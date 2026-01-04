Hindustan Hindi News
मैल से काली दिखने लगी गर्दन? सिर्फ 2 रुपये की चीज से हो जाएगी गोरी, ब्यूटी कोच ने बताया तरीका

संक्षेप:

मैल जमा होने के कारण अक्सर हमारी गर्दन का पिछला हिस्सा काला हो जाता है, इससे शर्ट की कॉलर भी गंदी होती है और ये शर्मिंदा भी करता है। अगर आपकी गर्दन भी काली दिख रही है, तो साफ करने के आसान तरीके हम आपको बताते हैं।

Jan 04, 2026 10:01 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
शरीर के हर हिस्से को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। शरीर में अगर गंदगी बनी रहेगी, तो इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है और इससे आपको शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। अक्सर लोग हाथ-पैर की मैल तो छुड़ा लेते हैं लेकिन गर्दन को साफ करना भूल जाते हैं। गर्दन के आगे वाले हिस्से से ज्यादा पिछले हिस्से पर मैल होती है। इस मैल से सफेद शर्ट की कॉलर भी काली हो जाती है और कई बार पीछे से देखने पर ये गंदा दिखता है। इससे आपको कई लोगों के बीच शर्मिंदा होना पड़ सकता है। अगर आपकी गर्दन भी मैल से काली हो गई है और आप इसे साफ नहीं कर पा रहे, तो हम आपको ब्यूटी कोच डीके सिंह का आसान तरीका बताने जा रहे हैं। डीके सिंह इंस्टाग्राम पर ब्यूटी, हेल्थ, फिटनेस से जुड़ी वीडियो शेयर करते हैं, अब उन्होंने काली गर्दन का इलाज बताया है।

2 रुपये वाला नुस्खा

ब्यूटी कोच दशमेश राव का कहना है कि जो लोग हाईनेक पहनते हैं, उनकी काली गर्दन तो आसानी से छिप जाती है। लेकिन राउंड नेक पहनने वाले लोग इसे नहीं छिपा सकते। ऐसे में उन्होंने सिर्फ 2 रुपये वाला तरीका बताया है, जिसे हर कोई घर पर आसानी से कर सकता है। आपको बाहर कुछ लेने नहीं जाना पड़ेगा।

किन चीजों से होगी साफ

गर्दन को साफ करने के लिए आपको चाहिए- आटा, टूथपेस्ट, नींबू का रस, शैंपू।

कैसे बनाएं पेस्ट

सबसे पहले एक कटोरी में आटा लें, इसमें टूथपेस्ट, नींबू का रस, शैंपू मिलाकर घोल बनाएं। इस पेस्ट को गर्दन पर लगा दें। 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे से सूख जाए, तब रगड़कर साफ कर लें। इस पेस्ट को करीब 3-4 दिनों तक लगाएं। आपकी गर्दन बिल्कुल साफ हो जाएगी। इससे टैनिंग भी दूर हो जाएगी।

पैच टेस्ट करें- गर्दन पर ये पेस्ट लगाने से पहले हाथों के पिछले हिस्से पर लगाकर पैच टेस्ट करें। अगर आपको इससे कोई एलर्जी हुई है, तो गर्दन पर नहीं होगी। कई बार स्किन सेंसिटिव होने के कारण घरेलू तरीके नुकसान कर सकते हैं।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
