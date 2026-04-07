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ना डाई, ना मेंहदी! शैंपू से 1 घंटा पहले लगा लो ये चीज, नेचुरली काले हो जाएंगे बाल

Apr 07, 2026 08:44 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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क्या कोई सेफ और नेचुरल विकल्प है, जिससे बालों को काला किया जा सके? जी हां, बिल्कुल है और इसे आप घर में बिल्कुल फ्री में ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास पत्तों की जरूरत होगी, जो सिर्फ बालों को काला रंग ही नहीं बल्कि अंदर से पोषण भी देंगे।

ना डाई, ना मेंहदी! शैंपू से 1 घंटा पहले लगा लो ये चीज, नेचुरली काले हो जाएंगे बाल

एक उम्र के बाद बालों का सफेद होना सामान्य है। लेकिन आजकल तो कम उम्र में भी सफेद बालों की समस्या काफी कॉमन होती जा रही है। अब इन्हें कवर करने के लिए बाजार में हेयर डाई मौजूद तो हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स किसी से छिपे नहीं है। इनमें मौजूद केमिकल बालों की अच्छी-खासी बैंड बजा देते हैं। इसके अलावा बालों को रंगने का एक नेचुरल विकल्प भी है- हीना, लेकिन इससे बाल काले नहीं बल्कि लाल या नारंगी से हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई सेफ और नेचुरल विकल्प है, जिससे बालों को काला किया जा सके? जी हां, बिल्कुल है और इसे आप घर में बिल्कुल फ्री में ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ खास पत्तों की जरूरत होगी, जो सिर्फ बालों को काला रंग ही नहीं बल्कि अंदर से पोषण भी देंगे। तो चलिए जानते हैं-

बिना डाई या मेहंदी बालों को नेचुरली काला कैस करें?

  • बिना केमिकल वाली डाई या मेहंदी के आप बालों को नेचुरली काला कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको कुछ गुड़हल के पत्ते लेने हैं और साथ ही थोड़े से कड़ी पत्ता भी लेने है। इन्हें एक लोहे के तवे पर ड्राई रोस्ट कर लें यानी भून लें, जबतक ये एकदम काले नहीं हो जाते। इसके बाद इन्हें मिक्सर में पीसकर एक फाइन सा पाउडर बना लें।

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  • अब इस नेचुरल हेयर कलर के लिए पानी तैयार करें। इसके लिए बर्तन में एक कप पानी लें, उसमें एक चम्मच चायपत्ती और एक चम्मच ही कलौंजी के दाने एड करें। पानी को तबतक पकने दें, जब तक ये आधा ना बचे। यानी एक कप पानी है तो तबतक पकाएं, जब तक ये आधा कप ना रह जाए।
  • अब एक लोहे की कढ़ाही में पत्तों वाला पाउडर लें और धीरे-धीरे चायपत्ती का पानी डालकर घोल बनाएं। इसे ढककर कम से कम दो घंटे के लिए जरूर रख दें, आप चाहें तो रातभर के लिए भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद इसे साफ बालों में मेंहदी की तरह अप्लाई कर लें।

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कितनी देर लगाकर रखने पर रिजल्ट मिलेगा?

इस नेचुरल हेयर कलर की खासियत यही है कि इसे आपको ज्यादा देर बालों में नहीं लगाना है। महज एक घंटे में ही इसका काफी अच्छा कलर बालों पर आ जाता है और हेयर नेचुरल काले हो जाते हैं। इसे आप हफ्ते में एक बार मास्क की तरह अप्लाई कर सकते हैं। बाद में शैंपू से वॉश भी किया जा सकता है।

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इस नेचुरल हेयर कलर के क्या-क्या फायदे हैं?

सबसे पहला फायदा तो यही है कि अगर आप बिना किसी केमिकल के अपने बालों को काला करना चाहते हैं, तो ये एक सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें मौजूद सभी इंग्रीडिएंट जैसे गुड़हल के पत्ते, कड़ी पत्ता, कलौंजी और चायपत्ती बालों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इनसे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और बाल नेचुरली जायद सॉफ्ट और शाइनी बनते हैं।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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