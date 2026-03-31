समर सीजन ट्राई करें स्मज प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग मैट लिपस्टिक के 5 आकर्षक शेड्स
गर्मी में स्मज प्रूफ लिपस्टिक की तलाश हैं, तो ये 5 लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शंस आपको बेहद पसंद आएंगे। रिफ्रेशिंग और अट्रैक्टिव लुक के लिए इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
लिपस्टिक के बिना मेकअप लुक अधूरा है। अगर आपको भी समर्स में रिफ्रेशिंग और अट्रैक्टिव लुक चाहिए तो लिपस्टिक के इन 5 शेड्स को एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। ये न केवल रिफ्रेशिंग शेड्स है, बल्कि इन लिपस्टिक में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की गुणवत्ता पाई जाती है, जो होठों को हाइड्रेटेड और मॉइश्चराइज रहने में मदद करते हैं। ये स्मज प्रूफ होने के साथ ही लॉन्ग लास्टिंग हैं, जो लंबे समय तक होठों पर बने रहते हैं, और आपको फ़्लालेस मेकअप लुक प्राप्त होता है। इन सभी प्रोडक्ट्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी उपलब्ध मिल जाएगा। तो इंतजार कैसा, मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
Sugar cosmetics की ये लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक का पिगमेंटेशन बेहद गहरा है, जो लंबे समय तक होठों पर बना रहता है। ये 12 घंटे तक होठों को पिगमेंटेड रख सकता है। इस 100% स्मज प्रूफ प्रोडक्ट को बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकती हैं। ये वॉटर रेसिस्टेंट और ट्रांसफर प्रूफ भी है। साथ ही साथ एक आकर्षक लुक प्राप्त करने में मदद करेंगे, वो भी होठों को ड्राई किए बिना। इनमें हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज हैं, जिससे आपके होंठ पूरी तरह मॉइश्चराइज रहते हैं।
इस बार गर्मी में रिफ्रेशिंग और हाइड्रेटिंग मेकअप लुक के लिए Mamaearth की ये मॉइश्चराइजिंग लिपस्टिक जरूर ट्राई करें। इनमें एवोकाडो ऑयल और विटामिन ई की गुणवत्ता है, जो होठों को 12 घंटों तक मॉइश्चर प्रदान करती है। साथ ही इसकी मदद से होठों पर लंबे समय तक पिगमेंटेशन बरकरार रहता है। ऑफिस जाना हो या कॉलेज ये लिपस्टिक शेड बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। हालांकि, इसमें अन्य शेड्स भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकते हैं।
अगर आप इस सीजन हल्के रंग के रिफ्रेशिंग कपड़ों के साथ एक आकर्षक लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो Mars के इस लिपस्टिक शेड पर एक नजर जरूर डालें। ये देखने में बेहद आकर्षक है और आपको रिफ्रेशिंग लुक देगा। मैट लिपस्टिक हाइड्रेटिंग और मॉइश्चराइजिंग भी है, जो लंबे समय तक होठों को ड्राई नहीं होने देती। इसमें अन्य शेड्स के विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर करें।
MARS का लिपस्टिक कॉम्बो उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जिन्हें अलग-अलग शेड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। ये लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक स्मूद और रिफ्रेशिंग फिनिश देती है। इस प्रकार गर्मी में एक आकर्षक लुक प्राप्त करने में मदद मिलती है। कॉलेज जाना हो या ऑफिस इन लिपस्टिक को आराम से अप्लाई कर सकती हैं। इनका पिगमेंटेशन लंबे समय तक चलता है और आपको बार-बार लिपस्टिक री अप्लाई नहीं करना पड़ता। ये न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि आपके होठों को लंबे समय तक हाइड्रेटेड और मॉइश्चराइज भी रखती है।
Lakme मैट लिपस्टिक पूरी तरह पिगमेंटेड है, और 16 घंटों तक आपके होठों पर बनी रहती है। ये बिल्कुल भी होठों से इधर उधर नहीं फैलती और आपको एक बेहतरीन मैट फिनिश देती है। वहीं ये ट्रांसफर प्रूफ है इसलिए होठों से इधर-उधर नहीं फैलती। साथ ही साथ एक परफेक्ट मैट फिनिश देती है। इसका वाटरप्रूफ फार्मूला पानी में इन्हें फैलने से रोकता है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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