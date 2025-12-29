Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ब्यूटीtips to regrow hair on bald head poonam devnani shares magical coconut rosemary oil home remedy for hair growth
गंजेपन से हैं परेशान तो नारियल तेल में मिलाकर लगाएं 2 चीजें, पूनम देवनानी के नुस्खे से उगने लगेंगे नए बाल

गंजेपन से हैं परेशान तो नारियल तेल में मिलाकर लगाएं 2 चीजें, पूनम देवनानी के नुस्खे से उगने लगेंगे नए बाल

संक्षेप:

Home Remedy To Grow Hair Naturally: पूनम देवनानी ने सोशल मीडिया पर अपने इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट में दावा किया है कि उनका नारियल तेल का यह नुस्खा अच्छी हेयर ग्रोथ करके गंजे सिर पर भी बाल उगा सकता है।

Dec 29, 2025 11:40 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिजी लाइफस्टाइल, तनाव और खानपान की खराब आदतों की वजह से आजकल हेयर फॉल लोगों के लिए बारह महीने चलने वाली एक आम समस्या बन गया है। पहले के समय में बालों के झड़ने को मौसम या फिर उम्र से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन आजकल बालों का झड़ना बारहों महीने की एक कॉमन समस्या है। यह समस्या इतनी कॉमन है कि कम उम्र में ही कुछ बच्चे गंजेपन तक का शिकार हो रहे हैं। अगर आपके बाल भी कम उम्र में ही आपका साथ छोड़ रहे हैं तो सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर पूनम देवनानी के नुस्खे आपके बालों को दोबारा उगने में मदद कर सकते हैं। पूनम देवनानी ने सोशल मीडिया पर अपने इंस्टाग्राम वीडियो पोस्ट में दावा किया है कि उनका नारियल तेल का यह नुस्खा अच्छी हेयर ग्रोथ करके गंजे सिर पर भी बाल उगा सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:नो फेस वॉश, नो मॉइस्चराइजर! ईशा अंबानी का 'जीरो स्किनकेयर' सीक्रेट कर देगा हैरान

गंजे सिर पर बाल उगाने के लिए ऐसे बनाकर लगाएं नारियल तेल

फेमस कंटेंट क्रिएटर पूनम देवनानी ने सोशल मीडिया पर शेयर किए अपने वीडियो में हेयर फॉल को रोककर बालों की ग्रोथ अच्छी करने वाले तेल को बनाने का तरीका बताया है। इस तेल को बनाने के लिए आपको किचन में मौजूद सिर्फ तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। जिसमें नारियल तेल, रोजमेरी की पत्तियां और कैस्टर ऑयल शामिल है। इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में डबल बॉयलर तरीके से पानी गर्म करने के लिए रखें। अब एक छोटी कटोरी लेकर उसमें नारियल तेल और रोजमेरी की पत्तियों डाल दें। आपको इसे करीब 20 से 25 मिनट तक इसी तरह उबलने देना है। इसके बाद तेल को छानकर इसमें कैस्टर ऑयल मिला लें। आपका जादुई हेयर ऑयल बनकर तैयार है।

coconut oil

तेल लगाने के फायदे

नारियल तेल-नारियल तेल बालों के लिए एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है, जो फैटी एसिड के कारण बालों को गहराई से पोषण देता है, प्रोटीन की कमी को रोकता है, रूखे, बेजान बालों में चमक लाता है, बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है, दोमुंहे बालों की समस्या को कम करने, रूसी घटाने और स्कैल्प के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है।

rosemary leaves

रोजमेरी की पत्तियां- रोजमेरी की पत्तियां बालों के लिए एक वरदान हैं, जो स्कैल्प में रक्त संचार बढ़ाकर बालों का झड़ना कम करती हैं, ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं, रूसी खत्म करती हैं और समय से पहले सफेद होने से रोकती हैं।

कैस्टर ऑयल- कैस्टर ऑयल में मौजूद रिसिनोलिक एसिड स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे बालों के रोम को पोषण मिलता है। नियमित उपयोग से बाल घने, मजबूत और चमकदार बनते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Beauty Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।