फेस पर बोटोक्स जैसा इफेक्ट देगी ये छोटी सी कैप्सूल, जान लें लगाने का तरीका
Anti Ageing Treatment At Home: चेहरे पर उम्र बढ़ने के साथ हल्के निशान और रिंकल्स दिखना शुरू हो गए हैं तो इस सस्ती सी कैप्सूल को लगाने का सही तरीका बता रहीं फेस योगा एक्सपर्ट। महंगे बोटॉक्स ट्रीटमेंट जैसा असर दिखेगा।
स्किन को टाइट और रिंकल फ्री बनाने के लिए एंटी एजिंग ट्रीटमेंट आ गए हैं। जिनमे बोटॉक्स का नाम सबसे ज्यादा कॉमन है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में काफी सारे सैलून में आपको एजिंग इफेक्ट कम करने, स्किन से फाइन लाइन रिड्यूस करने और रिंकल को हटाने का ये खास ट्रीटमेंट मिल जाएगा। लेकिन बोटॉक्स जैसे ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। वहीं ये काफी महंगे भी होते हैं। जिसकी वजह से काफी सारी महिलाएं इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकतीं। लेकिन यंग एंड ग्लोइंग स्किन के लिए जरूरी नहीं कि लाखों-हजारों रुपये खर्च किए जाएं। आप घर के कुछ नुस्खों की मदद से भी स्किन को फाइन लाइंस और रिंकल से दूर रख सकती हैं। फेस योगा एक्सपर्ट मानसी ने बहुत ही सस्ती मेडिसिन को शेयर किया है। जो आपके स्किन को फर्म एंड टाइट बनाकर रखने में मदद करेगी।
विटामिन ई की कैप्सूल स्किन पर दिखाती है इफेक्ट
विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल काफी टाइम से हो रहा है। महिलाएं इसे एंटी एजिंग की तरह इस्तेमाल करती है। मानसी फेस योगा एक्सपर्ट ने भी शेयर किया है कि कैसे छोटी सी कैप्सूल आपको बोटॉक्स जैसे रिजल्ट दे सकती है। जान लें विटामिन ई कैप्सूल को यूज करने का सही तरीका।
चेहरे पर किस तरह यूज करें विटामिन ई कैप्सूल
चेहरे की स्किन पर उम्र के साथ हल्के निशान, फाइन लाइंस और रिंकल की शुरुआत हो रही तो इसे इग्नोर ना करें। अगर इसी टाइम पर सही घरेलू नुस्खों को आजमाएंगी तो उम्र से पहले दिखने वाले एजिंग इफेक्ट को कम कर सकेंगी। विटामिन ई कैप्सूल को फेस पर यूज करने के लिए मानसी ने बहुत ही सिंपल स्टेप शेयर किए हैं।
- सबसे पहले किसी भी फेस ऑयल को हथेलियों पर लें।
- इसमे एक कैप्सूल को फोड़कर अंदर के मैटेरियल को मिलाएं।
- दोनों हथेलियों को अच्छे से रगड़ें और फेस पर लगाएं।
- दस मिनट इसे फेस पर लगा रहने दें और फिर चेहरे को पानी और माइल्ड क्लींजर से साफ कर लें।
- फेस पर हफ्ते में दो बार इसे लगाने से कुछ समय बाद बदलाव नजर आने लगेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।