Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीunwanted facial hair removal tips face yoga expert share 2 face pack
गलती से भी फेस पर ना करें शेव, इन 2 फेस पैक की मदद से पाएं फेशियल हेयर से छुटकारा

गलती से भी फेस पर ना करें शेव, इन 2 फेस पैक की मदद से पाएं फेशियल हेयर से छुटकारा

संक्षेप:

Facepack for facial hair: चेहरे पर उगे महीन बाल लड़कियों को अक्सर शर्मिंदा कर देते हैं। ज्यादातर लड़कियों को सॉफ्ट, स्मूद स्किन की चाहत होती है। जिसके लिए वो चेहरे पर कई बार शेव तक कर लेती हैं। लेकिन शेविंग के हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। फेशियल हेयर से छुटकारे के लिए ये दो फेस पैक लगाएं।

Dec 28, 2025 01:10 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

'फेशियल हेयर' लड़कियों की सबसे कॉमन ब्यूटी प्रॉब्लम में से एक है। जिसकी वजह से कई बार शर्मिंदा हो जाती है। इन अनवांडेट फेशियल हेयर को हटाने के लिए काफी सारी लड़कियां चेहरे पर शेविंग करना शुरू कर देती हैं। जिसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है और बालों की ग्रोथ ज्यादा कड़ी और काली होने लगती है। जो दिखने में भद्दी लगती है। चेहरे पर अगर अनवांटेड फेशियल हेयर हैं तो इन्हें हटाने के लिए इन 2 फेस पैक का इस्तेमाल करें। जो चेहरे के फाइन हेयर को रिमूव करने के साथ ही सॉफ्ट और स्मूद स्किन देंगे। साथ ही बालों की ग्रोथ को भी दिन पर दिन कम कर देगा। मानसी फेस योगा ने दो फेस पैक को शेयर किया है जो अनवांटेड फेशियल हेयर रिमूव करने में मदद करते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कच्चे पपीते से बनाएं फेस पैक

कच्चे पपीते में पपेन नाम का एंजाइम पाया जाता है। जो पाचन को बढ़ाने में मदद करता है। वहीं ये एंजाइम फेशियल हेयर ग्रोथ को भी स्लो कर देते हैं। तो अगर फेशियल हेयर से छुटकारा पाना है तो कच्चे पपीते का पेस्ट दो चम्मच बना लें और उसमे एक चौथाई चम्मच हल्दी मिलाएं। इन दो चीजों का मिक्सचर बनाकर फेस पर लगाएं और करीब आधे घंटे बाद जेंटली मसाज करने के साथ साफ कर लें। सप्ताह में दो बार इस फेस पैक को लगाएं। लगातार कई हफ्तों तक इस फेस पैक को रूटीन में शामिल करें। कुछ समय बाद अंतर दिखना शुरू होगा।

फाइन हेयर पर असर करेगा ये फार्मूला

अगर किसी को छोटे-छोटे बारीक हेयर की प्रॉब्लम है और स्किन को स्मूद फिनिश देना चाहती हैं तो फेस पर शेविंग करने की गलती ना करें। इस जिलेटिन फेस पैक से स्किन पर उगे फाइन हेयर को आसानी से हटाया जा सकता है। बस फेस पैक को बनाने के लिए एक चम्मच जिलेटिन पाउडर लें। उसमे दो चम्मच गर्म दूध, आधा चम्मच नींबू डालकर मिक्स करें। ध्यान रहे कि ये हल्का सा गुनगुना पेस्ट बने। इस पेस्ट की पतली लेयर लगाएं और हेयर की ग्रोथ के अपोजिट साइड में पील करें। इससे चेहरे पर उगे फाइन हेयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये फेस पैक ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है।

लेकिन ध्यान रहे कि अगर किसी को एक्टिव एक्ने हो रहे या फिर सेंसेटिव स्किन है तो उसे ये फेस पैक लगाने से बचना चाहिए।

ये भी पढ़ें:ठंड में होंठ दिखते हैं रूखे और बदरंग तो लगाएं ये 3 लिप मास्क
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Beauty Tips Skin Care

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।