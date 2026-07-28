हल्दी-बेसन छोड़िए, इस 5 चीजों वाले पैक से हटाएं चेहरे के अनचाहे बाल
अगर चेहरे के अनचाहे बालों से परेशान हैं और बार-बार पार्लर नहीं जाना चाहतीं, तो घर की कुछ आसान चीजों से तैयार यह पैक आपकी त्वचा को साफ और मुलायम महसूस कराने में मदद कर सकता है।
चेहरे पर मौजूद हल्के अनचाहे बाल कई बार त्वचा की चमक को कम कर देते हैं। इन्हें हटाने के लिए बार-बार पार्लर जाना या अलग-अलग तरीके अपनाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में अगर आप घर पर ही एक आसान और किफायती उपाय ढूंढ रहे हैं, तो यह घरेलू पैक आपके काम आ सकता है।
इसे बनाना और लगाना दोनों ही बहुत आसान है। यह पैक सूखने के बाद चेहरे पर हल्की परत बना लेता है, जिसे धीरे-धीरे हटाने पर त्वचा साफ, मुलायम और ताजा महसूस होती है। हालांकि, इसका असर हर व्यक्ति की त्वचा और बालों की मोटाई के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
पैक बनाने के लिए सामग्री
दो बड़े चम्मच चावल का आटा
एक बड़ा चम्मच चीनी
जरूरत के अनुसार गर्म दूध
आधा छोटा चम्मच नींबू का रस
नारियल के तेल की दो से चार बूंद
ऐसे तैयार करें पैक
सबसे पहले एक कटोरी में चावल का आटा और चीनी डालें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा गर्म दूध मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। इसके बाद नींबू का रस और नारियल के तेल की कुछ बूंदें डालकर अच्छी तरह मिला लें। ध्यान रखें कि पेस्ट ना बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा।
लगाने का सही तरीका
सबसे पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें। अब तैयार पेस्ट को पूरे चेहरे पर या जहां अनचाहे बाल हों, वहां एक समान परत में लगाएं। इसे तब तक लगा रहने दें, जब तक यह पूरी तरह सूखकर हल्की परत ना बना ले।
कैसे हटाएं ?
जब पैक पूरी तरह सूख जाए, तो उंगलियों की मदद से हल्के हाथों से रगड़ते हुए इसे हटाएं। इसके बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें और हल्का मॉइस्चराइजर लगा लें।
इस पैक में इस्तेमाल की गई चीजों के फायदे
- चावल का आटा: चावल का आटा त्वचा की ऊपरी परत पर जमा गंदगी और डेड स्किन को हटाने में मदद करता है। इससे त्वचा साफ और मुलायम होती है।
- चीनी: चीनी त्वचा को हल्के तरीके से साफ करने का काम करती है। रगड़ने के दौरान यह त्वचा की ऊपरी परत को साफ करने में मदद कर सकती है।
- गर्म दूध: दूध त्वचा को नमी देने में मदद करता है। इससे पैक सूखने के बाद भी त्वचा ज्यादा रूखी महसूस नहीं होती।
- नींबू का रस: नींबू का रस त्वचा को ताजगी देने में मदद करता है। हालांकि, सेंसेटिव त्वचा वाले लोगों को इसका इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए।
- नारियल का तेल: नारियल का तेल त्वचा को मुलायम बनाए रखने में मदद करता है और पैक हटाने के बाद होने वाले रूखेपन को कम कर सकता है।
नोट
- इस पैक का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर त्वचा पर जलन, लालपन या खुजली हो, तो तुरंत इसे हटा दें। मुंहासे, कटे-फटे हिस्से या किसी त्वचा संबंधी परेशानी पर यह पैक ना लगाएं।
- यह घरेलू पैक चेहरे के बालों को हमेशा के लिए खत्म नहीं करता। इससे कुछ लोगों को हल्के बाल हटाने या त्वचा को साफ महसूस कराने में मदद मिल सकती है।अगर चेहरे पर मोटे या ज्यादा बाल हैं, तो सही सलाह के लिए स्किन एक्सपर्ट से संपर्क करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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