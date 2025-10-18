Hindustan Hindi News
ब्यूटीUntiroop chaudas abhyanga snan and ubatan ritual know how to do
रूप चौदस पर सिर्फ उबटन ही नहीं, सुंदर त्वचा और पॉजिटिव एनर्जी के लिए जरूर करें ये उपाय

संक्षेप: Roop Chaudas: रूप चौदस या नरक चौदस पर घर के साथ शरीर की सफाई और एनर्जी चैनल्स को क्लीन करने का दिन माना जाता है। ज्यादातर लोग इस दिन नहाने से पहले उबटन लगाते हैं लेकिन अच्छी स्किन और हेल्थ के लिए अभ्यंग स्नान की सलाह भी दी जाती है।

Sat, 18 Oct 2025 10:08 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दीपावली सेलिब्रेशन से जुड़े हर दिन का एक अलग महत्व है। छोटी दीवाली को नरक चौदस या रूप चतुर्दसी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घर की सारी गंदगी को बाहर निकालते हैं। साथ ही शरीर को भी शुद्ध किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से ऑरा क्लीन होता है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। साथ ही माना जाता है कि कुछ उपाय करने से महिलाओं का सौंदर्य भी निखरता है। ज्यादातर लोगों को पता है कि रूप चौदस पर नहाने से पहले उबटन लगाया जाता है। लेकिन उबटन के पहले अभ्यंग स्नान करने का भी महत्व है।

उबटन से पहले लगाएं

रूप चतुर्दशी पर नहाने से पहले उबटन लगाने की प्रथा है। बेसन, हल्दी से बने इस उबटन से पहले अभ्यंग की भी सलाह दी जाती है। अभ्यंग का मतलब है मालिश या मसाज। मान्यता है कि सूरज उगने से पहले सरसों या तिल के तेल से मालिश करें। इसके बाद उबटन लगाएं और हल्के हाथ से मालिश करें।

अभ्यंग के फायदे

मालिश करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। इससे आपकी त्वचा में चमक आती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मसाज आपके स्ट्रेस को भी कम करती है। दीवाली के कामकाज की थकान के बीच अभ्यंग आपको रिलैक्स करती है जिससे चेहरे पर ग्लो आता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या वात प्रकृति है तो आपको नहाने से पहले किसी हल्के ऑइल से मसाज करते रहना चाहिए। रूप चौदस पर अभ्यंग स्नान को अच्छी हेल्थ, सुंदरता और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है।

