Makeup Tips: उमस में भी नहीं पिघलेगा मेकअप! ट्राई करें ब्यूटी ब्लेंडर वाला ये हैक
गर्मी और बारिश के मौसम में मेकअप को लंबे समय तक फ्रेश रखना मुश्किल होता है। पसीने और उमस की वजह से बेस जल्दी खराब होने लगता है। लेकिन इस एक आसान ट्रिक की मदद से अपने मेकअप को पहले से ज्यादा बेहतर बना सकते हैं।
आपने कितना भी अच्छा मेकअप क्यों ना किया हो, लेकिन अगर कुछ ही देर में पसीने की वजह से फाउंडेशन पैची दिखने लगे, चेहरा जरूरत से ज्यादा चमकने लगे और मेकअप पिघलने लगे, तो पूरा लुक बिगड़ जाता है। यही वजह है कि गर्मी और बारिश के मौसम में मेकअप करना कई लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम बन जाता है।
ऐसे में हर कोई ऐसा आसान तरीका ढूंढ़ता है, जिससे मेकअप ज्यादा देर तक फ्रेश और क्लीन दिखे। अगर आप भी इसी परेशानी से जूझते हैं, तो इस बार महंगे प्रोडक्ट खरीदने से पहले अपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ यह आसान ट्रिक जरूर आजमाएं। यह छोटा-सा हैक मेकअप की फिनिश को पहले से ज्यादा स्मूद बनाने में मदद कर सकता है।
क्या है यह ब्यूटी ब्लेंडर हैक?
- बस अपने ब्यूटी ब्लेंडर को पहले पानी से अच्छी तरह धो लें।
- अब उसे अच्छे से निचोड़ें, ताकि उसमें एक्सट्रा पानी ना रहे।
- इसके बाद ब्लेंडर को कुछ देर के लिए फ्रीजर में रख दें।
- जब वह हल्का ठंडा और थोड़ा सख्त महसूस होने लगे, तब उससे अपना फाउंडेशन और बाकी बेस मेकअप ब्लेंड करें।
आखिर यह हैक काम कैसे करता है?
- ठंडा ब्यूटी ब्लेंडर त्वचा को तुरंत ठंडक देता है। जब चेहरा ठंडा महसूस करता है, तो मेकअप लगाते समय स्किन पहले से ज्यादा कंफर्टेबल भी हो जाती है।
- साथ ही ठंडा ब्लेंडर फाउंडेशन को चेहरे पर बराबर तरीके से फैलाने में मदद करता है, जिससे मेकअप ज्यादा स्मूद और नेचुरल दिखता है।
- हालांकि, यह कोई जादुई तरीका नहीं है जो पसीना पूरी तरह रोक दे, लेकिन सही मेकअप रूटीन के साथ इस्तेमाल करने पर यह बेहतर फिनिश दे सकता है।
इस ट्रिक से क्या फायदे मिल सकते हैं?
- मेकअप ज्यादा स्मूद दिखता हैठंडा ब्लेंडर फाउंडेशन को अच्छी तरह ब्लेंड करने में मदद करता है, जिससे पैची लुक कम नजर आता है।
- चेहरे को मिलेगी इंस्टेंट ठंडक गर्मी और उमस में मेकअप करते समय ठंडा ब्लेंडर चेहरे को फ्रेश महसूस कराता है।
- पफीनेस कम होती है अक्सर सुबह चेहरे पर हल्की सूजन रहती है, तो ठंडे ब्लेंडर की मदद से स्किन रिलैक्स फील करती है।
अगर मेकअप लंबे समय तक टिकाना है, तो ये बातें भी याद रखें
- मेकअप से पहले चेहरा अच्छी तरह साफ करें।
- हल्का मॉइस्चराइजर और प्राइमर जरूर लगाएं।
- ऑयली त्वचा है, तो सेटिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। आखिर में सेटिंग स्प्रे लगाएं।
- चेहरे पर पसीना आए, तो उसे रगड़ने के बजाय टिश्यू से हल्के हाथ से दबाकर साफ करें।
जरूरी सावधानी! हर इस्तेमाल के बाद ब्लेंडर को अच्छी तरह साफ करें। गंदा ब्लेंडर त्वचा पर दाने और दूसरी परेशानियां पैदा कर सकता है। अगर ब्लेंडर बहुत सख्त हो जाए, तो उसे कुछ मिनट सामान्य तापमान पर रखकर ही इस्तेमाल करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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