बिना केमिकल्स की देसी क्रीम: दादी-नानी का सिंपल स्किन केयर फॉर्मूला

संक्षेप: केमिकल-भरी क्रीम्स से पहले हमारी दादी-नानी त्वचा की देखभाल देसी घी से करती थीं। देसी घी से बनी यह पारंपरिक फेस क्रीम आज भी नेचुरल ग्लो और स्किन रिपेयर में असरदार मानी जाती है।

पारंपरिक देसी घी से बनी फेस क्रीम उस समय की याद दिलाती है, जब स्किन केयर का मतलब महंगे प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि शुद्ध और प्राकृतिक चीजें होता था। पहले लोग त्वचा की जरूरत को समझते थे और उसी हिसाब से देखभाल करते थे। देसी घी को 'वॉश' करके हल्का बनाया जाता था ताकि वह त्वचा में आसानी से समा सके और पोर्स को ब्लॉक ना करे।

वॉश्ड देसी घी से बनी यह पारंपरिक इंडियन फेस क्रीम आज की संवेदनशील और ड्राई स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। देसी घी में मौजूद फैटी एसिड्स, विटामिन A, D, E और K त्वचा की गहराई तक जाकर उसे रिपेयर करने में मदद करते हैं। वहीं, एलोवेरा जेल और गुलाबजल स्किन को ठंडक देते हैं और हाइड्रेशन बनाए रखते हैं।

पारंपरिक देसी घी फेस क्रीम बनाने की सरल विधि सबसे पहले एक बड़ी प्लेट में 2 चम्मच शुद्ध देसी घी लें। अब इसमें एलोवेरा जेल और गुलाबजल मिलाएं। अब एक छोटी कटोरी या चम्मच की मदद से इस मिश्रण को प्लेट में गोल-गोल घुमाते हुए मथना शुरू करें।

मथते समय जो पानी अलग होता जाए, उसे बीच-बीच में निकालते रहें। यह प्रक्रिया धैर्य से दोहराते रहें, जब तक घी पूरी तरह क्रीम जैसे मुलायम टेक्सचर में ना बदल जाए।

जब मिश्रण क्रीमी हो जाए, तो इसे एक साफ और सूखी छोटी डिब्बी में स्टोर कर लें। इस क्रीम के फायदे