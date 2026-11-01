शादी से पहले करवा रहीं ब्राइडल नेल्स आर्ट, टाइम से लेकर डिजाइन तक, जानें सबकुछ
आने वाले वेडिंग सीजन में शादी की डेट फिक्स है। मेकअप और हेयर के साथ आपने नेल एक्सटेंशन या नेल आर्ट भी बुक कर रखा है तो इन जरूरी बातों को जान लें। जिससे आप सही समय पर सही डिजाइन को बनवा कर अपने नेल आर्ट का पूरा पैसा वसूल कर सकें।
जल्दी ही दुल्हन बनने वाली हैं और आने वाले वेडिंग सीजन में शादी की डेट फिक्स है। ऐसे में सारी तैयारियों के साथ आपने नेल्स आर्ट करवाने की भी बुकिंग करवाई होगी। लेकिन अपने नेल्स पर आर्ट बनवाने या जेल नेल लगवाने से पहले कई बातों को जानना जरूरी है। जैसे कि शादी के कितने दिन पहले नेल आर्ट करवाना चाहिए, नेल आर्ट कैसा होना चाहिए, क्योंकि एक ही आउटफिट की मैचिंग का नेल आर्ट करवा लिया तो बाकी सबके साथ वो फिट नहीं बैठेगा। ऐसी छोटी-छोटी लेकिन जरूरी बातों को जान लें। जिससे ब्राइड बनने के बाद आपको इस बात की टेंशन ना हो कि नेल आर्ट में तो आपके पैसे वेस्ट हो गए।
शादी के कितने दिन पहले करवाएं नेल आर्ट
अगर आप नेल्स एक्सटेंशन करवा रहीं, या जेल नेल पेंट, नेल आर्ट बनवा रही हैं। आपको पता होना चाहिए कि कितने दिन पहले अपने नेल्स को खूबसूरत बनवाएं। नहीं तो आपके आधे फंक्शन बीत जाएंगे फिर नेल आर्ट करवाने का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा। शादी के पहले फंक्शन के 4 दिन पहले नेल एक्सटेंशन या नेल आर्ट करवाना। ना उसके पहले ना उसके बाद क्योंकि पहला फंक्शन बीत जाएगा तो पूरे पैसे वसूल नहीं होंगे।
कौन सा कलर करवाएं
नेल कलर करवाने वाली हैं और दिमाग में केवल शादी का आउटफिट चल रहा तो रुक जाएं। शादी के आगे-पीछे कई फंक्शन होते हैं। हल्दी, मेहंदी, शादी, संगीत, रिसेप्शन और कॉकटेल पार्टीज। ऐसे नेल कलर को चुनें जो यूनिवर्सल हो और सारे आउटफिट के साथ मैच कर जाएं। केवल एक लहंगे के कलर के नेल आर्ट बाकी कपड़ों के साथ देखने पर मिस मैच दिखेंगे। इसलिए कॉमन कलर के नेल आर्ट को करवाएं। जैसे गोल्डन, सिल्वर, आइवरी, न्यूट्रल शेड के नेल कलर को चुनें। ये कलर आपके हर लाल, हरे, नीले कलर के साथ मैच कर जाएगा और सुंदर दिखेगा। नेल आर्ट की डिजाइन आप अपनी पसंद के मुताबिक ही करवाएं।
नेल्स की लेंथ कितनी रखें
जब आप जेल नेल या एक्रेलिक नेल आर्ट करवा रही हैं तो नेल की लंबाई को बहुत ज्यादा ना रखें। इसे शार्ट टू मीडियम ही रखें। बहुत बड़े नेल्स आपके लिए मुसीबत न सकते हैं। हैवी लहंगा पहनने में कई बार नेल्स एंब्रायडरी में फंसकर चिटक जाते हैं या टूट जाते हैं। जिससे नेल्स तो खराब होंगे ही साथ ही टूटने की वजह से नाखूनों में इंफेक्शन भी फैल सकता है।
ट्रायल लें
आपके नेल्स उंगलियों पर अच्छे लग रहे हैं या नहीं, इसके लिए हो सके तो दो से तीन महीना पहले ही ट्रायल ले लें। कई बार बहुत शार्ट नेल्स चबी हाथों के साथ सुंदर नहीं दिखते हैं। जिन हाथों की उंगलियां मोटी और छोटी हो तो नेल्स को मीडियम साइज का रखें। वहीं कलर नेल्स का शेप और डिजाइन भी देख लें,जिससे हाथ सुंदर दिखे और केवल नेल्स हाईलाइट ना हो जाएं।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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