपनी नेचुरल चमक खोने लगती है। चेहरे पर डलनेस, ऑयल बिल्ड-अप, पिंपल्स और कभी-कभी पसीने की बदबू तक की समस्या होने लगती है। ऐसे में स्किन को जरूरत होती है एक ऐसे उपाय की जो अंदर से सफाई करे और बिना साइड इफेक्ट्स के असर दिखाए। भारतीय घरेलू नुस्खों में उरद दाल को सदियों से स्किन क्लेंजिंग और निखार के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। जब उरद दाल को विटामिन-C से भरपूर सूखे संतरे के छिलके के साथ मिलाया जाता है, तो यह फेस पैक त्वचा को डीप क्लीन, ब्राइट और फ्रेश बनाने में बेहद मददगार साबित होता है।

इस फेस पैक के फायदे

  • डेड स्किन हटाने में मददगार: उरद दाल त्वचा पर जमी गंदगी, ऑयल और डेड स्किन सेल्स को हल्के स्क्रब की तरह हटाती है, जिससे पोर्स साफ होते हैं।
  • स्किन को ब्राइट और फ्रेश बनाता है: संतरे के छिलके में मौजूद विटामिन C स्किन टोन को ब्राइट करता है और नेचुरल ग्लो बढ़ाता है।

  • ऑयल कंट्रोल में सहायक: यह फेस पैक अतिरिक्त तेल को सोखकर स्किन को बैलेंस रखता है, जिससे चिपचिपापन कम होता है।
  • पसीने की बदबू कम करने में मदद: नियमित इस्तेमाल से बैक्टीरिया बिल्ड-अप कम होता है, जिससे चेहरे और बॉडी ओडर की समस्या घटती है।
  • स्किन को बनाता है सॉफ्ट और ग्लोइंग: डेड स्किन हटने के बाद त्वचा सॉफ्ट, क्लियर और ज्यादा हेल्दी नजर आती है।
  • केमिकल-फ्री और सुरक्षित उपाय: यह पूरी तरह नेचुरल फेस पैक है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता।

उरद दाल और ऑरेंज पील फेस पैक कैसे बनाएं?

सामग्री: उरद दाल पाउडर – 2 चम्मच, सूखे संतरे के छिलके का पाउडर – 1 चम्मच, गुलाब जल या सादा पानी – जरूरत अनुसार

बनाने और लगाने का तरीका:

  • एक कटोरी में उरद दाल और संतरे के छिलके का पाउडर मिलाएं।
  • गुलाब जल डालकर स्मूद पेस्ट बना लें।
  • साफ चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथ से लगाएं।
  • 10–15 मिनट तक सूखने दें।
  • गुनगुने पानी से हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लें।

कितनी बार करें इस्तेमाल?

हफ्ते में 1–2 बार इस फेस पैक का इस्तेमाल करना पर्याप्त है। ज्यादा इस्तेमाल करने से त्वचा ड्राई हो सकती है।

जरूरी टिप्स

  • पहली बार इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।
  • बहुत ज्यादा ड्राई या सेंसिटिव स्किन वाले लोग मॉइस्चराइजर लगाना ना भूलें।
  • किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम में डॉक्टर की सलाह जरूरी है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

