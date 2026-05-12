क्या गर्मियों में ज्यादा झड़ रहे हैं बाल? अपनाएं ये देसी और आयुर्वेदिक तरीके
गर्मियों में पसीना, धूप और स्कैल्प की गर्मी बालों को कमजोर बना सकती है। ऐसे में कुछ आसान आयुर्वेदिक टिप्स बालों को हेल्दी, ठंडा और मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
गर्मी के मौसम में तेज धूप, पसीना, धूल और स्कैल्प में बढ़ती गर्मी की वजह से बाल कमजोर होने लगते हैं। कई लोगों को इस मौसम में ज्यादा हेयर फॉल, ऑयली स्कैल्प, खुजली और डैंड्रफ जैसी समस्याएं होने लगती हैं। आयुर्वेद के अनुसार, गर्मियों में शरीर में पित्त बढ़ने से बालों और स्कैल्प पर असर पड़ सकता है। ऐसे में कुछ आसान आदतें और आयुर्वेदिक टिप्स बालों को हेल्दी रखने में मदद कर सकती हैं।
गीले बालों को कसकर बांधने से बचें
कई लोग गर्मियों में बाल धोने के बाद तुरंत टाइट हेयरस्टाइल बना लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार, गीले बालों को कसकर बांधने से स्कैल्प में नमी और गर्मी फंस सकती है। इससे बालों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं, फंगल स्कैल्प प्रॉब्लम बढ़ सकती है और बाल ज्यादा टूट सकते हैं। बालों को अच्छी तरह सूखने के बाद ही बांधना बेहतर माना जाता है।
शरीर में पानी और पोषण की कमी ना होने दें
गर्मियों में डिहाइड्रेशन बालों को कमजोर बना सकता है। आयुर्वेद में माना जाता है कि कॉपर की कमी और पानी की कमी हेयर फॉल बढ़ा सकती है। इसके लिए इन चीजों को डाइट में शामिल किया जा सकता है- भीगे हुए काले किशमिश, खजूर, तिल और पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ।
जरूरत से ज्यादा शैंपू करने से बचें
गर्मियों में ऑयली स्कैल्प की वजह से लोग बार-बार शैंपू करने लगते हैं। लेकिन ज्यादा shampooing स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स कम कर सकती है। आयुर्वेद में स्कैल्प को ठंडा रखने के लिए ठंडी तासीर वाले फूड्स, हर्ब्स और पर्याप्त हाइड्रेशन पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है।
ऑयली स्कैल्प पर भारी कंडीशनर ना लगाएं
अगर गर्मियों में स्कैल्प ज्यादा ऑयली महसूस होता है, तो बहुत हैवी कंडीशनर को सीधे जड़ों पर लगाने से बचें। इससे स्कैल्प ज्यादा greasy लग सकता है और बाल चिपचिपे हो सकते हैं। इसलिए कंडीशनर को बालों की लंबाई पर लगाना बेहतर माना जाता है।
आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां कर सकती हैं मदद
कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स को पारंपरिक रूप से बालों के लिए फायदेमंद माना जाता है। जैसे- भृंगराज, ब्राह्मी, जटामांसी, आंवला। इनका इस्तेमाल बालों की मजबूती और स्कैल्प को ठंडक देने के लिए किया जाता रहा है।
देर रात तक जागना भी कर सकता है असर
आयुर्वेद के अनुसार, लगातार देर रात तक जागने से पित्त बढ़ सकता है, जिसका असर बालों की सेहत पर पड़ सकता है। पर्याप्त नींद शरीर की रिपेयर को सपोर्ट करती है, स्ट्रेस कम करने में मदद करती है और बालों को हेल्दी रखने में मददगार मानी जाती है।
कब्ज और एसिडिटी को नजरअंदाज ना करें
आयुर्वेद में कब्ज और एसिडिटी को भी बाल झड़ने की एक वजह माना जाता है। अगर पेट बार-बार खराब रहता है, तो उसका असर शरीर के पोषण और बालों पर भी दिखाई दे सकता है।
लकड़ी की कंघी क्यों मानी जाती है बेहतर?
आयुर्वेद में लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल बेहतर माना गया है क्योंकि यह प्लास्टिक कंघी की तुलना में कम friction और static पैदा करती है। इससे बाल कम टूट सकते हैं और स्कैल्प पर कम irritation होती है।
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