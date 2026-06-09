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गर्मी में ऑयली स्किन वालों की पसंदीदा हैं ये 5 सनस्क्रीन, हल्की और नॉन-ग्रीसी

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मी में ऑयली स्किन वालों के लिए सनस्क्रीन लगाना एक चुनौती बन जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ये 5 ऑयल कंट्रोल सनस्क्रीन ट्राई करें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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गर्मी में त्वचा पहले से पसीने से चिपचिपी रहती हैं, वहीं जिनकी त्वचा ऑयली है, उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। ऐसे में सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। गर्मी होने पर ऑइली स्किन वाले अक्सर सनस्क्रीन अप्लाई करना छोड़ देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। इसकी वजह से न केवल सूरज की हानिकारक किरणें त्वचा को प्रभावित करती हैं, बल्कि गर्मी त्वचा से ग्लो और नमी छीन लेती है। कुछ दिनों में त्वचा बेजान पड़ जाती है। क्या आपको ये बातें पढ़ कर अपनी त्वचा की याद आ गई, तो परेशान होने की जगह कस्टमर्स का भरोसेमंद ये 5 सनस्क्रीन ट्राई करें। ऑयली स्किन के लिए इस गर्मी इन सनस्क्रीन से बेहतर और कुछ भी नहीं, आइए जानते हैं इनकी विशेषता!

गर्मी में ऑयली स्किन वालों की पसंदीदा हैं ये 5 सनस्क्रीन, हल्की और नॉन-ग्रीसी

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WishCare के इस सनस्क्रीन को खासकर ऑइली स्किन के लिए तैयार किया गया है, जो गर्मी में ऑयल कंट्रोल कर त्वचा को स्वस्थ रहने में मदद करती है। ये सनस्क्रीन आपकी त्वचा को 8 घंटे से अधिक सूरज के हानिकारक किरणों से प्रोटेक्ट करती है। साथ ही इसका हल्का और पानीदार टेक्सचर त्वच में अंदर तक अवशोषित हो जाता है और स्किन को मैट फिनिश देता है। इस सनस्क्रीन को महिला एवं पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। खासकर जिनकी त्वचा ऑइली है और बार बार एक्ने निकल आता है, उनके लिए ये एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी। साथ ही ये पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें किसी हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

Specifications

SPF
50 PA++++
स्किन टाइप
ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव
मुख्य विशेषताएं
ऑयल बैलेंस करे, एक्ने होने से रोके और दाग धब्बे कम करे
मुख्य सामग्री
नियासिनामाइड, ज़िंक PCA, CICA और सेरामाइड

SPF 50 PA+++ प्रोटेक्शन के साथ Plum राइस वॉटर सनस्क्रीन को आप रोजाना अपनी मॉर्निंग स्किन केयर में शामिल कर सकते हैं। यह न केवल घर के अंदर बल्कि घर के बाहर भी सूरज की हानिकारक किरणों से त्वचा का बचाव करती है। खासकर यदि आपकी त्वचा ऑयली या ड्राई है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसमें राइस वॉटर की गुणवत्ता है, जो त्वचा के दाग-धब्बों को समय के साथ हल्का करती है और साथ ही साथ टैन रिमूवल में भी मदद करती हैं। इसका नॉन स्टिकी फार्मूला त्वचा में अंदर तक अवशोषित होकर स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। वहीं इसमें 2% नियासिनामाइड है, जो स्वस्थ त्वचा के लिए एक जरूरी सामग्री है।

Specifications

SPF
50 PA++++
त्वचा प्रकार
ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव
मुख्य विशेषताएं
दाग धब्बे कम करे और त्वचा को मुलायम एवं ग्लोइंग बनाएं
मुख्य सामग्री
नियासिनामाइड और फर्मेन्टेड चावल का पानी

Deconstruct Gel Sunscreen ऑयली स्किन वालों के लिए जादुई साबित हो सकती है। ये हल्की और जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, जो त्वचा में अंदर तक अवशोषित होकर स्किन पर किसी तरह का चिपचिपापन नहीं छोड़ती। इस प्रकार आपकी त्वचा स्वस्थ और ग्लोइंग रहती है। अगर आप भी ऑइली स्किन से परेशान हैं, और इस भीषण गर्मी में सनस्क्रीन स्किप कर रही हैं, तो ये सनस्क्रीन ऑर्डर करें। इसके एंटी एजिंग फार्मूला की मदद से त्वचा पर नजर आने वाली झुर्रियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

Specifications

त्वचा प्रकार
सभी त्वचा प्रकार के लिए उपयुक्त है.
SPF
50 PA++++
मुख्य विशेषताएं
एंटी एजिंग है और त्वचा में नेचुरल ग्लो जोड़ता है.
ऑयली स्किन के लिए फायदे
हल्का और पानी जैसा टेक्सचर

The Derma Co में मौजूद ह्वालूरॉनिक एसिड और विटामिन A त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, साथ ही फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करने में भी मदद करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाले ब्लू लाइट से भी बचाव में मदद करते हैं। इसलिए लैपटॉप पर काम करने वाले लोग भी से अपनी त्वचा पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का फ्रेगरेंस ऐड नहीं किया गया है, जो इससे अधिक इफेक्टिव बनाता है।

Specifications

SPF
50 PA++++
त्वचा प्रकार
सभी त्वचा प्रकार के लिए उपयुक्त
मुख्य सामग्री
हाइलूरोनिक एसिड और विटामिन E
मुख्य फायदे
ऑयल कण्ट्रोल कर त्वचा को पर्याप्त हाइड्रेशन और पोषण देता है.

Garnier super UV, cooling सनस्क्रीन का वॉटर जेल फार्मूला चिपचिप गर्मी के लिए बेहतरीन विकल्प है। खासकर अगर आपकी त्वचा ऑयली है, तो इसे जरूर इस्तेमाल करें। अप्लाई करते ही त्वचा को ठंडक का एहसास होता है, यानी गर्मी में सुन प्रोटेक्शन के साथ कूलिंग बिल्कुल मुफ्त में! ये त्वचा को 8 घंटो तक तरोताजा रखता है। इसका SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन फैक्टर स्किन को सन प्रोटेक्शन देने के साथ साथ ब्ल्यू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है। इसमें विटामिन सी है, जो त्वचा में ब्राइट इफेक्ट डालती है। आपकी त्वचा ऑयली हो या ड्राई ये गर्म चिपचिपे मौसम में त्वचा को फ्रेश रखते हैं।

Specifications

SPF
50 PA++++
त्वचा प्रकार
ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव
मुख्य विशेषता
इसके कूलिंग इफ़ेक्ट त्वचा को ठंडक देते हैं.
ऑयली स्किन के लिए फायदे
12 घंटों तक ऑयल कण्ट्रोल करने में असरदार है.
मुख्य सामग्री
विटामिन C

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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