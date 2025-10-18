रूप चौदस पर सिर्फ उबटन ही नहीं, सुंदर त्वचा और पॉजिटिव एनर्जी के लिए जरूर करें ये उपाय

संक्षेप: Roop Chaudas: रूप चौदस या नरक चौदस पर घर के साथ शरीर की सफाई और एनर्जी चैनल्स को क्लीन करने का दिन माना जाता है। ज्यादातर लोग इस दिन नहाने से पहले उबटन लगाते हैं लेकिन अच्छी स्किन और हेल्थ के लिए अभ्यंग स्नान की सलाह भी दी जाती है।

दीपावली सेलिब्रेशन से जुड़े हर दिन का एक अलग महत्व है। छोटी दीवाली को नरक चौदस या रूप चतुर्दसी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घर की सारी गंदगी को बाहर निकालते हैं। साथ ही शरीर को भी शुद्ध किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से ऑरा क्लीन होता है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। साथ ही माना जाता है कि कुछ उपाय करने से महिलाओं का सौंदर्य भी निखरता है। ज्यादातर लोगों को पता है कि रूप चौदस पर नहाने से पहले उबटन लगाया जाता है। लेकिन उबटन के पहले अभ्यंग स्नान करने का भी महत्व है।

उबटन से पहले लगाएं रूप चतुर्दशी पर नहाने से पहले उबटन लगाने की प्रथा है। बेसन, हल्दी से बने इस उबटन से पहले अभ्यंग की भी सलाह दी जाती है। अभ्यंग का मतलब है मालिश या मसाज। मान्यता है कि सूरज उगने से पहले सरसों या तिल के तेल से मालिश करें। इसके बाद उबटन लगाएं और हल्के हाथ से मालिश करें।



