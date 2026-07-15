केमिकल्स नहीं, तुलसी अपनाएं बारिश में बाल रहेंगे ज्यादा हेल्दी और सुंदर
Monsoon Hair Fall Remedy: बरसात के मौसम में अगर कंघी करते समय बाल ज्यादा टूट रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। घर में मौजूद तुलसी की पत्तियों से बना आसान घरेलू नुस्खा बालों की देखभाल में मदद कर सकता है।
बरसात शुरू होते ही एक परेशानी लगभग हर दूसरे व्यक्ति को सताने लगती है। और वो है- बाल संवारते हुए कंघी में टूटे हुए बालों का छोटा-सा गुच्छा जमा हो जाना। बाल धोने के बाद भी यही हाल रहता है। कई लोग इसे मौसम का असर समझकर इग्नोर कर देते हैं, तो कुछ महंगे शैंपू और तेल पर पैसे खर्च करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी बालकनी या आंगन में लगी छोटी-सी तुलसी भी इस मौसम में बालों की देखभाल में मदद कर सकती है?
आयुर्वेद में तुलसी को सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि सिर की त्वचा के लिए भी अच्छा माना गया है। अगर सही तरीके से इसे यूज किया जाए, तो बारिश के मौसम में होने वाले हेयरफॉल और सिर की चिपचिपाहट को कम करने में मदद मिल सकती है।
बारिश में आखिर बाल ज्यादा क्यों झड़ते हैं?
अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपके ही बाल बारिश में ज्यादा टूटते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस मौसम में हवा में नमी बढ़ने से सिर की त्वचा जल्दी चिपचिपी हो जाती है। धूल, पसीना और अतिरिक्त तेल जड़ों के आसपास जमा होने लगते हैं। ऐसे में जड़ें कमजोर हो जाती हैं और कंघी करते समय पहले से ज्यादा बाल टूटते हैं।
ऐसे तैयार करें तुलसी का घरेलू नुस्खा
एक मुट्ठी ताजी तुलसी की पत्तियां
दो बड़े चम्मच दही
एक बड़ा चम्मच नारियल का तेल
- बनाने का तरीका
तुलसी की पत्तियों को अच्छी तरह धो लें। मिक्सर में पीसकर मुलायम पेस्ट बना लें, अब इसमें दही और नारियल का तेल मिलाकर अच्छी तरह मिला लें।
- ऐसे करें इस्तेमाल
सबसे पहले बालों को कंघी करके सुलझा लें। अब इस मिश्रण को सिर की त्वचा और बालों की जड़ों पर अच्छी तरह लगाएं। हल्के हाथों से दो से तीन मिनट तक मालिश करें। करीब तीस मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद माइल्ड शैंपू से बाल धो लें।
इस घरेलू नुस्खे के फायदे
- स्कैल्प की सफाई: तुलसी अतिरिक्त गंदगी और तेल को कम करने में सहायक हो सकती है।
- मजबूत जड़ें: हेल्दी स्कैल्प बालों की जड़ों को बेहतर करती है।
- खुजली और चिपचिपाहट कम: बरसात में होने वाली खुजली और चिपचिपाहट को कम करने में यह नुस्खा मदद कर सकता है।
- बाल पहले से ज्यादा सॉफ्ट: दही और नारियल का तेल बालों को नमी देने में मदद करते हैं।
सिर्फ नुस्खा ही नहीं, इन बातों का भी रखें ध्यान
- बारिश में भीगने के बाद बाल जल्दी सुखाएं।
- बहुत गर्म पानी से बाल ना धोएं।
- गीले बालों में कंघी करने से बचें।
- सिर की त्वचा को लंबे समय तक गीला ना रहने दें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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