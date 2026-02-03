महंगे ट्रीटमेंट छोड़िए, सफेद बाल और गंजेपन से राहत देगा मेथी-कलौंजी का रामबाण नुस्खा
Methi Kalonji Hair Mask : बालों की खबसूरती और सेहत को बनाए रखने के लिए आप दादी-नानी के बटुए से निकला 'मेथी और कलौंजी' का असरदार नुस्खा अपना सकते हैं। झड़ते बालों को रोकने के लिए यह देसी नुस्खा किसी वरदान से कम नहीं है।
बालों का झड़ना या उनका बेजान होकर पतला हो जाना सिर्फ एक शारीरिक समस्या ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास पर भी गहरी चोट करता है। इस समस्या को दूर करने के लिए लोग महंगे से महंगे ट्रीटमेंट लेते है। लेकिन समस्या जैसी की तैसी बनी रहती है। बाजार में मिलने वाले रसायनों से भरे शैंपू और महंगे सीरम हेयर ग्रोथ के वादे तो बड़े करते हैं, लेकिन रिजल्ट अधिकतर समय शून्य ही रहता है। ऐसे में बालों की खबसूरती और सेहत को बनाए रखने के लिए आप दादी-नानी के बटुए से निकला 'मेथी और कलौंजी' का असरदार नुस्खा अपना सकते हैं। झड़ते बालों को रोकने के लिए यह देसी नुस्खा किसी वरदान से कम नहीं है। मेथी और कलौंजी के छोटे-छोटे दाने न केवल बालों की जड़ों को पोषण देते हैं, बल्कि उन्हें मजबूती देकर घना भी बनाते हैं। आइए जानते हैं झड़ते बालों को दोबारा घना और लंबा बनाने के लिए कैसे बनाकर लगाएं मेथी और कलौंजी का देसी नुस्खा।
हेयर फॉल रोकने के लिए मेथी और कलौंजी का नुस्खा तैयार करने का तरीका
मेथी और कलौंजी का तेल- हेयर फॉल को रोकने वाले इस तेल को बनाने के लिए आप नारियल तेल में बराबर मात्रा में मेथी और कलौंजी के दाने डालकर तब तक पकाएं जब तक वे काले न हो जाएं। इसके बाद इन्हें ठंडा करके छान लें और हफ्ते में दो बार मसाज करें।
हेयर मास्क- मेथी और कलौंजी को रात भर भिगोकर रखने के बाद सबह इन्हें पीस लें। इस पेस्ट को दही के साथ मिलाकर 30 मिनट के लिए बालों में लगाएं और फिर बाल धो लें।
सलाह- किसी भी प्राकृतिक नुस्खे का असर 3-4 हफ्ते बाद नजर आने लगता है। इसलिए धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। अगर महीने बाद भी आपको अपने हेयर फॉल में कोई अंतर नजर नहीं आता तो आप डॉक्टर से उचित सलाह लें। इसके अलावा यूं तो मेथी और कलौंजी दोनों के ही कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, बावजूद इसके बालों पर इन्हें सीधा लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें।
