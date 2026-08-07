बिना मेकअप, नेचुरली ग्लो करेगा चेहरा! रोज पीनी शुरू करें 3 चीजों से बनी ये ड्रिंक
नेचुरली ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, तो सिर्फ स्किनकेयर प्रोडक्ट्स से काम भी चलेगा। अपनी डाइट में भी कुछ ऐसी चीजें शामिल करें, जो आपकी स्किन को अंदर से ग्लोइंग और बेदाग बनाने में मदद करें। 3 चीजों से बनी ये ड्रिंक आपकी स्किन हेल्थ को सपोर्ट करने का ही काम करती है।
ग्लोइंग स्किन के लिए सिर्फ चेहरे पर कुछ लगाना ही काफी नहीं होता है, बल्कि आप कैसी डाइट ले रहे हैं ये भी काफी मायने रखता है। अगर आपका खानपान अच्छा है तो चेहरे पर ग्लो वैसे ही बना ही रहता है। आज एक ऐसी ही ड्रिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके आगे महंगे-महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स भी फेल हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तीन चीजों से बनी ये ड्रिंक अंदर से आपको निखार देने का काम करती है। इस ड्रिंक में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई अन्य पोषक तत्व हैं जो स्किन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। वैसे ये कोई नई ड्रिंक नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। अगर आपको भी नेचुरल ग्लो चाहिए तो इसे अपनी डाइट में एक बार शामिल कर के जरूर देखिए।
सिर्फ 3 चीजों से बनाएं ग्लोइंग स्किन के लिए ड्रिंक
अगर आप चाहते हैं कि चेहरे पर निखार अंदर से आए, तो एक बार स्किनकेयर प्रोडक्ट्स की जगह ये ड्रिंक भी जरूर ट्राई कर के देखें। ये ड्रिंक सिर्फ 3 चीजों से बनती हैं- चुकंदर, नींबू और अदरक। ये तीनों ही स्किन और ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हैं। जहां चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स और फोलेट जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, वहीं नींबू विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। अदरक भी कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो स्किन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं।
इस तरह बनाएं चुकंदर, नींबू और अदरक की ड्रिंक
इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले 1 चुकंदर को छीलकर धो लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके साथ ही 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लें और दोनों को मिक्सर के जार में डालें। ऊपर से एक नींबू छिड़क दें और थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। आप चाहें तो जूस को छानकर पी सकते हैं, लेकिन इसे बिना छाने फाइबर के साथ पीना ज्यादा बेहतर माना जाता है। ऊपर से एक चम्मच शहद डालें और चाहें तो चुटकी भर काला नमक भी मिला सकते हैं।
कब और कैसे पीनी है ये ड्रिंक?
ये ड्रिंक आप रोजाना सुबह खाली पेट पी सकते हैं। कुछ ही दिनों में आपको अपनी स्किन पर काफी अच्छा फर्क दिखने लगेगा। हालांकि अगर आपको खाली पेट ये ड्रिंक पी कर असहजता महसूस होती है, तो आप इसे लंच के आधे घंटे बाद या शाम के समय पी सकते हैं।
क्या होंगे इस ड्रिंक को पीने के फायदे?
- शरीर को भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी मिलता है, जिससे स्किन ग्लोइंग होने में मदद मिलती है।
- फाइबर होने के कारण पाचन को भी सपोर्ट मिलता है।
- इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
किन बातों का रखना है ध्यान
अगर आपको किडनी स्टोन, लो बीपी या डायबिटीज जैसी कोई भी समस्या है तो बिना अपने डॉक्टर की सलाह के ये ड्रिंक ना पीएं। साथ ही ध्यान रखें कि ये ड्रिंक कोई मैजिकल नहीं है। बेहतर स्किन के लिए सिर्फ इसपर निर्भर ना रहें, बल्कि साथ में अच्छा डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल और एक अच्छा स्किनकेयर फॉलो करना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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