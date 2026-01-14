सफेद बालों में डाई लगाकर हो चुके हैं परेशान तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया नेचुरल हेयर कलर आएगा काम

संक्षेप: How to turn white hair in black at home: सफेद बालों को डाई से काला करके हो चुके हैं परेशान तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के बताए इस आयुर्वेदिक देसी घर में बने हेयर कलर को लगाकर देखें। कुछ ही दिनों में सफेद बाल आसानी से काले हो जाएंगे।

Jan 14, 2026 03:34 pm IST

सफेद बालों की समस्या इन दिनों यंग एज के लोगों के ही परेशान कर रही। जिससे निपटने के लिए ज्यादातर लोग हेयर कलर और डाई जैसी चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं। जिसके लांग टाइम यूज से बाल डैमेज भी होने लगते हैं और साथ ही बालों की सफेदी भी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। ऐसे में समस्या से समाधान बताया आयुर्वेद की डॉक्टर एकता ने, जो आयुर्वेदिक स्किन केयर कोच हैं। नोट कर लें फार्मूला

आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया देसी फार्मूला सफेद बालों को काला करने का देसी फार्मूला आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया। जिसे आप भी आजमा सकते हैं। इस देसी फार्मूले को बनाने के लिए बस इन चीजों की जरूरत होगी।

एक कप सूखी मेहंदी का पाउडर

एक चम्मच कॉफी पाउडर

एक चम्मच कत्था

एक चम्मच मेथी दाना

एक चम्मच ब्राह्मी

एक चम्मच आंवला पाउडर

दही