घर का बना राइस हेयर टोनर 100% उगा देगा नए बाल! पूनम देवनानी ने बताई बनाने की विधि

संक्षेप:

बालों की बेहतर ग्रोथ और मजबूती के लिए शेफ पूनम देवनानी ने चावल के पानी में कुछ चीजें मिलाकर लगाने की सलाह दी है। उन्होंने इसे बनाने की पूरी विधि भी बताई है और इसके फायदे भी।

Jan 27, 2026 11:03 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
बालों की समस्या से आजकल हर कोई परेशान है। बालों का टूटना, झड़ना, असमय सफेदी, कमजोर, दोमुंहे, ड्राई होना आम हो चुका है और इसके लिए लोग महंगे शैंपू-तेल पर खर्चा भी करते हैं। अब ऐसे कई हेयर प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, जो बालों के लिए हेल्दी है। लेकिन ये प्रोडक्ट्स फायदे के साथ कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं। बालों को अगर आप नेचुरल तरीके से उगाना चाहती हैं, तो मशहूर शेफ पूनम देवनानी का असरदार हेयर टोनर बनाकर लगाएं। पूनम देवनानी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बाल उगाने के लिए चावल के पानी में कुछ चीजें मिलाकर बनाने का पूरा तरीका बताया है। उनका कहना है इस टोनर से 100 प्रतिशत बाल उगने लगेंगे।

टोनर के लिए सामग्री

राइस टोनर बनाने के लिए आपको चाहिए- चावल, मेथी दाना, लौंग, कलौंजी, करी पत्ता, रोजमेरी की पत्तियां, पानी।

बनाने का तरीका

चावल के पानी में अमीनो एसिड, विटामिन B, विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा मेथी दाना ग्रोथ के लिए लौंग रूसी-इंफेक्शन कम करने के लिए और कलौंजी में मौजूद ओमेगा-3, ओमेगा-6 फैटी एसिड बालों को मजबूती देते हैं। आधा कप चावल के साथ 1 बड़ा चम्मच लौंग, 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच कलौंजी लेकर वॉश करें और कांच के जार में भरकर रख दें। फिर इस जार में पीने वाला पानी भर लीजिए, 24 घंटे के बाद उसका रंग बदलकर भूरा दिखने लगेगा। फिर इसे छानकर स्प्रे बोतल में भरकर रखें। इसे आप 10-12 दिन तक स्टोर कर सकते हैं।

यूज कैसे करें

शैंपू करने से 1 घंटा पहले या फिर शैंपू करने के बाद सीरम की तरह बालों में लगाएं। इससे बालों को काफी फायदा मिलेगा और नए बाल उगेंगे। इसे लगाने से बाल सॉफ्ट भी बने रहेंगे।

राइस वाटर के फायदे

-राइस वॉटर में मौजूद अमीनो एसिड्स बालों को मजबूती और ग्रोथ देते हैं।

-चावल के पानी को नेचुरल कंडीशनर भी माना जाता है। इससे चमक, सॉफ्टनेस आती है।

-अगर आपके बाल फ्रिजी ज्यादा है, तो चावल का पानी उन्हें मुलायम बना देगा।

-इसे लगाने से बालों में स्लैक्प इंफेक्शन भी नहीं होता और खुजली भी कम होती है।

पैच टेस्ट- चावल का पानी बालों में लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको कोई समस्या हो या स्कैल्प इंफेक्शन हो तो डॉक्टर की सलाह पर ही इसे इस्तेमाल करें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में 5 साल से बतौर डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में 8 वर्षों का अनुभव रखने वाली दीपाली ने डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। एंटरटेनमेंट बीट में रुचि होने के साथ-साथ लाइफस्टाइल के प्रमुख सेक्शंस जैसे किचन हैक्स, हेल्थ, ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। वह हेल्थ और फिटनेस जैसे विषयों पर रिसर्च-आधारित और एक्सपर्ट-वेरिफाइड जानकारियां पाठकों तक पहुंचाती हैं। दीपाली साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Mathematics) हैं और उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की है। और पढ़ें
