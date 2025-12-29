गंजेपन से हैं परेशान तो नारियल तेल में मिलाकर लगाएं 2 चीजें, पूनम देवनानी के नुस्खे से उगने लगेंगे नए बाल

संक्षेप: Home Remedy To Grow Hair Naturally: पूनम देवनानी ने सोशल मीडिया पर अपने इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट में दावा किया है कि उनका नारियल तेल का यह नुस्खा अच्छी हेयर ग्रोथ करके गंजे सिर पर भी बाल उगा सकता है।

बिजी लाइफस्टाइल, तनाव और खानपान की खराब आदतों की वजह से आजकल हेयर फॉल लोगों के लिए बारह महीने चलने वाली एक आम समस्या बन गया है। पहले के समय में बालों के झड़ने को मौसम या फिर उम्र से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन आजकल बालों का झड़ना बारहों महीने की एक कॉमन समस्या है। यह समस्या इतनी कॉमन है कि कम उम्र में ही कुछ बच्चे गंजेपन तक का शिकार हो रहे हैं। अगर आपके बाल भी कम उम्र में ही आपका साथ छोड़ रहे हैं तो सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पूनम देवनानी के नुस्खे आपके बालों को दोबारा उगने में मदद कर सकते हैं। पूनम देवनानी ने सोशल मीडिया पर अपने इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट में दावा किया है कि उनका नारियल तेल का यह नुस्खा अच्छी हेयर ग्रोथ करके गंजे सिर पर भी बाल उगा सकता है।

गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए ऐसे बनाकर लगाएं नारियल तेल फेमस कंटेंट क्रिएटर पूनम देवनानी ने सोशल मीडिया पर शेयर किए अपने वीडियो में हेयर फॉल को रोककर बालों की ग्रोथ अच्छी करने वाले तेल को बनाने का तरीका बताया है। इस तेल को बनाने के लिए आपको किचन में मौजूद सिर्फ तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। जिसमें नारियल तेल, रोजमेरी की पत्तियां और कैस्टर ऑयल शामिल है। इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में डबल बॉयलर तरीके से पानी गर्म करने के लिए रखें। अब एक छोटी कटोरी लेकर उसमें नारियल तेल और रोजमेरी की पत्तियों डाल दें। आपको इसे करीब 20 से 25 मिनट तक इसी तरह उबलने देना है। इसके बाद तेल को छानकर इसमें कैस्टर ऑयल मिला लें। आपका जादुई हेयर ऑयल बनकर तैयार है।

तेल लगाने के फायदे नारियल तेल-नारियल तेल बालों के लिए एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है, जो फैटी एसिड के कारण बालों को गहराई से पोषण देता है, प्रोटीन की कमी को रोकता है, रूखे, बेजान बालों में चमक लाता है, बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है, दोमुंहे बालों की समस्या को कम करने, रूसी घटाने और स्कैल्प के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है।

रोजमेरी की पत्तियां- रोजमेरी की पत्तियां बालों के लिए एक वरदान हैं, जो स्कैल्प में रक्त संचार बढ़ाकर बालों का झड़ना कम करती हैं, ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं, रूसी खत्म करती हैं और समय से पहले सफेद होने से रोकती हैं।