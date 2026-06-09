गर्मी में ऑयली स्किन ने कर दिया है परेशान, तो ट्राई करें ये कस्टमर्स के ट्रस्टेड ये 5 सनस्क्रीन

गर्मी में ऑयली स्किन वालों के लिए सनस्क्रीन लगाना एक चुनौती बन जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये 5 ऑयल कंट्रोल सनस्क्रीन ट्राई करें।

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गर्मी में त्वचा पहले से पसीने से चिपचिपी रहती हैं, वहीं जिनकी त्वचा ऑयली है, उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। ऐसे में सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। गर्मी होने पर ऑइली स्किन वाले अक्सर सनस्क्रीन अप्लाई करना छोड़ देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसकी वजह से न केवल सूरज की हानिकारक किरणें त्वचा को प्रभावित करती हैं, बल्कि गर्मी त्वचा से ग्लो और नमी छीन लेती है। कुछ दिनों में त्वचा बेजान पड़ जाती है। क्या आपको ये बातें पढ़ कर अपनी त्वचा की याद आ गई, तो परेशान होने की जगह कस्टमर्स का भरोसेमंद ये 5 सनस्क्रीन ट्राई करें। ऑयली स्किन के लिए इस गर्मी इन सनस्क्रीन से बेहतर और कुछ भी नहीं, आइए जानते हैं इनकी विशेषता!

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WishCare के इस सनस्क्रीन को खासकर ऑइली स्किन के लिए तैयार किया गया है, जो गर्मी में ऑयल कंट्रोल कर त्वचा को स्वस्थ रहने में मदद करती है। ये सनस्क्रीन आपकी त्वचा को 8 घंटे से अधिक सूरज के हानिकारक किरणों से प्रोटेक्ट करती है। साथ ही इसका हल्का और पानीदार टेक्सचर त्वच में अंदर तक अवशोषित हो जाता है और स्किन को मैट फिनिश देता है। इस सनस्क्रीन को महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। खासकर जिनकी त्वचा ऑइली है और बार बार एक्ने निकल आता है, उनके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी। साथ ही ये पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें किसी हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

Specifications SPF 50 PA++++ स्किन टाइप ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव मुख्य विशेषताएं ऑयल बैलेंस करे, एक्ने होने से रोके और दाग धब्बे कम करे मुख्य सामग्री नियासिनामाइड, ज़िंक PCA, CICA और सेरामाइड

SPF 50 PA+++ प्रोटेक्शन के साथ Plum राइस वॉटर सनस्क्रीन को आप रोजाना अपनी मॉर्निंग स्किन केयर में शामिल कर सकते हैं। यह न केवल घर के अंदर बल्कि घर के बाहर भी सूरज की हानिकारक किरणों से त्वचा का बचाव करती है। खासकर यदि आपकी त्वचा ऑयली या ड्राई है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसमें राइस वॉटर की गुणवत्ता है, जो त्वचा के दाग-धब्बों को समय के साथ हल्का करती है और साथ ही साथ टैन रिमूवल में भी मदद करती हैं। इसका नॉन स्टिकी फार्मूला त्वचा में अंदर तक अवशोषित होकर स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। वहीं इसमें 2% नियासिनामाइड है, जो स्वस्थ त्वचा के लिए एक जरूरी सामग्री है।

Specifications SPF 50 PA++++ त्वचा प्रकार ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव मुख्य विशेषताएं दाग धब्बे कम करे और त्वचा को मुलायम एवं ग्लोइंग बनाएं मुख्य सामग्री नियासिनामाइड और फर्मेन्टेड चावल का पानी

Deconstruct Gel Sunscreen ऑयली स्किन वालों के लिए जादुई साबित हो सकती है। ये हल्की और जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, जो त्वचा में अंदर तक अवशोषित होकर स्किन पर किसी तरह का चिपचिपापन नहीं छोड़ती। इस प्रकार आपकी त्वचा स्वस्थ और ग्लोइंग रहती है। अगर आप भी ऑइली स्किन से परेशान हैं, और इस भीषण गर्मी में सनस्क्रीन स्किप कर रही हैं, तो ये सनस्क्रीन ऑर्डर करें। इसके एंटी एजिंग फार्मूला की मदद से त्वचा पर नजर आने वाली झुर्रियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

Specifications त्वचा प्रकार सभी त्वचा प्रकार के लिए उपयुक्त है. SPF 50 PA++++ मुख्य विशेषताएं एंटी एजिंग है और त्वचा में नेचुरल ग्लो जोड़ता है. ऑयली स्किन के लिए फायदे हल्का और पानी जैसा टेक्सचर

The Derma Co में मौजूद ह्वालूरॉनिक एसिड और विटामिन A त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, साथ ही फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करने में भी मदद करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाले ब्लू लाइट से भी बचाव में मदद करते हैं। इसलिए लैपटॉप पर काम करने वाले लोग भी से अपनी त्वचा पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का फ्रेगरेंस ऐड नहीं किया गया है, जो इससे अधिक इफेक्टिव बनाता है।

Specifications SPF 50 PA++++ त्वचा प्रकार सभी त्वचा प्रकार के लिए उपयुक्त मुख्य सामग्री हाइलूरोनिक एसिड और विटामिन E मुख्य फायदे ऑयल कण्ट्रोल कर त्वचा को पर्याप्त हाइड्रेशन और पोषण देता है.

Garnier super UV, cooling सनस्क्रीन का वॉटर जेल फार्मूला चिपचिप गर्मी के लिए बेहतरीन विकल्प है। खासकर अगर आपकी त्वचा ऑयली है, तो इसे जरूर इस्तेमाल करें। अप्लाई करते ही त्वचा को ठंडक का एहसास होता है, यानी गर्मी में सुन प्रोटेक्शन के साथ कूलिंग बिल्कुल मुफ्त में! ये त्वचा को 8 घंटो तक तरोताजा रखता है। इसका SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ब्ल्यू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। इसमें विटामिन सी है, जो त्वचा में ब्राइट इफेक्ट डालती है। आपकी त्वचा ऑयली हो या ड्राई ये गर्म चिपचिपे मौसम में त्वचा को फ्रेश रखते हैं।

Specifications SPF 50 PA++++ त्वचा प्रकार ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव मुख्य विशेषता इसके कूलिंग इफ़ेक्ट त्वचा को ठंडक देते हैं. ऑयली स्किन के लिए फायदे 12 घंटों तक ऑयल कण्ट्रोल करने में असरदार है. मुख्य सामग्री विटामिन C

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