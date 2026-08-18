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बालों की अलग समस्याओं के लिए ट्राई करें 7 DIY कॉफी हेयर मास्क, पहले वॉश में दिखेगा फर्क

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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बालों की अलग-अलग तरह की समस्याओं से निपटने के लिए  कॉफी का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां 7 तरह से कॉफी हेयर मास्क बनाने का तरीका बता रहे हैं जिसे लगाकर तुरंत फर्क दिखने लगेगा। 

Try these 7 DIY coffee hair masks for various hair issues
बालों की अलग-अलग समस्याओं के लिए ये 7 DIY कॉफी हेयर मास्क आजमाएं

हेयर केयर में नेचुरल चीजों को शामिल करना पसंद करते हैं तो कॉफी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। कॉफी का इस्तेमाल अलग-अलग तरह से हेयर मास्क बनाने के लिए किया जा सकता है। यहां हम बालों की अलग-अलग दिक्कतों से निपटने के लिए हेयर मास्क बनाने का तरीका बता रहे हैं। सीखिए-

बालों की अलग-अलग समस्याओं के लिए ये 7 तरह से कॉफी हेयर मास्क

1) रूखे और बेजान बालों के लिए

इस पैक को बनानो के लिए 1 बड़ा चम्मच कॉफी और दो बड़े चम्मच दही मिलाएं। इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकी एक स्मूद पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। अब इस बालों में 30 मिनट तक लगाकर रखें और फिर धो लें। आप इस पैक को हर 2 हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं।

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2) बालों को घना बनाने के लिए

हेयर वॉल्यूम बढ़ाने के लिए 1 बड़ा चम्मच कॉफी और 1 अंडे का सफेद भाग अच्छी तरह से फेंटते हुए मिलाएं। अब गीले बालों में इस पैक को 30 मिनट तक लगाकर रखें अब हर 2 हफ्ते में एक बार इस पैक को लगाएं।

3) डैंड्रफ कंट्रोल करने के लिए

डैंड्रफ कंट्रोल करने के लिए 1 बड़े चम्मच कॉफी में टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदें डालें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे बालों में लगाएं और फिर 20-30 मिनट तक लगाकर रखें। अच्छे रिजल्ट्स के लिए हफ्ते में एक बार इसे लगाएं।

4) लंबे बालों के लिए

लंबे बाल पाने के लिए 1 बड़ा चम्मच कॉफी लें और इसमें 1 बड़ा चम्मच पिघला हुआ नारियल तेल मिलाकर एक पैक बनाएं। अब 30 मिनट से 1 घंटे तक इस पैक को लगाकर रखें। इस पैक को हफ्ते में एक बार लगाएं।

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5) चमकदार बालों के लिए

चमकते बाल पाने के लिए एक बड़ा चम्मच कॉफी और 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाएं। अब 20-30 मिनट तक इस पैक को लगाकर रखें। इस हेयर पैक को 15 दिन में एक बार लगाएं।

6) बालों की ग्रोथ के लिए

1 बड़ा चम्मच कॉफी और 1 बड़ा चम्मच रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिलाएं। इस पैक को 20-30 मिनट तक बालों में लगाकर रखें। अब हफ्ते में एक बार इस पैक को बालों में लगाएं।

7) बालों को मुलायम बनाने के लिए

सॉफ्ट बाल पाना चाहते हैं तो 1 बड़ा चम्मच कॉफी में आधा मैश किया हुआ एवोकाडो मिलाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बालों में लगाएं और फिर 30 मिनट तक लगाकर रखें। हफ्ते में एक बार इस पैक को लगाएं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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