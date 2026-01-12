Hindustan Hindi News
दांतों का पीलापन हो या बदबू, सिर्फ 1 चुटकी ये पाउडर लगा लो, पूनम ने बताया आयुर्वेदिक नुस्खा!

दांतों का पीलापन हो या बदबू, सिर्फ 1 चुटकी ये पाउडर लगा लो, पूनम ने बताया आयुर्वेदिक नुस्खा!

संक्षेप:

Ayurvedic Tooth Powder: पूनम देवनानी ने घर पर ही आयुर्वेदिक टूथ पाउडर बनाने की विधि शेयर की है। ज्यादातर चीजें आपको पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाएंगी और बस सही मात्रा में इन्हें मिलाने भर से बढ़िया टूथ पाउडर बन जाएगा।

Jan 12, 2026 05:24 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं काफी आम हैं। कभी दांतों में कीड़ा लगना, ब्रश के बाद भी मुंह से बदबू आना तो कभी दांतों का पीलापन। ये सभी प्रॉब्लम्स सिर्फ खुद को ही परेशान नहीं करतीं बल्कि दूसरों के आगे भी शर्मिंदगी की वजह बनती हैं। कई लोग दिन में दो बार ब्रश भी करते हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई ओरल इश्यू बना रहता है। ऐसे में क्यों ना आप आयुर्वेदिक नुस्खे का सहारा लें? सदियों से दंत मंजन का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसे कुछ जड़ी-बूटियों से मिलाकर घर पर भी तैयार किया जा सकता है। पूनम देवनानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक ऐसे ही होममेड टूथ पाउडर बनाने की रेसिपी शेयर की है, जो काफी असरदार है और आपको जरूर एक बार ट्राई करनी चाहिए।

दांतों का 'डॉक्टर' है ये होममेड दंत मंजन

पूनम देवनानी ने घर पर ही आयुर्वेदिक टूथ पाउडर बनाने की विधि शेयर की है। इसे आप आराम से घर पर बनाकर रख सकते हैं। ज्यादातर चीजें आपको पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाएंगी और बस सही मात्रा में इन्हें मिलाने भर से बढ़िया टूथ पाउडर बन जाएगा। इसके लिए आपको लौंग, फिटकरी और सेंधा नमक को कूटकर अलग-अलग पाउडर बनाकर रख लेना है। इसके अलावा आपको जामुन के पत्तों का पाउडर, जामुन की गुठली का पाउडर और त्रिफला पाउडर ले लेना है।

कितनी मात्रा में क्या मिलाना है?

अब बारी है सभी चीजों को सही मात्रा में मिलाने की। इसके लिए आपको दो चम्मच त्रिफला पाउडर, दो चम्मच जामुन के बीज का पाउडर और दो चम्मच ही जामुन के पत्तों का पाउडर लेना है। इसके अलावा एक छोटी चम्मच लौंग का पाउडर, एक छोटी चम्मच सेंधा नमक और उतना ही फिटकरी का चूरा मिला दें। सभी चीजें आपस में मिक्स करें और किसी कांच के जार में स्टोर कर के रख लें।

कैसे इस्तेमाल करना है और फायदे क्या हैं?

ये आयुर्वेदिक टूथ पाउडर आपके दांतों का पीलापन दूर करने में मदद करता है। साथ ही अगर दांतों में पायरिया है, कीड़ा लगा हुआ है, मुंह से बदबू आती है, इन तमाम प्रॉब्लम्स में ये फायदेमंद है। आप सुबह शाम जब भी ब्रश करते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने रेगुलर टूथपेस्ट पर जरा सा ये आयुर्वेदिक पाउडर लगा लीजिए और ब्रश कर लीजिए, आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही रेगुलर डेंटल विजिट भी जरूरी है, खासतौर से अगर आपके दांतों में पायरिया, कीड़ा लगने या कैविटीज की समस्या है तो डेंटिस्ट की सलाह जरूर लें।

