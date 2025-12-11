Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीUntitled StoryBenefits of Sleeping with a Shower Cap A Simple Hair Care Trick
ड्राई, फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम? रात में शॉवर कैप पहनकर सोने से मिलेंगे ये फायदे

ड्राई, फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम? रात में शॉवर कैप पहनकर सोने से मिलेंगे ये फायदे

संक्षेप:

बालों को हेल्दी और मैनेजेबल रखना चाहते हैं? रात में शॉवर कैप पहनकर सोना एक आसान और असरदार हेयर केयर हैक है। इससे बालों में नमी लॉक रहती है, फ्रिज कम होता है और सुबह हेयर मैनेज करना बेहद आसान हो जाता है।

Dec 11, 2025 09:55 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

बालों की देखभाल में हम कई तरह के घरेलू और आधुनिक उपाय अपनाते हैं, लेकिन शॉवर कैप पहनकर सोने का तरीका आजकल खूब चर्चा में है। यह साधारण-सा दिखने वाला उपाय रातभर बालों को सुरक्षित रखने, नमी बनाए रखने और फ्रिज कम करने में मदद करता है। कई हेयर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सोते समय तकिया कवर से होने वाला फ्रिक्शन बालों को रूखा, बेजान और टूटने योग्य बना देता है। ऐसे में शॉवर कैप एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है जो बालों की नेचुरल मॉइस्चर लेवल को लॉक रखकर उन्हें स्मूद और मैनेजेबल बनाता है। खासतौर पर जिनके बाल कर्ली, वेवी या ड्राई होते हैं, उनके लिए यह तरीका बेहद फायदेमंद माना जाता है। नियमित रूप से शॉवर कैप पहनकर सोने से बालों में टूट-फूट कम होती है और अगली सुबह स्टाइलिंग भी आसान हो जाती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. बालों में नमी लॉक होती है: रात में शॉवर कैप पहनने से स्कैल्प के प्राकृतिक तेल पूरे बालों में अच्छी तरह फैलते हैं। इससे ड्राइनेस कम होती है और बालों में नैचुरल शाइन बढ़ती है।

2. फ्रिज और टूटने की समस्या कम होती है: सिर्फ तकिया रगड़ से ही हमारे बालों में फ्रिज़, टूटना और डैमेज बढ़ जाता है। शॉवर कैप इस फ्रिक्शन को कम करके हेयर ब्रेकेज रोकती है।

3. ओवरनाइट हेयर ट्रीटमेंट के लिए परफेक्ट: यदि आप रात में हेयर सीरम, एलोवेरा जेल या हल्का तेल लगाते हैं तो शॉवर कैप इसे सील कर देती है जिससे ट्रीटमेंट का असर दोगुना हो जाता है।

4. कर्ली और वेवी हेयर के लिए बेहतरीन: कर्ली बालों में नमी की कमी सबसे ज्यादा होती है। शॉवर कैप रात भर हाइड्रेशन बनाए रखती है जिससे कर्ल्स ज्यादा डिफाइंड और बाउंसी दिखते हैं।

5. ठंड में स्कैल्प ड्राइनेस को रोकती है: सर्दियों के दौरान स्कैल्प जल्दी सूखता है। शॉवर कैप पहनने से गर्माहट बनी रहती है जिससे खुजली और डैंड्रफ कम होता है।

6. सुबह का हेरफेर कम होता है: शॉवर कैप आपकी हेयरस्टाइल को भी प्रोटेक्ट करती है। सुबह उठकर बालों को बार-बार सेट करने की जरूरत नहीं रहती।

read moreये भी पढ़ें:
पिंपल्स पर टूथपेस्ट लगाना सही या स्किन के लिए नुकसानदायक?
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।