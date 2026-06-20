लंबे और घने बालों की चाह है? यह पोटली वाला नुस्खा करेगा काम
Natural Hair Growth Tips: अगर बाल तेजी से झड़ रहे हैं, कमजोर हो गए हैं या उनकी बढ़त रुक-सी गई है, तो यह घरेलू पोटली आपके काम आ सकती है। जानिए इसे बनाने, लगाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका।
कंघी करते ही मुट्ठी भर बाल टूटकर हाथ में आ जाएं, नहाने के बाद नाली में बालों का गुच्छा दिखाई दे या फिर पहले जैसी लंबाई बढ़नी ही बंद हो जाए... यह परेशानी आज बहुत लोगों की है। ऐसे में लोग कभी महंगे तेल खरीदते हैं, तो कभी तरह-तरह के ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। लेकिन कई बार रसोई में रखी कुछ साधारण चीजें भी बालों की देखभाल में मददगार साबित हो सकती हैं।
अदरक, प्याज, लौंग और तिल के तेल से तैयार यह खास मिश्रण इन्हीं घरेलू नुस्खों में से एक है। यह जड़ों को पोषण देने, बालों का टूटना कम करने और सिर की त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं इसे बनाने और लगाने का आसान तरीका।
इस खास तेल के लिए क्या चाहिए?
मलमल का कपड़ा
कुटा हुआ अदरक
कुटा हुआ प्याज
लौंग
तिल का तेल
पोटली वाला तेल कैसे बनाएं?
- सबसे पहले मलमल के कपड़े में कुटा हुआ अदरक, प्याज और लौंग रखें।
- अब इसे अच्छी तरह बांधकर एक छोटी पोटली बना लें।
- एक कटोरे में तिल का तेल लें और इस पोटली को उसमें डुबो दें।
- करीब बारह घंटे तक इसे ऐसे ही रहने दें।
- धीरे-धीरे इन चीजों का रस और गुण तेल में मिल जाएंगे। इसके बाद आपका तेल तैयार है।
कैसे लगाएं?
- बाल धोने से कुछ घंटे पहले पोटली की मदद से इस तेल को जड़ों में लगाएं।
- उंगलियों की मदद से हल्के हाथों से मालिश करें।
- तेल को बालों की लंबाई पर भी लगा सकते हैं।
- कुछ घंटों बाद सामान्य तरीके से बाल धो लें।
सिर्फ तेल लगाने से नहीं बनेगी बात
अगर आप चाहते हैं कि बाल स्वस्थ रहें, तो कुछ और बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है।
- भरपूर पानी पिएं: शरीर में पानी की कमी का असर बालों पर भी दिख सकता है।
- प्रोटीन वाली चीजें खाएं: बालों को मजबूत बनाने के लिए अच्छा भोजन भी जरूरी है।
- तनाव कम करें: लगातार तनाव बाल झड़ने की एक बड़ी वजह बन सकता है।
- पर्याप्त नींद लें: अच्छी नींद शरीर और बाल दोनों के लिए जरूरी है।
क्या सच में हफ्तेभर में लंबे हो जाएंगे बाल?
सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे दावे देखने को मिलते हैं कि किसी एक नुस्खे से कुछ ही दिनों में बाल तेजी से बढ़ने लगेंगे। लेकिन सच यह है कि बालों की बढ़त एक धीमी प्रक्रिया है। कोई भी घरेलू नुस्खा जादू की तरह रातों-रात बाल लंबे नहीं कर सकता। हालांकि सही देखभाल और नियमित इस्तेमाल से बालों की सेहत बेहतर बनाने में मदद जरूर मिल सकती है।
नोट: यह नुस्खा लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर खुजली, जलन या किसी तरह की परेशानी महसूस हो, तो इसका इस्तेमाल ना करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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