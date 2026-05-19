Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्या त्रिफला पाउडर सच में बालों के लिए फायदेमंद होता है? यहां लें सही जानकारी

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

आजकल बालों का झड़ना, डैंड्रफ और रूखापन जैसी समस्याएं काफी आम हो गई हैं। ऐसे में आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाला त्रिफला पाउडर बालों को मजबूत बनाने, स्कैल्प साफ रखने और बालों की चमक बेहतर करने में अच्छा माना जाता है।

क्या त्रिफला पाउडर सच में बालों के लिए फायदेमंद होता है? यहां लें सही जानकारी

आजकल बालों का झड़ना, डैंड्रफ, समय से पहले सफेद बाल और रूखापन जैसी समस्याएं काफी आम हो गई हैं। बदलती जीवनशैली, गलत खानपान, तनाव और प्रदूषण का असर सीधे बालों की सेहत पर पड़ता है। ऐसे में कई लोग बालों की देखभाल के लिए प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपायों की ओर रुख कर रहे हैं। त्रिफला पाउडर भी इन्हीं पारंपरिक आयुर्वेदिक चीजों में से एक माना जाता है।

यह आंवला, हरड़ और बहेड़ा से मिलकर तैयार किया जाता है। इन तीनों में कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो बालों और स्कैल्प को पोषण देने में मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद में त्रिफला का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है। सही तरीके और सीमित मात्रा में इसका उपयोग बालों को मजबूत बनाने, स्कैल्प साफ रखने और बालों की चमक बेहतर करने में सहायक माना जाता है।

  • बालों की मजबूत जड़ें: त्रिफला पाउडर में मौजूद आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। यह बालों की जड़ों को पोषण देने में मदद कर सकता है। नियमित इस्तेमाल से बालों का टूटना कम करने और उन्हें मजबूत बनाए रखने में सहायता मिल सकती है।
  • डैंड्रफ कम करने में सहायक: स्कैल्प में जमा गंदगी, तेल और पसीने की वजह से डैंड्रफ की समस्या बढ़ सकती है। त्रिफला पाउडर स्कैल्प की सफाई में मदद कर सकता है। यह अतिरिक्त तेल कम करने और खुजली से राहत दिलाने में भी सहायक है।

ये भी पढ़ें:कमजोर बालों को मजबूत बनाने के लिए लगाएं घर का बना हेयर मास्क, सीखें कैसे बनाएं
  • हेयर ग्रोथ: कई लोग मानते हैं कि स्वस्थ स्कैल्प बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। त्रिफला पाउडर स्कैल्प को साफ और पोषित रखने में मदद कर सकता है, जिससे बालों की बढ़त बेहतर हो सकती है।
  • समय से पहले सफेद बालों की समस्या: आंवला को बालों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। यही वजह है कि त्रिफला पाउडर का इस्तेमाल समय से पहले सफेद होने वाले बालों की समस्या में भी किया जाता है।
  • स्कैल्प की गहरी सफाई: धूल, प्रदूषण और हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से स्कैल्प पर गंदगी जमा हो सकती है। त्रिफला पाउडर स्कैल्प की गहरी सफाई करने और बालों को फ्रेश महसूस कराने में मदद कर सकता है।
  • रूखे और बेजान बालों के लिए फायदेमंद: बाल बहुत ज्यादा ड्राई और बेजान लगते हैं तो त्रिफला पाउडर से बना हेयर पैक उपयोगी माना जाता है। इसे दही, एलोवेरा या नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाया जा सकता है। इससे बालों को नमी और पोषण मिल सकता है।
  • बालों की चमक बेहतर करने में मदद: त्रिफला पाउडर में मौजूद पोषक तत्व बालों को प्राकृतिक चमक देने में मदद कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:पैरों की जिद्दी टैनिंग हटाने के लिए अपनाएं ये 3 चीजों वाला नेचुरल पैक

त्रिफला पाउडर का इस्तेमाल कैसे करें?

  • पानी मिलाकर हेयर पैक की तरह
  • दही के साथ मिलाकर
  • नारियल तेल में मिलाकर
  • एलोवेरा जेल के साथ

कितनी बार इस्तेमाल करना सही माना जाता है?

सप्ताह में 1–2 बार इस्तेमाल करना पर्याप्त माना जाता है। बहुत ज्यादा उपयोग कुछ लोगों में स्कैल्प को रूखा बना सकता है।

ये भी पढ़ें:समर सीजन ठंडक का एहसास देंगी ये 5 टॉप रेटेड कूलिंग सनस्क्रीन

नोट: पहली बार इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट करें, आंखों में जाने से बचाएं, एलर्जी या जलन होने पर इस्तेमाल बंद करें और किसी गंभीर स्कैल्प समस्या में डॉक्टर की सलाह लें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Hair Care Home Remedies

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।