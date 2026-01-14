Hindustan Hindi News
सफेद बालों में डाई लगाकर हो चुके हैं परेशान तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया नेचुरल हेयर कलर आएगा काम

संक्षेप:

How to turn white hair in black at home: सफेद बालों को डाई से काला करके हो चुके हैं परेशान तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के बताए इस आयुर्वेदिक देसी घर में बने हेयर कलर को लगाकर देखें। कुछ ही दिनों में सफेद बाल आसानी से काले हो जाएंगे।

Jan 14, 2026 03:34 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
सफेद बालों की समस्या इन दिनों यंग एज के लोगों के ही परेशान कर रही। जिससे निपटने के लिए ज्यादातर लोग हेयर कलर और डाई जैसी चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं। जिसके लांग टाइम यूज से बाल डैमेज भी होने लगते हैं और साथ ही बालों की सफेदी भी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। ऐसे में समस्या से समाधान बताया आयुर्वेद की डॉक्टर एकता ने, जो आयुर्वेदिक स्किन केयर कोच हैं। नोट कर लें फार्मूला

आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया देसी फार्मूला

सफेद बालों को काला करने का देसी फार्मूला आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया। जिसे आप भी आजमा सकते हैं। इस देसी फार्मूले को बनाने के लिए बस इन चीजों की जरूरत होगी।

एक कप सूखी मेहंदी का पाउडर

एक चम्मच कॉफी पाउडर

एक चम्मच कत्था

एक चम्मच मेथी दाना

एक चम्मच ब्राह्मी

एक चम्मच आंवला पाउडर

दही

आयुर्वेदिक सफेद बालों को काला करने का फार्मूला बनाने का तरीका

  • ऊपर दी गई सारी चीजों को एक साथ मिलाकर पाउडर बनाकर रख लें।
  • अब जब भी लगाना हो तो दही में इस पाउडर के एक से दो चम्मच मिलाकर घोल बना लें और बालों की जड़ों में लगा लें। एक घंटे के बाद बालों को बगैर शैंपू नॉर्मल पानी से धो लें। सप्ताह में एक बार ये फार्मूला बालों पर लगातार अप्लाई करेंगे तो ना केवल बालों की सफेदी खत्म होगी। बाल काले होंगे बल्कि बालों का झड़ना भी धीरे-धीरे कम हो जाएगा।
  • मेंहदी, कत्था और कॉफी का कॉम्बिनेशन बालों की सफेदी को खत्म कर नेचुरली काला करने में मदद करता है।

आंवला और ब्राह्मी है हेयर केयर का बेस्ट फार्मूला

बालों को हेल्दी रखना है तो आंवला और ब्राह्मी बेस्ट फार्मूला है। इन दोनों को मिलाकर लगाने से बाल हेल्दी होते हैं। आंवला बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। वहीं ब्राह्मी रूखे, कमजोर हो चुके बालों को सिल्की, स्मूद और स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। ब्राह्मी में एंटीऑक्सीडेट्स और मिनरल्स होते हैं। जो दोमुंहे हो रहे बालों को भी ठीक करता है।

