Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

स्किन की अलग-अलग समस्याओं से निपटने के लिए 5 तरह से जमाएं बर्फ, दिखेगा कमाल का रिजल्ट

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

स्किन पर बर्फ अलग-अलग तरह से लगाई जा सकती है। यहां 5 तरह से बर्फ जमाने का तरीका बता रहे हैं। ये अलग-अलग स्किन से जुड़ी समस्याओं से निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं। 

Try 5 types of ice remedies to tackle various skin issues.
स्किन की अलग-अलग समस्याओं से निपटने के लिए 5 तरह के आइस रेमेडीज आजमाएं

स्किन पर बर्फ लगाने से काफी फायदे मिलते हैं। चेहरे पर बर्फ का इस्तेमाल करने से सूजन कम होती है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और मुंहासों की रेडनेस शांत होती है। अगर आपको स्किन से जुड़ी अलग-अलग समस्याएं रहती हैं तो आप बर्फ को अलग-अलग चीजों के तैयार कर सकते हैं। यहां 5 तरह से बर्फ तैयार करने के तरीके बता रहे हैं जो आपको स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकते हैं।

1) आलू के रस से जमाएं बर्फ

आलू में कैटेकोलेज एंजाइम, विटामिन सी और प्राकृतिक स्टार्च होते हैं। यह मेलेनिन के बनने को रोककर पिगमेंटेशन, झाइयों और काले दाग-धब्बों को हल्का करने में मदद कर सकते हैं। आलू का इस्तेमाल करने के लिए कच्चे आलू को कद्दूकस करें और फिर इसका रस निकाल लें। अब आलू के रस को पानी में मिलाएं और फिर बर्फ जमाएं। रोजाना इसका इस्तेमाल करने से फायदा मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:चावल से बनाएं स्टिकी कोरियन फेस पैक, सावन में खिली स्किन के लिए बेस्ट DIY

2) कच्चा दूध आइस क्यूब

दूध स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। स्किन के लिए कच्चा दूध एक बेहतरीन और प्राकृतिक क्लींजर है, जिसमें लैक्टिक एसिड, प्रोटीन और विटामिन होते हैं। यह स्किन की डीप क्लीनिंग में मदद कर सकते हैं। रंगत में निखार और नेचुरल चमक पाने के लिए आप दूध और पानी मिलाकर बर्फ जमा सकते हैं।

3) एलोवेरा आइस क्यूब

एलोवेरा स्किन के लिए फायदेमंद होता है और इसे आप स्किन पर कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा आइस क्यूब त्वचा को ठंडक और नेचुरल चमक पाने में मदद कर सकते हैं। यह चेहरे की सूजन, ओपन पोर्स और सनबर्न से राहत दिलाने में मदद करता है। इसे जमाने के लिए एलोवेरा जेल, शहद और पानी का एक मिक्स बनाएं और फिर इसे जमा दें। ड्राई स्किन की समस्या से परेशान लोग इसका इस्तेमाल करें।

ये भी पढ़ें:10 मिनट में ब्राइट दिखने लगेगा चेहरा, डल स्किन से निपटने के लिए लगाएं फेस पैक

4) चिया सीड्स आइस क्यूब्स

सेहत के साथ ही चिया सीड्स स्किन के लिए भी अच्छी मानी जाती हैं। इनका इस्तेमाल करके आइस क्यूब बनाएं। ये चेहरे की सूजन कम करने, पोर्स को कसने और त्वचा को तुरंत चमक और ठंडक देने का एक बेहतरीन घरेलू उपाय है।

5) फिटकरी और पानी से आइस क्यूब

स्किन के लिए फटकरी काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके पाउडर को पानी में घोलकर बर्फ जमा सकते हैं। यह फंगल इंफेक्शन को ठीक करने के साथ ही खुले पोर्स को सिकोड़ने, त्वचा में कसाव लाने और ऑयली स्किन से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करती है।

ये भी पढ़ें:टैनिंग होगी गायब और निकलेगी डेड स्किन, रोजाना यूज के लिए बनाएं नेचुरल स्क्रब

डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल आपकी जानकारी के लिए है। साथ ही याद रखें कि हर किसी की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए किसी भी तरह के नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, तो किसी नई चीज को लगाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें।

Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Beauty Tips Skin Care
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।