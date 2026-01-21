Hindustan Hindi News
बिना केमिकल्स की देसी क्रीम: दादी-नानी का सिंपल स्किन केयर फॉर्मूला

संक्षेप:

केमिकल-भरी क्रीम्स से पहले हमारी दादी-नानी त्वचा की देखभाल देसी घी से करती थीं। देसी घी से बनी यह पारंपरिक फेस क्रीम आज भी नेचुरल ग्लो और स्किन रिपेयर में असरदार मानी जाती है।

Jan 21, 2026 12:27 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
पारंपरिक देसी घी से बनी फेस क्रीम उस समय की याद दिलाती है, जब स्किन केयर का मतलब महंगे प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि शुद्ध और प्राकृतिक चीजें होता था। पहले लोग त्वचा की जरूरत को समझते थे और उसी हिसाब से देखभाल करते थे। देसी घी को 'वॉश' करके हल्का बनाया जाता था ताकि वह त्वचा में आसानी से समा सके और पोर्स को ब्लॉक ना करे।

वॉश्ड देसी घी से बनी यह पारंपरिक इंडियन फेस क्रीम आज की संवेदनशील और ड्राई स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। देसी घी में मौजूद फैटी एसिड्स, विटामिन A, D, E और K त्वचा की गहराई तक जाकर उसे रिपेयर करने में मदद करते हैं। वहीं, एलोवेरा जेल और गुलाबजल स्किन को ठंडक देते हैं और हाइड्रेशन बनाए रखते हैं।

पारंपरिक देसी घी फेस क्रीम बनाने की सरल विधि

  • सबसे पहले एक बड़ी प्लेट में 2 चम्मच शुद्ध देसी घी लें। अब इसमें एलोवेरा जेल और गुलाबजल मिलाएं। अब एक छोटी कटोरी या चम्मच की मदद से इस मिश्रण को प्लेट में गोल-गोल घुमाते हुए मथना शुरू करें।
  • मथते समय जो पानी अलग होता जाए, उसे बीच-बीच में निकालते रहें। यह प्रक्रिया धैर्य से दोहराते रहें, जब तक घी पूरी तरह क्रीम जैसे मुलायम टेक्सचर में ना बदल जाए।
  • जब मिश्रण क्रीमी हो जाए, तो इसे एक साफ और सूखी छोटी डिब्बी में स्टोर कर लें।

इस क्रीम के फायदे

  • त्वचा को गहराई से पोषण देता है।
  • ड्राईनेस, फाइन लाइंस और रफनेस कम करता है।
  • बिना केमिकल्स के नेचुरल ग्लो लाता है।
  • सेंसिटिव स्किन के लिए भी सुरक्षित मानी जाती है।
  • रात में लगाने पर स्किन रिपेयर को सपोर्ट करता है।

नोट: यह वही स्किन केयर है जो पहले स्लो, सिंपल और प्रकृति से जुड़ा हुआ था। कभी-कभी सबसे अच्छा समाधान वही होता है जो सदियों से आजमाया गया हो। हांलाकि चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट कर लें और इनमें से किसी भी चीज से एलर्जिक हैं या सेंसेटिव स्किन है तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
