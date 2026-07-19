बिना स्ट्रेटनिंग कराएं बाल हो जाएंगे सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट! 3 चीजों को घोलकर शैंपू की तरह लगाएं
मानसून के सीजन में बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, जिन्हें सही कराने के लिए हम महंगे हेयर ट्रीटमेंट्स को चुनते हैं। अगर आपके बाल भी फ्रिजी हो चुके हैं, तो घर का बना शैंपू ट्राई करें। इससे बाल केराटिन जैसे स्मूद और शाइनी हो जाएंगे।
गर्मी और मानसून के मौसम में बाल अक्सर चिपचिपे, बेजान और रूखे नजर आने लगते हैं। ऐसे में कई लोग बालों को स्मूद और मैनेजेबल बनाने के लिए केराटिन या स्ट्रेटनिंग जैसे हेयर ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। हालांकि, पार्लर में ये ट्रीटमेंट्स काफी महंगे हो सकते हैं और इनका असर भी हमेशा लंबे समय तक नहीं रहता। ऐसे में क्यों ना आप घर पर बना शैंपू बालों में लगाएं और स्ट्रेटनिंग जैसे सिल्की-शाइनी बाल पाएं। ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर ब्यूटीफुल यू टिप्स नाम के इंस्टा पेज पर केराटिन हेयर के लिए शैंपू बनाने के टिप्स दिए गए हैं। उनका कहना है कि इस शैंपू को लगाने से आपके बाल सिल्की, शाइनी और केराटिन जैसे स्मूद हो जाएंगे। इस हेयर शैंपू को लगाने से कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे और आपके बालों की ग्रोथ बेहतर होगी।
कैसे बनाएं केराटिन शैंपू
केराटिन जैसा शैंपू बनाने के लिए आपको चाहिए 2 चम्मच लौंग, 1 प्याज और ताजे एलोवेरा का जेल। 2 चम्मच लौंग को रातभर पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह 1 प्याज के साथ भीगी हुई लौंग को पीस दीजिए। अब आपको ताजा एलोवेरा लेकर उसमें से जेल निकालना है। इस जेल को पेस्ट के साथ मिक्स करने पर थोड़ा चिपचिपा शैंपू तैयार हो जाएगा।
कैसे लगाएं
इस शैंपू को बालों में 10 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए और फिर सादे पानी से धोकर साफ कर लीजिए। ध्यान रखें कि इसे लगाने के बाद आपको शैंपू या कंडीशनर नहीं लगाना है, बस सादे पानी से धोना है। अगर आपको प्याज की महक पसंद न आ रही हो, तो अगले दिन शैंपू और कंडीशनर कर सकते हैं।
इससे क्या मिलेगा फायदे
लौंग में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जो स्कैल्प को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे बाल मजबूत बनने में भी सहायता मिल सकती है। प्याज के रस में सल्फर होता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देने में मदद कर सकता है। यह स्कैल्प को हाइड्रेट और शांत रखने में मदद कर सकता है। इससे रूखापन और खुजली कम हो सकती है तथा बाल अधिक मुलायम और चमकदार महसूस हो सकते हैं। इन चीजों को बालों में लगाने से बाल स्मूद, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। इस पेस्ट को लगाने से बाल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगे लेकिन रूखापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
पैच टेस्ट- अगर आपको किसी चीज से एलर्जी हो तो पहले पैच टेस्ट करें, फिर बालों पर लगाएं। अगर लगाने के बाद जलन, खुजली या लालपन हो, तो तुरंत इस्तेमाल बंद कर दें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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