फेंक देते हैं सेब का छिलका? स्किन को बनाएगा साफ, मुलायम और चमकदार

फेंक देते हैं सेब का छिलका? स्किन को बनाएगा साफ, मुलायम और चमकदार

संक्षेप:

Apple Skin Beauty Hack: महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं, अब सेब के छिलके से पाएं नेचुरल ग्लो। एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर एप्पल स्किन त्वचा को चमकदार और हेल्दी बनाने में मदद करती है।

Jan 24, 2026 11:25 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन पाने के लिए लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और पार्लर ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं लेकिन असली निखार आपकी किचन में ही मौजूद है। सेब खाने के बाद उसका छिलका अक्सर फेंक दिया जाता है, जबकि यही छिलका त्वचा के लिए किसी ब्यूटी टॉनिक से कम नहीं है। सेब के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन A, C और पॉलीफेनॉल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये तत्व फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करते हैं और स्किन एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। नियमित इस्तेमाल से त्वचा ज्यादा फ्रेश, सॉफ्ट और चमकदार नजर आने लगती है।

सेब के छिलके से स्किन ग्लो कैसे मिलता है?

सेब का छिलका त्वचा की डेड स्किन को हटाने में मदद करता है। इसमें मौजूद नेचुरल एसिड्स स्किन को हल्का एक्सफोलिएट करते हैं जिससे बंद पोर्स साफ होते हैं और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है। साथ ही, यह टैनिंग और पिग्मेंटेशन को भी धीरे-धीरे कम करता है।

सेब के छिलके से फेस पैक बनाने का तरीका

सेब को अच्छी तरह धोकर उसका छिलका उतार लें। इन छिलकों को धूप में सुखाकर पीस लें या फिर ताजे छिलकों को मिक्सर में पीस लें। इसमें थोड़ा सा शहद या गुलाब जल मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर लगाकर 10–15 मिनट के लिए छोड़ दें। हल्के हाथों से मसाज करते हुए सादे पानी से धो लें।

किन लोगों के लिए फायदेमंद?

यह घरेलू उपाय ऑयली, ड्राई और नॉर्मल सभी स्किन टाइप के लिए फायदेमंद है। खासतौर पर जिनकी स्किन डल, थकी हुई या टैनिंग से प्रभावित है, उन्हें इससे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सेब का छिलका एक सस्ता, सुरक्षित और असरदार घरेलू नुस्खा है। नियमित इस्तेमाल से त्वचा में नेचुरल चमक आती है और स्किन हेल्दी बनी रहती है।

ध्यान रखने वाली बातें: अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें। हमेशा ऑर्गेनिक सेब का इस्तेमाल करें ताकि केमिकल्स से बचा जा सके।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
