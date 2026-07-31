सिर्फ इस 1 नेचुरल चीज से बनाएं हेयर स्प्रे, बाल होंगे सॉफ्ट और शाइनी
अगर आपके बाल रूखे, बेजान और उलझे हुए नजर आते हैं, तो महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। घर में मौजूद सिर्फ एक नेचुरल चीज ही उन्हें सॉफ्ट और शाइनी बनाने में मदद कर सकती है।
रोज धूप, धूल, पसीना, गर्म हवा और बार-बार अलग-अलग चीजें लगाने की वजह से बाल धीरे-धीरे अपनी नेचुरल शाइन खोने लगते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, लेकिन कई बार घर में मौजूद एक साधारण चीज भी बालों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।
ऐसी ही एक चीज है एलोवेरा। सालों से इसे स्किन और हेयर केयर में यूज किया जा रहा है। एलोवेरा स्कैल्प को ठंडक पहुंचाता है और बालों को नमी देने में मदद करता है। अगर आप भी अपने बालों को मुलायम, चमकदार और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो घर पर एलोवेरा का हेयर स्प्रे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
एलोवेरा हेयर स्प्रे बनाने के लिए क्या चाहिए?
एक ताजा एलोवेरा का पत्ता
थोड़ा साफ पानी
एलोवेरा हेयर स्प्रे इस तरह बनाएं -
- सबसे पहले एलोवेरा के पत्ते को अच्छी तरह धो लें।
- अब उसका छिलका हटाकर अंदर का साफ जेल निकाल लें।
- इस जेल में थोड़ा पानी मिलाकर अच्छी तरह पीस लें।
- अगर मिश्रण गाढ़ा लगे, तो इसे छान लें।
- तैयार मिश्रण को एक साफ स्प्रे बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें।
बालों में कैसे लगाएं?
इस स्प्रे को बालों की जड़ों और लेंथ पर छिड़कें। अब तीन से पांच मिनट तक हल्के हाथों से सिर की मालिश करें। इसे कम से कम आधे घंटे तक लगा रहने दें। अगर आपकी स्कैल्प को सूट करता है, तो इसे रातभर भी लगा सकते हैं। इसके बाद हल्के शैंपू से बाल धो लें।
एलोवेरा हेयर स्प्रे लगाने से क्या फायदे मिलते हैं?
- स्कैल्प को नमी मिलती है: अगर आपकी स्कैल्प बार-बार रूखी हो जाती है, तो एलोवेरा उसे नमी और फ्रेशनेस देने में मदद करता है।
- बाल बनते हैं मुलायम: रूखे और उलझे बालों को संभालना आसान नहीं होता। एलोवेरा हेयर स्प्रे बालों को सॉफ्ट बनाने में मदद कर सकता है, जिससे कंघी करना भी आसान हो जाता है।
- रूखे और बेजान बाल दिखते हैं बेहतर: अगर बाल हमेशा रूखे या उड़ते-उड़ते से लगते हैं, तो एलोवेरा उन्हें थोड़ा मॉइश्चर देकर ज्यादा सॉफ्ट और मैनेजेबल दिखाने में मदद करता है।
- बालों में आती है नेचुरल शाइन: बालों में शाइन के लिए हर बार महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती। एलोवेरा का नियमित इस्तेमाल बालों में हल्की और नेचुरल चमक ला सकता है।
- हेयर केयर रूटीन को बनाता है आसान: इस स्प्रे को बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती और ना ही ढेर सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर आप घर पर सिंपल हेयर केयर करना चाहते हैं, तो इसे हफ्ते में दो-तीन बार इस्तेमाल कर सकते हैं।
सिर्फ हेयर स्प्रे से नहीं बनेंगे हेल्दी बाल
अगर आप सच में लंबे समय तक बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो सिर्फ घरेलू उपायों पर निर्भर ना रहें। इन बातों का भी ध्यान रखें-
- रोज के खाने में पर्याप्त प्रोटीन शामिल करें।
- शरीर में आयरन और विटामिन की कमी ना होने दें।
- दिनभर पर्याप्त पानी पिएं।
- अच्छी और पूरी नींद लें।
- तनाव कम करने की कोशिश करें।
ध्यान रखें
एलोवेरा हर किसी की स्कैल्प पर एक जैसा असर नहीं करता। इसलिए पहली बार इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा-सा लगाकर टेस्ट कर लें। अगर खुजली या जलन महसूस हो, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें। साथ ही, अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या सिर की त्वचा से जुड़ी कोई गंभीर परेशानी है, तो एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें