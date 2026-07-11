सफेद बाल हैं? डाई छोड़िए, आम की गुठली से बनाएं ये हेयर मास्क, मिलेगा नेचुरल ब्लैक कलर!
आम खाने के बाद अगर आप भी उसकी गुठली फेंके देते हैं, तो दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। क्योंकि ये आम की गुठली आपके बालों को नेचुरली काला करने में मदद कर सकती है। इस तरह से अगर अपने इसका हेयर पैक बना लिया, तो बालों का गहरा टिंट आपको हैरान कर देगा।
बालों का सफेद होना आजकल बड़ी आम समस्या हो गई है। कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने लगते हैं, जिन्हें कवर करने के लिए मार्केट में तमाम तरह के हेयर कलर मौजूद हैं। अब ये तो आप भी जानते ही हैं कि इन हेयर कलर्स या डाई में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जो बालों को डैमेज करने का काम करते हैं। ऐसे में आप ये नेचुरल रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। गर्मियों में आम तो आप खूब खाते होंगे, लेकिन इसकी गुठली अक्सर फेंक देते होंगे। लेकिन अब आपको आम की गुठलियां फेंकनी नहीं हैं, बल्कि उनका पाउडर बनाकर रख लेना है। ये पाउडर आपके बालों को नेचुरल काला करने में काफी मदद का सकता है। तो आइए आज ये आम की गुठली वाला नुस्खा जानते हैं, जिससे आपके सफेद बाल नेचुरली काले होने में मदद मिलेगी।
आम की गुठलियों का पाउडर बनाकर रख लें
आम की गुठली को फोड़ने के बाद उसके अंदर एक छोटी गुठली निकलती है, जो स्किन और बालों के लिए काफी फायदेमंद होती है। इसका इस्तेमाल कई दवाइयों में भी किया जाता है। आप इससे नेचुरल हेयर कलर बना सकते हैं। बस इस छोटी गुठली को आपको कूटकर या मिक्सर में पीसकर एक पाउडर तैयार कर लेना है। आप इन छोटी गुठलियों को धूप में कुछ दिन सुखाने के बाद भी पाउडर बना सकते हैं, ये पाउडर एक साल तक आराम से स्टोर हो जाएगा।
तवे पर भून लें ये 2 चीजें
आम की गुठली का पाउडर बनाने के बाद आपको दो चीजें लेनी हैं- 10 से 15 लौंग और एक से दो चम्मच कलौंजी। इन्हें धीमी आंच पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। फिर इन्हें पीसकर आपको एक सुरमे जैसा काला पाउडर तैयार कर लेना है। ये ना सिर्फ आपके बालों को इंस्टेंट काला रंग देने में मदद करती हैं, बल्कि उन्हें धीरे-धीरे नेचुरली भी काला बनाती हैं।
इस तरह तैयार करें नेचुरल ब्लैक हेयर कलर
नेचुरल ब्लैक हेयर डाई बनाने के लिए एक लोहे की कड़ाही लें और उसमें लौंग-कलौंजी वाला काला पाउडर डालें। इसमें आपको दो चम्मच के करीब आम की गुठली का पाउडर मिलाना है, साथ ही बालों को रूखेपन से बचाने के लिए दो चम्मच दही भी जरूर एड करें। अब इसमें एक से दो चम्मच ऑर्गेनिक हीना यानी मेहंदी का पाउडर मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसे आपको रातभर के लिए लोहे की कड़ाही में ढककर छोड़ देना है।
कब और कैसे इस्तेमाल करें?
रातभर रखने के बाद अगले दिन आप इस हेयर मास्क को अपने साफ बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे डेढ़ से दो घंटे के लिए बालों पर लगा हुआ रहने दें, फिर साफ पानी से वॉश कर लें। शैंपू आप अगले दिन कर सकते हैं। ये हेयर मास्क आपके बालों को गहरा काला टिंट देता है, साथ ही इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो बालों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। ये आपके बालों को सफेद होने से भी बचाते हैं। आप हर 15 दिन में एक बार इस हेयर मास्क को बनाकर लगा सकते हैं।
(Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
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