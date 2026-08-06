हेयर केयर का नया तरीका! बालों में लगाना नहीं, डेली खाना है ये पेस्ट
अगर बालों को सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस आसान घरेलू पेस्ट को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। रोज थोड़ा-सा खाने से शरीर को जरूरी पोषण मिल सकता है।
हेयर केयर की बात आते ही ज्यादातर लोग तेल, शैंपू और महंगे प्रोडक्ट्स का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन कई बार बालों को सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी पोषण की जरूरत होती है। अगर शरीर को सही पोषक तत्व नहीं मिलते, तो इसका असर सबसे पहले बालों पर दिखने लगता है। ऐसे में एक आसान घरेलू मिश्रण आपकी मदद कर सकता है। इसे आपको बालों पर लगाना नहीं है, बल्कि रोज थोड़ा-सा खाना है। खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। आइए जानते हैं यह आसान नुस्खा क्या है और इसे खाने का सही तरीका।
पेस्ट बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?
आधा कप काले तिल
चार बड़े चम्मच कद्दू के बीज
एक बड़ा चम्मच शहद
चुटकीभर चम्मच नमक
कैसे बनाएं यह पेस्ट?
- सबसे पहले धीमी आंच पर एक पैन गर्म करें।
- अब इसमें काले तिल डालकर हल्का भूनें। जब इनमें से हल्की खुशबू आने लगे और तिल चटकने लगें, तब कद्दू के बीज डालें। दोनों को दो से तीन मिनट तक भून लें।
- अब इन्हें हल्का गर्म रहते ही मिक्सर में डाल दें। इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। पीसने पर बीज अपने नेचुरल ऑयल छोड़ेंगे और गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा।
- अब इसमें शहद और चुटकीभर नमक डालकर एक बार फिर अच्छी तरह मिला लें।
कैसे खाएं?
रोज एक से दो छोटे चम्मच खाएं।
रोटी या ब्रेड पर लगाकर खा सकते हैं।
हल्के गर्म दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं।
इसे स्मूदी में मिलाकर भी खाया जा सकता है।
इस पेस्ट के फायदे
- बालों को अंदरूनी पोषण: अगर बाल बार-बार टूटते हैं या झड़ते हैं, तो इसकी एक वजह शरीर में पोषण की कमी भी हो सकती है। यह पेस्ट ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो बालों की जड़ों को पोषण देने में मदद करते हैं।
- गुड फैट्स और मिनरल्स का अच्छा स्रोत: इस पेस्ट में गुड फैट्स, जिंक, आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो सिर्फ बालों के लिए नहीं, बल्कि शरीर को भी अंदर से मजबूत रखने में मदद करते हैं।
- त्वचा के लिए भी अच्छा: जब शरीर को सही पोषण मिलता है, तो उसका असर चेहरे और त्वचा पर भी नजर आने लगता है। इस पेस्ट में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
- दिनभर एनर्जी के लिए: अगर सुबह थोड़ी-थोड़ी देर में भूख लग जाती है या जल्दी थकान महसूस होती है, तो यह पेस्ट अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें मौजूद गुड फैट्स और दूसरे पोषक तत्व शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देने में मदद करते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
- रोज एक से दो छोटे चम्मच से ज्यादा ना खाएं।
- अगर इनमें से किसी सीड या शहद से एलर्जी है, तो पहले डॉक्टर की सलाह लें।
- संतुलित भोजन और अच्छी जीवनशैली के साथ ही इसका बेहतर फायदा मिल सकता है।
- अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या कोई बीमारी है, तो एक बार डॉक्टर से जांच जरूर कराएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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