बालों में जुएं, रूसी...10 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, नारियल तेल में मिलाएं ये सफेद चीज, जावेद हबीब ने बताया नुस्खा

बालों में जुएं, रूसी...10 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, नारियल तेल में मिलाएं ये सफेद चीज, जावेद हबीब ने बताया नुस्खा

संक्षेप:

बालों में कई तरह की समस्याएं जैसे रूसी, जुएं, बालों का झड़ना, टूटना अक्सर लोगों में बनी रहती हैं। इसके लिए लोग कई शैंपू-तेल का इस्तेमाल करते हैं। जावेब हबीब ने इससे छुटकारा पाने के लिए आसान तरीका बता दिया है। चलिए बताते हैं उनका नुस्खा क्या है?

Dec 24, 2025 09:03 am IST
सर्दी के मौसम में बालों में रूसी, बदलते मौसम के कारण बालों का झड़ना और जुएं की समस्या अक्सर लोगों को हो जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए लोग कई तह के शैंपू, तेल, कंडीशनर, सीरम का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जावेब हबीब ने इसका सबसे आसान और असरदार उपाय बताया है। हेयर स्टाइलिस्ट जावेब हबीब ने देशभर में अपने हजारों हेयर सैलून खोल लिए हैं और सभी में बढ़िया हेयर सर्विस मिलती है। जावेद हबीब खुद बालों-त्वचा से जुड़ी वीडियो बनाकर अपने इंस्टा पेज पर शेयर करते रहते हैं और लोगों को घरेलू-असरदार नुस्खे बताते रहते हैं। जावेद हबीब ने अब जो वीडियो शेयर किया है, उसमें लोगों के बालों से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान बताया है। उनका कहना है आजकल लोग बालों में रूसी, जुएं, झड़ना, टूटना, कमजोर होना जैसी समस्याओं से परेशान हैं। अगर आप भी इन हेयर प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, तो नारियल तेल में ये सफेद चीज मिलाकर लगा लें।

Frizzy Hair

क्या है सफेद चीज

जावेद हबीब ने नारियल तेल में जिस सफेद चीज को मिलाकर लगाने के लिए बताया है, वो है कपूर। कपूर जिसे ज्यादातर घरों में पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। कपूर की महक अच्छी होती है और साथ ही इसके गुण भी। कपूर में टेरपीन, लिनालूल, पिनिन, लेमोनेन जैसे तत्व पाए जाते हैं। कपूर बालों के लिए फायदेमंद माना जाता है।

नारियल तेल

नारियल तेल में प्रोटीन-विटामिन ई होता है, जो बालों को पोषण देता है। इसे बालों में लगाने से नमी बनी रहती है और ये रूसी, दोमुंहे बालों से छुटकारा दिला देगा। आमतौर पर बालों के लिए नारियल तेल ही अच्छा माना जाता है, ये बालों को डीप नरिश करता है।

coconut oil

लगाने का तरीका

जावेद हबीब ने बताया कि आपको नारियल तेल में कपूर को अच्छे से मिक्स करना है और इसे बालों के स्कैल्प पर 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है। फिर आपको शैंपू करते हुए बालों को धोना है। रूसी, जुएं, बालों का झड़ना जैसी समस्याओं से आपको फौरन आराम मिलेगा। इस तेल को आप हफ्ते में दो बार लगाएं।

पैच टेस्ट- नारियल तेल-कपूर बालों में नुकसान नहीं करता है लेकिन अगर आपको स्कैल्प एलर्जी हो या सेंसिटिव स्किन हो तो बिना पैच टेस्ट किए न लगाएं। किसी भी तरह की समस्या होने पर स्किन-हेयर स्पेशलिस्ट से फौरन सलाह लें।

Deepali Srivastava

Beauty Tips

